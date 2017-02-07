قوائم حقيقية .. ووهمية في آن واحد
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فاتح عبد السلام
أظهر العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الرسائل المتبادلة تفاعلاً منقطع النظير مع قائمة بأسماء المسؤولين الذين حكموهم ولا يزال معظمهم في المنطقة الخضراء في خلال السنوات العجاف الأخيرة ،جرى مصادرة اموالهم المودعة في البنوك الامريكية بقرار من الرئيس دونالد ترامب ، وهي أموال بالمليارات. وكانت التعليقات وهي بعشرات الألوف لو قام أحد بجمعها ، لكنها تلتقي عند حافة الفرح الكبير لدى الناس بهذا القرار الذي صدم بعضهم لاحقاً حين علموا انه قرار وهمي ليس له أساس من الصحة
كما علموا ان معظم الاسماء المذكورة ارصدتها خارج الولايات المتحدة وفي بنوك اقليمية ودولية وبعضهم لايزال يخزن فلوسه في صناديق تحت سريره .
مثل هذه الاخبار حول ملاحقة سرّاق أموال العراق وموازناته بعقود وهمية وعمولات ورشى وتبديد حقوق عامة ، هي الاخبار التي يحلم بها كل عراقي من أجل ان يكون لأطفاله حياة كريمة في العيش والمدرسة والعمل والصحة . بات العراقي حين تسأله ماذا تريد والى ماذا تطمح يقول مباشرة من دون تفكير : جيلنا انتهى وحياتنا تلاشت ولانريد إلا زرع الأمل لأطفالنا لكي يكونوا في ظروف أفضل مما واجهناه ، وهؤلاء ربما كانوا في الاربعين او الخمسين من اعمارهم . في الوقت الذي يتطلع الإنسان ابن السبعين في دول أوروبا الى تحقيق طموحات لا يفكر بها ابن العشرين في العراق أو سوريا معه الآن، ليس لأنه لا يحب أن يفكر لكنه في معظم الاحيان مخيّر بين الرصاصة أو السكوت أو بين التهجير الطوعي أو النزوح الاجباري أو بين القبول بالجهل وغياب المدارس وتردي الصحة والخدمات وبين البقاء كحجر مهمل في بيت في قرية او بلدة او مدينة ينعم بما يفيض عليه من أمان .
تلك القوائم المثقلة بالمليارات التي لا تزال طليقة مابين جيب وبنك ، هي نتاج حقبة الاحتلال الامريكي للعراق ، والآن كل طموح العراقيين هو ان تقوم أمريكا نفسها بملاحقة هؤلاء اللصوص أصحاب العناوين السياسية الكبيرة . أي طموح وأي أمل .. وأية خيبات ؟
رئيس التحرير
لندن