أطول رحلات الطيران زمناً من نيوزيلندا للدوحة

– February 7, 2017

الدوحة‭ – ‬رويترز‭ : ‬أورد‭ ‬موقع‭ ‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬أن‭ ‬الرحلة‭ ‬رقم‭ ‬921‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أطول‭ ‬رحلة‭ ‬تجارية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬زمن‭ ‬التحليق‭ ‬أقلعت‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ (‬7‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭) ‬من‭ ‬أوكلاند‭ ‬بنيوزيلندا‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬للدوحة‭. ‬ووفقا‭ ‬لموقع‭ ‬فلايت‭ ‬رادار‭ ‬24‭ ‬الذي‭ ‬يتتبع‭ ‬رحلات‭ ‬الطيران‭ ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستغرق‭ ‬الرحلة‭ ‬17‭ ‬ساعة‭ ‬و30‭ ‬دقيقة‭ ‬وأن‭ ‬تصل‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الساعة‭ ‬2200‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬1900‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭).‬

وقالت‭ ‬الخطوط‭ ‬القطرية‭ ‬إنها‭ ‬تستخدم‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬بوينج‭ ‬777‭ ‬في‭ ‬الرحلة‭ ‬التي‭ ‬تطير‭ ‬فيها‭ ‬مسافة‭ ‬14ألفا‭ ‬و534‭ ‬كيلومترا‭.‬

وساهم‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬مما‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬تسيير‭ ‬رحلات‭ ‬أطول‭. ‬والرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬لأطول‭ ‬رحلة‭ ‬منتظمة‭ ‬كان‭ ‬لطيران‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬أوكلاند‭ ‬من‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭ ‬2016‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬إنديا‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬إير‭ ‬إنديا‭ ‬هي‭ ‬صاحبة‭ ‬أطول‭ ‬رحلة‭ ‬طيران‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المسافة‭ ‬حيث‭ ‬تسير‭ ‬رحلة‭ ‬من‭ ‬دلهي‭ ‬إلى‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬بأمريكا‭ ‬مسافتها‭ ‬15‭ ‬ألفا‭ ‬و298‭ ‬كيلومترا‭ ‬تقطعها‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬ساعة‭ ‬ونصف‭ .‬