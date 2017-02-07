مصر تشيد بانتقاد ترامب لوسائل الاعلام بالتغاضي عن هجمات ارهابية
القاهرة-(أ ف ب) – اشادت مصر الثلاثاء بالانتقادات التي وجهها الرئيس الاميركي دونالد ترامب للاعلام بالتغاضي عن هجمات ارهابية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان ان ان «انتقاد البيت الأبيض لتجاهل الإعلام الغربي لـ78 اعتداء إرهابيا على مستوى العالم يستحق الإشادة».
واكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد ابو زيد ان «موقف الادارة الاميركية في هذا الشأن يتفق مع الدعوات المتكررة التي اطلقتها مصر بضرورة تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، تتسم بالاتساق وعدم الانتقائية في جميع مكوناتها الأمنية والسياسية والثقافية والإعلامية وغيرها».
واتهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين وسائل الاعلام «غير النزيهة» بالتغاضي عن هجمات ارتكبها «ارهابيون اسلاميون متشددون»، من دون ان يقدم اي دليل على ما يقول.
ووزع البيت الابيض بعدها قائمة ب78 هجوما قال ان تنظيم الدولة الاسلامية «نفذها او كان ملهما» وقال ان معظمها لم يتلق التغطية الاعلامية اللازمة.
واضاف المتحدث باسم الخارجية أنه «من المؤسف أن الانتقائية والتحيز اللذين انتقدهما الرئيس الأميركي في بعض دوائر الإعلام الغربية في تناولها للأحداث الإرهابية لم يقتصر فقط على مجرد تجاهل بعضها، وإنما امتد ليشمل أسلوب التغطية الإعلامية لبعض تلك الاعتداءات».
وتابع «ففي الوقت الذي تم إبراز الدعم والتعاطف الدولي مع دول ومجتمعات تعرضت لعمليات إرهابية، وجدنا أصابع الاتهام والتقصير توجه إلى دول أخرى – مثل مصر – حينما تتعرض لعمليات إرهابية أودت بحياة العشرات، بل والمئات، مثل حادث سقوط الطائرة الروسية، أو حادث تفجير الكنيسة البطرسيةالذي حاولت بعض دوائر الإعلام الغربية تصويره أنه يعكس تقصيراً من جانب السلطات المصرية في توفير الحماية للأقباط من أبناء الوطن».
وكانت طائرة روسية فجرت بعيد اقلاعها من منتجع شرم الشيخ المصري في 30 تشرين الاول/اكتوبر 2015 ما اسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها في اعتداء تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.
كما تبنى تنظيم الدولة الاسلامية الاعتداء الذي استهدف في 12 كانون الاول/ديسمبر الماضي كنيسة ملاصقة لكاتدرائية الاقباط في وسط القاهرة ما اسفر عن مقتل 29 شخصا، وفق اخر حصيلة اعلنت رسميا بعد وفاة طفلة السبت متأثرة بجروح اصيبت بها اثناء الانفجار.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عن «تطلع مصر لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في أسلوب تعامل المجتمع الدولي مع ظاهرة الإرهاب، وأن تنجح الولايات المتحدة الأميركية بما لها من قدرة على التأثير على المسرح الدولي في قيادة عملية المراجعة والتغيير المطلوبة».
وقال ترامب في خطاب القاه في قاعدة ماكديل العسكرية (تامبا، فلوريدا)، التي تعتبر مركز ادارة عمليات مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية ، ان «تنظيم الدولة الاسلامية يشن حملة ابادة جماعية، يرتكب فظائع حول العالم اجمع».
واكد الرئيس الاميركي ان «الارهابيين الاسلاميين المتشددين» مصممون على شن هجمات في الولايات المتحدة كما فعلوا في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر واعتداءي بوسطن وسان برناندينيو، وكذلك ايضا في اوروبا.