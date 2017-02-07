تجهيز عربة مذهبة لنقل ملك تايلاند إلى الجنة

– February 7, 2017

بانكوك‭ – (‬رويترز‭) – ‬يعكف‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬بانكوك‭ ‬على‭ ‬تزيين‭ ‬كل‭ ‬بوصة‭ ‬في‭ ‬عربة‭ ‬ستنقل‭ ‬ملك‭ ‬تايلاند‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬عمل‭ ‬قد‭ ‬تستغرق‭ ‬أشهر‭. ‬والعربة‭ ‬مصنعة‭ ‬من‭ ‬الخشب‭ ‬وتزين‭ ‬بالذهب‭ ‬والمرايا‭ ‬وتزن‭ ‬13‭.‬7‭ ‬طن‭ ‬ويبلغ‭ ‬طولها‭ ‬18‭ ‬مترا‭ ‬وارتفاعها‭ ‬11‭.‬2‭ ‬متر‭ ‬وعرضها‭ ‬4‭.‬8‭ ‬متر‭. ‬ويجر‭ ‬العربة‭ ‬216‭ ‬رجلا‭ ‬وستحمل‭ ‬الجرة‭ ‬المزخرفة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬رفات‭ ‬الملك‭ ‬بوميبون‭ ‬ادولياديج‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬إحراق‭ ‬جثث‭ ‬الموتى‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬سانام‭ ‬لوانج‭ ‬خارج‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭. ‬وتوفي‭ ‬الملك‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمضى‭ ‬سبعة‭ ‬عقود‭ ‬على‭ ‬العرش‭ ‬مما‭ ‬أدخل‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حداد‭ ‬تستمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬التايلانديين‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭. ‬ولم‭ ‬يتحدد‭ ‬بعد‭ ‬موعد‭ ‬حرق‭ ‬جثمانه‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬قبل‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭. ‬ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬العربة‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬العظيم‮»‬‭ ‬ستعيد‭ ‬الإله‭ ‬إلى‭ ‬الجنة‭. ‬وبدأت‭ ‬أعمال‭ ‬صيانتها‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستكمل‭ ‬بحلول‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭. ‬وبنيت‭ ‬العربة‭ ‬عام‭ ‬1795‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الملك‭ ‬راما‭ ‬الأول‭ ‬لحرق‭ ‬والده‭. ‬والملك‭ ‬بوميبون‭ ‬هو‭ ‬راما‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬أسرة‭ ‬تشاكري‭. ‬وخلفه‭ ‬ابنه‭ ‬الملك‭ ‬ماها‭ ‬فاجيرالونجكورن‭ ‬أو‭ ‬راما‭ ‬العاشر‭ . ‬واستخدمت‭ ‬العربة‭ ‬25‭ ‬مرة‭ ‬كان‭ ‬أحدثها‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬لنقل‭ ‬جثمان‭ ‬الأميرة‭ ‬الراحلة‭ ‬بيجاراتانا‭ ‬راجاسودا‭ ‬ابنه‭ ‬عم‭ ‬الملك‭.‬