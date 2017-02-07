نجم الروك البريطاني يفوز بجائزة بولار الموسيقية المرموقة

– February 7, 2017

ستوكهولم‭ – (‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المانحة‭ ‬لجائزة‭ ‬بولار‭ ‬الموسيقية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬نجم‭ ‬الروك‭ ‬البريطاني‭ ‬ستينج‭ ‬فاز‭ ‬بالجائزة‭ ‬السويدية‭ ‬المرموقة‭. ‬وتأسست‭ ‬الجائزة‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ستيج‭ ‬أندرسون‭ ‬مدير‭ ‬فريق‭ ‬آبا‭ ‬الغنائي‭ ‬ويحصل‭ ‬كل‭ ‬فائز‭ ‬على‭ ‬مليون‭ ‬كرونة‭ ‬سويدية‭ (‬113‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭). ‬وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬جمع‭ ‬ستينج‭ ‬بصفته‭ ‬ملحنا‭ ‬بين‭ ‬البوب‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬وفن‭ ‬الموسيقى‭ ‬وانفتاح‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأنواع‭ ‬والأصوات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬‮»‬‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬ستينج‭ ‬مواطن‭ ‬عالمي‭ ‬بحق‭ ‬لم‭ ‬يدخر‭ ‬جهدا‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬وضعه‭ ‬كفنان‭ ‬ذائع‭ ‬الصيت‭ ‬لتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬‮»‬‭ ‬ومنحت‭ ‬اللجنة‭ ‬الجائزة‭ ‬أيضا‭ ‬لعازف‭ ‬الساكسفون‭ ‬الأمريكي‭ ‬وين‭ ‬شورتر‭ ‬الذي‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬سلك‭ ‬دروبا‭ ‬مهجورة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬فنية‭ ‬تضمنت‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬مثل‭ (‬جاز‭ ‬مسنجرز‭)‬‭ ‬و‭(‬ويذر‭ ‬ريبورت‭) ‬و‭(‬ساكاند‭ ‬جريت‭ ‬كوينتيت‭).‬

وأضافت‭ ‬‮«‬يقدم‭ ‬ألبومات‭ ‬موسيقية‭ ‬كعازف‭ ‬منفرد‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬عقود‭ ‬ووضع‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الألحان‭ ‬الموسيقية‭ ‬خلودا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الجاز‭.‬‮»‬‭ ‬