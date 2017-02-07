– February 7, 2017

الترقّب يخيّم على أجواء قمة الموسم وفرصة زاخو متاحة

إختبار الطلاب والوسط تحت أنظار النفط اليوم في الشعب

الناصرية – باسم الركابي

تجري عند الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الاربعاء مواجهة مهمة عندما يضيف الطلاب الوسط في ملعب الشعب اليوم في وقت يخيم الترقب واجواء الحذر للقاء القمة الجمعة المقبلة بين الجوية والزوراء فيما تظهر حظوظ زاخو للهروب من نفق النتائج والهبوط ويحث الوسط الخطى بثبات من اجل تجاوز الطلاب عندما يحل اليوم ضيفا عليهم في ملعب الشعب في مواجهة مؤجلة من الجولة الرابعة عشرة وهي المباراة الوحيدة التي تشهدها العاصمة ومتوقع ان تحظى بحضور جماهيري واسع لقوة الفريقين ولتاثير نقاطها على موقفيهما والتطلع لنقاطها ولانهما في وضع جيد من حيث الاداء والنتائج والعمل بجد ممثل في تحقيق الفوز الذي سيخدم الوسط اكثر من الطلاب الذين هم ياملون ان ياتي مرحبا به بقوة لان الامر يتعلق في البقاء على مواقع الكبار في منافسة اليوم على اشدها واتت منها المباريات المؤجلة التي هي من تحدد مصير الصدارة التي يتطلع اليها الوسط ومواصلة المشوار وملاحقة النفط والاستفادة من اخر مباراتيه مع الجوية والنجف لحرمانه من الصدارة التي سرقها منه بعد انشغاله في مباراتيه مع نادي الجيش السوري ضمن بطولة الاندية العربية لكنه يدافع بقوة ولازال يكافح من احل استعادتها التي ينبغي على كتيبة غني شهد العمل ما في وسعها من اجل العودة اليوم بفوائد اللقاء وتسريع وتيرة العمل من اجل التقدم السريع حيث الفوز اليوم يمنحه مكان الزوراء الوصيف وتقليص الفجوة مع النفط الى نقطتين ومن ثم البحث عن كل ما يقربهم من الصدارة التي سيكون الوسط احد اطرافها الثلاثة الاقوياء والتي تحشد جهودها وكلاهما يقف على خط المواجهة والكل يوجه قدراته للظفر بالموقع الاول الذي يثير اطماع الوسط والجوية ومراقبة النفط بحذر شديد الذي بات مهدداً بتركه امام فارق المباريات التي تصب لمصلحة الجوية الذي كان قد انتقل الى الموقع الرابع والفوز اليوم للوسط سيزيد من الضغط على شباب النفط الذين لم يبق امامهم فقط انتظار الخدمة التي قد يسديها كل من يواجه الوسط والجوية في اخر مبارياتهما المؤجلة الوسيلة التي يدافع عنه النفط وفي حسابات حسن احمد الذي يرى في الدفاع عن الصدارة ان ينجح الزوراء والطلاب في ايقاف الجوية وكذلك الطلاب مع الوسط في هذا التوقيت امام تطورات الامور وسير المباريات التي لاتراقب من النفط والوسط والجوية بل الوضع في الزوراء الذي يريد تعزيز رصيد ه والموقف وجعل اللقاء المقبل تحت سيطرته لانه اكبر من اللقب في منظور الانصار والحال للطلاب الذين يرون بالفوز اليوم اهمية خاصة والأربعاء المقبل و الفوز على الجوية يعني اللقب بحد ذاته وليس هذا وحسب بل الفوز من المباراتين الاخيرتين سيخدم المهمة في اضافة نقاطها الست والتطلع الى موقع افضل والبقاء في مواقع الكبار وهذا كله سيكون جرعات معنوية عالية وفي هذه الاوقات التي اشتعلت فيها المنافسة على الصدارة والحضور القوي في هذه الاوقات من اجل الاطاحة بالنفط بعد ان شغلها لفترة طويلة.

رؤية المراقبين

يروى المراقبون ان شيئاً مهماً سيحدث قبل بداية المرحلة الثانية المتوقع لها ان تنطلق في الرابع والعشرين من شباط الجاري والتحديات التي تواجه الصدارة في ظل المنافسة المذكور يظهر الوضع مختلف في المؤخرة امام طموحات زاخو الذي لديه ثلاث مباريات مجلة اثنين امام ميسان والكرخ سيلعبهما بين جمهوره وهما فرصة للخروج من نفق النتائج والمنطقة الحمراء وكذلك الفوز في الثالثة ستنقله الى الموقع الرابع عشر للفريق القادر على العودة لو توازن بعد الاجراءات التي طالت المدرب واللاعبين في وضع استعدى ابعادهم مرة واحدة في حملة رد اعتبار الفريق الذي تتوقف مهمة البقاء على اخر مباراتيه التي تبدو مناسبة لكن ان تستغل كما يجب من خلال تقديم العمل الافضل.

