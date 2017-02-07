54 دولة في المعرض الدولي الكتاب بالدار البيضاء

– February 7, 2017

الرباط‭ – (‬رويترز‭) – ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬تحل‭ ‬الدول‭ ‬الإحدى‭ ‬عشر‭ ‬للمجموعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدول‭ ‬أفريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬ضيوف‭ ‬شرف‭ ‬الدورة‭ ‬23‭ ‬للمعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للنشر‭ ‬والكتاب‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬أنجولا‭ ‬وبوروندي‭ ‬والكاميرون‭ ‬وأفريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬والكونجو‭ ‬والكونجو‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والجابون‭ ‬وغينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬ورواندا‭ ‬وتشاد‭ ‬وساو‭ ‬تومي‭ ‬وبرينسيب‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجموعة‭.‬

وتقام‭ ‬الدورة‭ ‬23‭ ‬للمعرض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬التاسع‭ ‬إلى‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬54‭ ‬دولة‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬المغربي‭ ‬محمد‭ ‬الصبيحي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬امي‭ ‬الاول‭ ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬تواصل‭ ‬حلقات‭ ‬السياسة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬المغربية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬القارة‭ ‬الأفريقية‭ ‬ستحتضن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬كضيف‭ ‬شرف‭ ‬الدول‭ ‬الإحدى‭ ‬عشر‭ ‬للمجموعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدول‭ ‬أفريقيا‭ ‬الوسطى‭… ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬وزراء‭ ‬ثقافة‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬350‭ ‬ألفا‭ ‬‮«‬يستكشفون‭ ‬في‭ ‬فضاءاته‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬عنوان‭ ‬يقدمها‭ ‬702‭ ‬عارض‭ ‬353‭ ‬مباشر‭ ‬و349‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭.‬‮»‬‭ ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬عرض‭ ‬وبيع‭ ‬الكتب‭ ‬تشمل‭ ‬أنشطة‭ ‬المعرض‭ ‬ندوات‭ ‬فكرية‭ ‬وأدبية‭ ‬وأمسيات‭ ‬شعرية‭ ‬و»لقاءات‭ ‬مع‭ ‬المبدعين‭ ‬واحتفاءات‭ ‬وأنشطة‭ ‬وورش‭ ‬للأطفال‭.‬‮»‬

ويجري‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬تسليم‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬ابن‭ ‬بطوطة‮»‬‭ ‬لأدب‭ ‬الرحلة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬العربي‭ ‬للأدب‭ ‬الجغرافي‭.‬