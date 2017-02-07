مصر تشيد بانتقاد ترامب لوسائل الاعلام بالتغاضي عن هجمات ارهابية

– February 7, 2017

القاهرة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اشادت‭ ‬مصر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالانتقادات‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬للاعلام‭ ‬بالتغاضي‭ ‬عن‭ ‬هجمات‭ ‬ارهابية‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬انتقاد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬لتجاهل‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربي‭ ‬لـ78‭ ‬اعتداء‭ ‬إرهابيا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬يستحق‭ ‬الإشادة‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬احمد‭ ‬ابو‭ ‬زيد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬الدعوات‭ ‬المتكررة‭ ‬التي‭ ‬اطلقتها‭ ‬مصر‭ ‬بضرورة‭ ‬تبني‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬تتسم‭ ‬بالاتساق‭ ‬وعدم‭ ‬الانتقائية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مكوناتها‭ ‬الأمنية‭ ‬والسياسية‭ ‬والثقافية‭ ‬والإعلامية‭ ‬وغيرها‮»‬‭.‬

واتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاثنين‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬‮«‬غير‭ ‬النزيهة‮»‬‭ ‬بالتغاضي‭ ‬عن‭ ‬هجمات‭ ‬ارتكبها‭ ‬‮«‬ارهابيون‭ ‬اسلاميون‭ ‬متشددون‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يقدم‭ ‬اي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقول‭.‬

ووزع‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬بعدها‭ ‬قائمة‭ ‬ب78‭ ‬هجوما‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬‮«‬نفذها‭ ‬او‭ ‬كان‭ ‬ملهما‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬معظمها‭ ‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬التغطية‭ ‬الاعلامية‭ ‬اللازمة‭.‬

واضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المؤسف‭ ‬أن‭ ‬الانتقائية‭ ‬والتحيز‭ ‬اللذين‭ ‬انتقدهما‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬دوائر‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬تناولها‭ ‬للأحداث‭ ‬الإرهابية‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬مجرد‭ ‬تجاهل‭ ‬بعضها،‭ ‬وإنما‭ ‬امتد‭ ‬ليشمل‭ ‬أسلوب‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬لبعض‭ ‬تلك‭ ‬الاعتداءات‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ففي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إبراز‭ ‬الدعم‭ ‬والتعاطف‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬ومجتمعات‭ ‬تعرضت‭ ‬لعمليات‭ ‬إرهابية،‭ ‬وجدنا‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬والتقصير‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ – ‬مثل‭ ‬مصر‭ – ‬حينما‭ ‬تتعرض‭ ‬لعمليات‭ ‬إرهابية‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬العشرات،‭ ‬بل‭ ‬والمئات،‭ ‬مثل‭ ‬حادث‭ ‬سقوط‭ ‬الطائرة‭ ‬الروسية،‭ ‬أو‭ ‬حادث‭ ‬تفجير‭ ‬الكنيسة‭ ‬البطرسيةالذي‭ ‬حاولت‭ ‬بعض‭ ‬دوائر‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربية‭ ‬تصويره‭ ‬أنه‭ ‬يعكس‭ ‬تقصيراً‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬للأقباط‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬طائرة‭ ‬روسية‭ ‬فجرت‭ ‬بعيد‭ ‬اقلاعها‭ ‬من‭ ‬منتجع‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2015‭ ‬ما‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬224‭ ‬شخصا‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬تبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

كما‭ ‬تبنى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬كنيسة‭ ‬ملاصقة‭ ‬لكاتدرائية‭ ‬الاقباط‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القاهرة‭ ‬ما‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬29‭ ‬شخصا،‭ ‬وفق‭ ‬اخر‭ ‬حصيلة‭ ‬اعلنت‭ ‬رسميا‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬طفلة‭ ‬السبت‭ ‬متأثرة‭ ‬بجروح‭ ‬اصيبت‭ ‬بها‭ ‬اثناء‭ ‬الانفجار‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تطلع‭ ‬مصر‭ ‬لأن‭ ‬تشهد‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬أسلوب‭ ‬تعامل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬ظاهرة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وأن‭ ‬تنجح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭ ‬بما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬عملية‭ ‬المراجعة‭ ‬والتغيير‭ ‬المطلوبة‮»‬‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬القاه‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬ماكديل‭ ‬العسكرية‭ (‬تامبا،‭ ‬فلوريدا‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مركز‭ ‬ادارة‭ ‬عمليات‭ ‬مكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬يشن‭ ‬حملة‭ ‬ابادة‭ ‬جماعية،‭ ‬يرتكب‭ ‬فظائع‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬اجمع‮»‬‭.‬

‭ ‬واكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الارهابيين‭ ‬الاسلاميين‭ ‬المتشددين‮»‬‭ ‬مصممون‭ ‬على‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كما‭ ‬فعلوا‭ ‬في‭ ‬اعتداءات‭ ‬11‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬واعتداءي‭ ‬بوسطن‭ ‬وسان‭ ‬برناندينيو،‭ ‬وكذلك‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭.‬