الطلاب والوسط

ويدخل الطلاب والوسط الملعب في ظروف متشابه حيث اصحاب الارض في الموقع الخامس 33 نقطة من 17 مباراة والضيوف 35 من 16 مباراة ويشكل لقاء اليوم اهمية استثنائية لكليهما وسيجعلهما اللعب بشعار لابديل عن الفوز وهدف الفوز الذي يعد الخطوة الكبيرة امام طموحات الطلاب في تقديم هدية الفوز الذي يعولون عليه عبر ظروف اللعب وعاملي الارض والجمهور وضرب اكثر من عصفور بحجر واحد حيث التقدم للامام ثم احتلال مواقع الوسط والغريم الزوراء والبقاء في مواقع المنافسة المهمة لحين ياتي اليوم الحقيقي للمنافسة للفريق الذي يقدم موسم امام الاعلام وجمهوره لكن ما يعاب على الفريق هو كثرة تصريحات والاعتراضات لاعضاء ادارته امام اخطاء لوكانت صغيرة لكنه تاتي بمفعول عكسي لايخدم الفريق الذي يامل الظهور للواجهة بقوة خلال الاسبوع الحالي في صراع مختلف تماما عن كل الذي قام به وهو الباحث عن الفوز في لقاء الايوم لضمان الحصول على كامل النقط وطمانة جمهوره ان الفريق القوي الذي لايمكن النيل منه بسهولة كما استفاد من فترة التوقف قبل ان يستعد للمواجهة الي تمثل التحدي الحقيقي للفريق تحت انظار جمهوره الذي يحرص على الحضور ليس لان فريقه يلعب اليوم بل لان المباراة تجري مع اطراف الصراع على اللقب الذي دخل من اجله فريقهم الطامح للنتيجة التي تمثل احد اهم خطوات النجاح المنتظر ما يدفعهم لاهم يعرفون صعوبة المهمة التي يكون قد اعد لها اديشيو كل ما لديه من اجل تحقيق النتيجة المطلوبة وعبور احد الفرق القوية في مهمة تتطلب اللعب بتركيز ولان العمل يتجه نحو الفوز وغير ذلك يعني الفشل.

تفاصيل صغيرة

كما يعرف المدرب ان تفاصيل صغيرة في مثل هكذا مباريات ستؤثر اذا لم تاخذ بعين الجد ولان الطلاب يريدون العودة للوجهة عبر بوابة الوسط القوية والفريق الذي واصل النجاح ذهابا اكثر من ملعبه الذي سقط به امام الشرطة لكنه لايريد ان يخسر اختبار الطلاب الذين سيلعبون بكامل عناصرهم التي لايمكن التقليل من شانها والتي قدمت مباريات مهمة ونجحت في اكثر من مباراة لكنها تدرك طبيعة مهمة اليوم والعمل من اجل ايقاف مسيرة الضيوف عبر تقديم الاداء القوي وتجاوز الاخطاء لان المهمة تتطلب ذلك غلق النوافذ والاستحواذ على الكرة ولان الآمال تبقى معقودة على جهود وطريقة لعب المدرب واداء اللاعبين ولان الفوز سيكون له ثمن كبير اذا لم يكن الخطوة الكبير في ظل تصاعد المنافسة القائمة واطماع الصراع على الصدارة التي نعم بعيدون عنها الطلاب لكن الاقتراب منها امر مهم وفي كل الاحوال افضل من الابتعاد ولان الخسارة سنربك من الحسابات ولان رغبة الطلاب لا تتوقف عند لقاء اليوم بل في لقاء الجوية الاربعاء المقبل اي التقدم اليوم سيمهد بالكثير من التفاصيل للقاء الاربعاء القادم.

الوسط متكامل

لكن الاول انها مهمة الوسط الفريق المتكامل والذي سيكون في الجاهزية ويدخل اللقاء وعينه على كل الفوائد والعودة بها لانه الاخر يعرف غير تحقيق النتيجة المطلوبة سيتعرض الى مشاكل وقد تحد من رغبة التفكير في استعادة الصدارة التي هو من يقررها من خلال النجاح في اختبار اليوم الذي لايبدو سهلا اذا لم يكن احد الخطوات للتقدم نحو مواقع النفط وتقليص الفارق على امل المشاركة في الموقع الاول من خلال ثلاث مباريات يؤكد فيها المشهد على اللعب بخيار الفوز والطريقة التي سيحددها من خلال موجود اللاعبين المعزز بعدد من من الذين استعان بهم المدرب الذي يريد ان يوجه رسالةمن ان الوقت حان للعودة الى الصدارة من خلال الخطوة الأولى ممثلة بالفوز امام مهمة غاية في الصعوبة لكن الفريق قادر على صنع الفرصة وإيقاع الطلاب في الخسارة الثالثة وهو ما يعلم به غني شهد من الامور تحتاج الى جهود كبيرة اذا ما اراد استهداف الطلاب في مواقعهم وتحت انظار جمهورهم المتوقع ان يصطف معه جمهور الجوية للدفع بالامور لمصلحة فريقهم لان التعثر اليوم سيفقد الوسط فرصة الانتقال السلس للصدارة وربما تصعب محاولة العودة اليها من خلال مباراة اليوم التي يكون قد حدد المدرب ملامح طريق العبوة من دون مشاكل والاهم ان تاتي المباراة خالية من المشاكل والأخطاء لان اللاعبين يعرفون انهم امام مباراتين اخريين لكن الفوز على الطلاب سيمنح الفريق جرعة عالية بعد تراجعه نسبيا حينما تعادل مع الميناء وخسر مع الشرطة لكن لايمكن لاحد ان يقلل من قوة الفريق القادر على استعادة وضعه وهو ما حصل بعدما نجح في الفوز على الحسين والبحري في اختبارين كانا تحصيل حاصل لتاخر الضيفين ومع ذلك لايعني ان الفريق قد عاد للطريق الصحيح ولان الوسط استعاد وضعه وسد جزء من حاجة النقاط عندما حصل على ست نقلته للموقع الثالث مع التطلع الى احتلال مواقع الزوراء والاقتراب اكثر بعد من النفط وهو الهدف الاول من النتيجة التي سيلعب من اجلها الفريق بقوة وتسخير كل الجهود واستخدام سلاح الهجوم امام قوة الطلاب.

