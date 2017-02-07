– February 7, 2017

المطلبي لـ (الزمان): طعن محافظ بغداد بقرار إقالته يثير الإستغراب

الصدر يدعو إلى تظاهرات لتغيير مجلس مفوضية الإنتخابات وقانونها

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعا التيار الصدري امس الى تظاهرات حاشدة امام بوابات المنطقة الخضراء اليوم الاربعاء للمطالبة بتغيير مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على أن تعقبها (خطوات تصعيدية)، فيما طالبت نائبة عن كتلة الاحرار التابعة للتيار رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد قريب لاستجواب مجلس المفوضية .وشدد بيان لتنسيقية الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيار على وجوب تغيير مفوضية الانتخابات بـ(شخوصها وقانونها)، واصفًا إياها بأنها (فتحت على العراق الجريح سيلاً من الرزايا والبلاءات ونحن ننتظر ونترقب قرار الغائها). ودعا البيان إلى الخروج في تظاهرة حاشدة اليوم الأربعاء في ساحة الحرية ـ بوابة الخضراء أمام الجسر ذي الطابقين في تمام الساعة الثالثة عصراً (في سبيل تحقيق هذا المطلب وكخطوة أولى، سوف تعقبها خطوات تصعيدية). وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد لوّح في احدى خطب الجمعة بمقاطعة الانتخابات المحلية وقال انه لن يشارك فيها حتى يتم (تغيير مفوضية الانتخابات المسيّسة وقانون الانتخابات المجحف). بدورها، طالبت النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي رئاسة مجلس النواب بالاسراع في تحديد موعد قريب لاستجواب مجلس المفوضية .وقالت خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان امس ان(جميع الاسئلة الخاصة باستجواب المجلس قد استكملت وارسلت الى المفوضية قبل اسبوعين من الآن، كما ان الطلب استوفى جميع الشروط القانونية الخاصة باجراء الاستجوابات )، مضيفة ان (الاستجواب مبني على المهنية تماما وقد جاء بناء على توفر شبهات فساد داخل المفوضية، والخروقات التي شخصت هي مالية وادارية وقانونية وسيطلع الشعب على حيثيات الاستجواب بشكل تفصيلي). ولفتت التميمي الى ان (العملية السياسية مبنية على مخرجات الانتخابات، فإذا صلحت المفوضية فستصلح العملية السياسية). الى ذلك ابدى عضو في مجلس محافظة بغداد استغرابه لتقديم المحافظ المقال علي التميمي طعنًا الى محكمة القضاء الاداري بقرار إقالته من منصبه، فيما اتهم عضو آخر بعض وسائل الإعلام بعدم المصداقية في نقل الاخبار في ما يتعلق بهذه القضية، مؤكداً ان التميمي قدّم طعنه ضمن المدة القانونية. وقال عضو لجنة الأمن في المجلس سعد المطلبي لـ (الزمان) أمس ان (الاقالة جاءت بتصويت الاغلبية في مجلس المحافظة نظرا لعدم وجود اجوبة مقنعة في جلسة الاستجواب) وأضاف ان (الطعن الذي تقدم به التميمي اثار الغرابة لدى اعضاء المجلس حين تسلم نسخة منه لعدم مهنية المحامين الذي عملوا على هذا الطعن). وبحسب المطلبي فان (محكمة القضاء الاداري لا تهتم بالشكليات بقدر اهتمامها بما يقره مجلس النواب وهي تنظر الى عدد التصويت داخل الجلسة بعد الاستجواب). وتحدثت تقارير امس عن انتهاء المهلة القانونية الخاصة بتقديم الطعن بقرار مجلس المحافظة امس الثلاثاء وان التميمي قرر ان يتوجه امس الى المحكمة الادارية لتقديم الطعن ، واشارت الى ان كتلة دولة القانون تستعد لاختيار بدلاء له وهددت بمنعه من الدخول الى مكتبه اليوم الاربعاء. في المقابل، اكد عضو المجلس فاضل الشويلي ان التميمي قدم طعنا في القرار الى المحكمة ضمن المدة المحددة استنادا الى قانون المحافظات رقم 21 المعدل للطعن في قرار اقالته.واضاف في تصريح امس ان (القانون نص على ان للمحافظ الحق بتقديم طعن بقرار الإقالة امام محكمة القضاء الاداري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه)، متهمًا بعض القنوات الإعلامية بأنها(لاتعتمد المصداقية في نقل الاخبار وتستخدم الكذب والتدليس وعليها ان تعمل بمهنية وشفافية عالية لايصال المعلومة بشكل دقيق والابتعاد عن التزييف)، على حد قوله.