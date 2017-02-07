عشاق الأفلام يصطفون لساعات من أجل تذاكر مهرجان برلين

– February 7, 2017

برلين‭ – (‬رويترز‭) – ‬انتظر‭ ‬عشاق‭ ‬الأفلام‭ ‬لساعات‭ ‬وقضى‭ ‬بعضهم‭ ‬ليلته‭ ‬خارج‭ ‬المنزل‭ ‬لضمان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬مهرجان‭ ‬برلين‭ ‬السينمائي‭ ‬السابع‭ ‬والستين‭. ‬وأمضت‭ ‬مارتينا‭ ‬جروتسكي‭ ‬التي‭ ‬اعتادت‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬المهرجان‭ ‬السنوي‭ ‬للأفلام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الألمانية‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬بوتسدامر‭ ‬بلاتز‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التذاكر‭ ‬لدى‭ ‬طرحها‭ ‬للبيع‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬برنامج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يبدو‭ ‬قاتما‭ ‬إذا‭ ‬لا‭ ‬يحوي‭ ‬سوى‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬الكوميدية‭. ‬وقال‭ ‬ديتر‭ ‬كوسليك‭ ‬مدير‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬المهرجان‭ ‬سيقدم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تعليقا‭ ‬في‭ ‬وقته‭ ‬لما‭ ‬يصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬رؤيا‭ ‬يومية‮»‬‭ ‬للعالم‭ ‬المعاصر‭. ‬ولم‭ ‬يردع‭ ‬هجوم‭ ‬شنه‭ ‬إسلامي‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬لهدايا‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬عشاق‭ ‬الأفلام‭. ‬وقالت‭ ‬ميريام‭ ‬ليش‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬من‭ ‬اصطفوا‭ ‬في‭ ‬طابور‭ ‬التذاكر‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬واقع‭ ‬واقع‭. ‬فإن‭ ‬أصابني‭ ‬هنا‭ ‬أمام‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬فهذا‭ ‬مؤسف‭ ‬لكني‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كانت‭ ‬أشبع‭ ‬هوايتي‭.‬‮»‬‭ ‬وأكد‭ ‬جيريمي‭ ‬آندرو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحضر‭ ‬المهرجان‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬مهرجانه‭ ‬الأثير‭ . ‬

وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬مهرجان‭ ‬للجميع‭… ‬ليس‭ ‬كمهرجان‭ ‬كان‭ ‬أو‭ ‬البندقية‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تعرف‭ ‬شيئا‭ ‬عن‭ ‬السينما‭ ‬فكل‭ ‬ما‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬إلى‭ ‬مهرجان‭ ‬برلين‭ ‬وتتعرف‭ ‬على‭ ‬الأفلام‭ ‬الجديدة‭.‬‮»‬

يُفتتح‭ ‬المهرجان‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بفيلم‭ ‬‮«‬جانجو‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬إتيين‭ ‬كومار‭ ‬وهو‭ ‬سيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬لأسطورة‭ ‬الجاز‭ ‬لاعب‭ ‬الجيتار‭ ‬جانجو‭ ‬رينهارت‭. ‬ويستمر‭ ‬المهرجان‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭.‬