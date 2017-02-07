– February 7, 2017

الحكومة تدعو إلى تشكيل مفوضية إنتخابات جديدة

مجلس الوزراء يوصي بإتلاف الحيوانات المصابة بإنفلونزا الطيور

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

وجه مجلس الوزراء بإتلاف الحيوانات المصابة بانفلونزا الطيور واتخاذ الاجراءات الكفيلة تجنبا لانتشار الوباء، مشيرا الى تفعيل عمل هيئة النزاهة لكشف الفاسدين والتصويت على قانون شبكة الاعلام العراقي، فيما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى تشكيل مفوضية انتخابات جديدة. وقال بيان امس ان (المجلس عقد جلسته برئاسة العبادي حيث تم التوجيه باتلاف الحيوانات المصابة بانفلونزا الطيور واتخاذ الاجراءات اللازمة تجنبا لانتشار الوباء)، واضاف ان (المجلس شدد على سحب قانون استيفاء رسم الانتاج المقدم الى مجلس النواب وتم تكليف هيئة المستشارين لتقديم دراسة بشأن كيفية الاستفادة من ممتلكات واموال الدولة بما فيها الشركات العامة بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة على ان تقدم تقريرها خلال شهر وللهيئة الاستعانة بالخبرات الدولية)، واوضح البيان ان (المجلس صوت على قانون الري واحالته لمجلس النواب بالاضافة الى التصويت على التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي واحالته الى مجلس النواب وكذلك التصويت على تخويل وزير المالية او من يخوله صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين العراق وسلوفاكيا)، مشيرا الى ان (المجلس ناقش ايضا ملف الاهوار وادارته والتوجيه بمراجعة القرارات الماضية من قبل وزارتي الصحة والموارد المائية والامانة العامة للمجلس وتقديم رؤية دقيقة بهذا الخصوص)، مبينا ان (المجلس وجه بدراسة موضوع هيئة السياحة في ضوء قرارات حزمة الاصلاحات التي اتخذت وتقديم توصيات محددة من شأنها تنشيط قطاع السياحة في البلد)، لافتا الى ان (المجلس ناقش تفعيل عمل هيئة النزاهة لكشف الفاسدين)، ودعا العبادي الى تشكيل مفوضية انتخابات جديدة مع قرب انتهاء المدة القانونية للمفوضية الحالية. وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي عقب الجلسة امس (ادعو البرلمان لممارسة دوره في تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات مع قرب انتهاء المدة القانونية للمفوضية الحالية)، واضاف ان (رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية مؤمنة بالكامل)، واوضح العبادي (اطمئن الفلاحين بشأن استحقاقاتهم المالية)، واكد العبادي ان (العراق حريص على اقامة افضل العلاقات مع دول المنطقة ولاسيما الكويت)، وبشأن قانون العفو العام قال العبادي ان (القانون اسهم في بعض جوانبه بارتفاع نسبة جرائم الخطف)، وتطرق العبادي الى اوضاع نازحي الموصل قائلا ان (عمليات إعادة النازحين الى الجانب الايسر من المدينة قائمة على قدم وساق). وكان العبادي قد اكد ان معركة تحرير الجانب الايمن من الموصل ستقتصر على قوات الجيش والشرطة الاتحادية وقوات جهاز مكافحة الارهاب . وقال العبادي في تصريح امس ان (قوات الحشد الشعبي لا تشارك في معركة تحرير الجانب الايمن من المدينة لاسيما وان المعركة ستقتصر على قوات الجيش والشرطة الاتحادية وقوات جهاز مكافحة الارهاب).