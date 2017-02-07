نجم الروك البريطاني يفوز بجائزة بولار الموسيقية المرموقة
ستوكهولم – (رويترز) – قال مسؤولون في اللجنة المانحة لجائزة بولار الموسيقية الثلاثاء إن نجم الروك البريطاني ستينج فاز بالجائزة السويدية المرموقة. وتأسست الجائزة عام 1989 على يد ستيج أندرسون مدير فريق آبا الغنائي ويحصل كل فائز على مليون كرونة سويدية (113 ألف دولار). وقالت اللجنة في بيان «جمع ستينج بصفته ملحنا بين البوب الكلاسيكي وفن الموسيقى وانفتاح على كل الأنواع والأصوات من جميع أنحاء العالم.» وأضافت «ستينج مواطن عالمي بحق لم يدخر جهدا في استخدام وضعه كفنان ذائع الصيت لتعزيز حقوق الإنسان.» ومنحت اللجنة الجائزة أيضا لعازف الساكسفون الأمريكي وين شورتر الذي قالت إنه «سلك دروبا مهجورة» خلال مسيرة فنية تضمنت العمل مع فرق مثل (جاز مسنجرز) و(ويذر ريبورت) و(ساكاند جريت كوينتيت).
وأضافت «يقدم ألبومات موسيقية كعازف منفرد منذ ستة عقود ووضع عددا من أكثر الألحان الموسيقية خلودا في تاريخ الجاز.»