قوائم حقيقية .. ووهمية في آن واحد

– February 7, 2017

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فاتح عبد السلام

أظهر‭ ‬العراقيون‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وبرامج‭ ‬الرسائل‭ ‬المتبادلة‭ ‬تفاعلاً‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬مع‭ ‬قائمة‭ ‬بأسماء‭ ‬المسؤولين‭ ‬الذين‭ ‬حكموهم‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العجاف‭ ‬الأخيرة‭ ‬،جرى‭ ‬مصادرة‭ ‬اموالهم‭ ‬المودعة‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬الامريكية‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬أموال‭ ‬بالمليارات‭. ‬وكانت‭ ‬التعليقات‭ ‬وهي‭ ‬بعشرات‭ ‬الألوف‭ ‬لو‭ ‬قام‭ ‬أحد‭ ‬بجمعها‭ ‬،‭ ‬لكنها‭ ‬تلتقي‭ ‬عند‭ ‬حافة‭ ‬الفرح‭ ‬الكبير‭ ‬لدى‭ ‬الناس‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬صدم‭ ‬بعضهم‭ ‬لاحقاً‭ ‬حين‭ ‬علموا‭ ‬انه‭ ‬قرار‭ ‬وهمي‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬أساس‭ ‬من‭ ‬الصحة

كما‭ ‬علموا‭ ‬ان‭ ‬معظم‭ ‬الاسماء‭ ‬المذكورة‭ ‬ارصدتها‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفي‭ ‬بنوك‭ ‬اقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬وبعضهم‭ ‬لايزال‭ ‬يخزن‭ ‬فلوسه‭ ‬في‭ ‬صناديق‭ ‬تحت‭ ‬سريره‭ .‬

مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاخبار‭ ‬حول‭ ‬ملاحقة‭ ‬سرّاق‭ ‬أموال‭ ‬العراق‭ ‬وموازناته‭ ‬بعقود‭ ‬وهمية‭ ‬وعمولات‭ ‬ورشى‭ ‬وتبديد‭ ‬حقوق‭ ‬عامة‭ ‬،‭ ‬هي‭ ‬الاخبار‭ ‬التي‭ ‬يحلم‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬عراقي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لأطفاله‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬والمدرسة‭ ‬والعمل‭ ‬والصحة‭ . ‬بات‭ ‬العراقي‭ ‬حين‭ ‬تسأله‭ ‬ماذا‭ ‬تريد‭ ‬والى‭ ‬ماذا‭ ‬تطمح‭ ‬يقول‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تفكير‭ : ‬جيلنا‭ ‬انتهى‭ ‬وحياتنا‭ ‬تلاشت‭ ‬ولانريد‭ ‬إلا‭ ‬زرع‭ ‬الأمل‭ ‬لأطفالنا‭ ‬لكي‭ ‬يكونوا‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬واجهناه‭ ‬،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬ربما‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬الاربعين‭ ‬او‭ ‬الخمسين‭ ‬من‭ ‬اعمارهم‭ . ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يتطلع‭ ‬الإنسان‭ ‬ابن‭ ‬السبعين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أوروبا‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬لا‭ ‬يفكر‭ ‬بها‭ ‬ابن‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أو‭ ‬سوريا‭ ‬معه‭ ‬الآن،‭ ‬ليس‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يحب‭ ‬أن‭ ‬يفكر‭ ‬لكنه‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الاحيان‭ ‬مخيّر‭ ‬بين‭ ‬الرصاصة‭ ‬أو‭ ‬السكوت‭ ‬أو‭ ‬بين‭ ‬التهجير‭ ‬الطوعي‭ ‬أو‭ ‬النزوح‭ ‬الاجباري‭ ‬أو‭ ‬بين‭ ‬القبول‭ ‬بالجهل‭ ‬وغياب‭ ‬المدارس‭ ‬وتردي‭ ‬الصحة‭ ‬والخدمات‭ ‬وبين‭ ‬البقاء‭ ‬كحجر‭ ‬مهمل‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬او‭ ‬بلدة‭ ‬او‭ ‬مدينة‭ ‬ينعم‭ ‬بما‭ ‬يفيض‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أمان‭ .‬

تلك‭ ‬القوائم‭ ‬المثقلة‭ ‬بالمليارات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬طليقة‭ ‬مابين‭ ‬جيب‭ ‬وبنك‭ ‬،‭ ‬هي‭ ‬نتاج‭ ‬حقبة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الامريكي‭ ‬للعراق‭ ‬،‭ ‬والآن‭ ‬كل‭ ‬طموح‭ ‬العراقيين‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬أمريكا‭ ‬نفسها‭ ‬بملاحقة‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللصوص‭ ‬أصحاب‭ ‬العناوين‭ ‬السياسية‭ ‬الكبيرة‭ . ‬أي‭ ‬طموح‭ ‬وأي‭ ‬أمل‭ .. ‬وأية‭ ‬خيبات‭ ‬؟

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لندن