قوة دفاعية

في وقت سيلعب الوسط بأفضل قوة دفاعية عندما تلقى سبعة اهداف ويتوجب على الفريق ان يستفاد منها في تحقيق الفوز الذي يخطط له المدرب واللاعبين واحباط محاولة الطلاب عبر الحلول التي سيحددها جهز الفريق الفني الذي تمرس في تحديد ملامح الانتصارات التي خرج فيها الفريق الذي اكثر ما يظهر متجانسا ومؤثرا وقويا مع الكبار وهو ما متوقع منه في ان يعكس قدرات عناصره التي تدرك طبيعة المهمة وادارتها كما يجب فريق الوسط اضعف فرق الصراع على الصدارة تهديفا فكل ما سجله للان 21 هدفا من 16 مباراة في وقت يظهر كأفضل قوة دفاعية مع ذلك فرض ايقاعه ونجح في تحقيق الفوز في عشر مباريات وتعادل خمس وخسر واحدة وجع 35 وهو سجل افضل من الطلاب الذي كان قد حقق الفوز في تسع مباريات وتعادل في ست وخسر مباراتين وجمع 34 نقطة.

منافس رئيس

ويظهر الوسط منافس رئيس على الصدارة بعد ان تذوق طعمها في مسيرة توقفت مفاجأة ما اداى الى تراجعه بعد الانشغال بالبطولة العربية ولازالت محاولاته قائمة من اجل العودة اليها رغم انه يواجه صعوبات بالغة منها مباراة اليوم التي تمثل التحدي الحقيقي للفريق التي تضع المدرب التفكير في ايجاد الوسائل لتجاوز صفوف الطلاب التي تضم عدداً من اللاعبين من شانها ان تعقد المشهد امام شهد الطامح في ادارة المهمة من خلال الوجوه التي يمتلكها الفريق الذي سياتي في اعلى الجهازية من خلال فترة الأعداد التي يمر واهمية المباراة وانعكاسها على دعم الفريق في مواصلة السير دون توقف ومايميز الفريق هو اللعب الجماعي الذي خدمه في تحقيق النتائج المطلوبة اجواء اللعب المفتوحة امام المدرب والطامح للصدارة عندما منحته الادارة الثقة الكبيرة في انتداب من يريد من اللاعبين المتوقع ان يكون عدد منهم ضمن تشكيلة الفريق التي لاينقصها شيء بعد ان عززت ي بعدد من الاسماء التي تريد ان تظهر ولاءها للفريق في مهمة اليوم امام الطلاب اللذين يكونوا قد تلقوا التعليمات من اجل افساد ضيافة الوسط وافال مساعيهم في النيل من فوة الطلاب الذين لايريدون غير الفوز وحده الشعار الذي سيدخلون به.

الجوية والزوراء

وتجري الجمعة قمة المرحلة الاولى بين الجوية رابع الموقف 34 نقط والزوراء الوصيف 35 نقطة وكلاهما يتطلع للفوز الذي يمثل لكبهما قيمة كبيرة في ظل الصراع والمواجهات الطويلة التي جمعت الفريقين قبل ان تنتظم المسابقة على مستوى الاندية ولليوم كلا الفريقين صعدا من ادائهما وتقدما الى موقعيهما فالجوية انشغل في بطولة الاتحاد الاسيوي ونجح في احراز اللقب قبل ان يعود الى دائرة المنافسة ونجح بشكل لافت عبر تحقيق النتائج التي تقدم فيها بسرعة وكاد يتقدم للصدارة لو اخاقته الثلاثية امام السماوة والعمارة والكرخ عندما فقد ست نقاط كادت ان تنقله الى شراكة النفط الصدارة وعينه عليها اليوم ويامل ان يحقق الفوز على الزوراء الخطوة التي يعدها باسم قاسم المهمة مع الفوز على الطلاب الاربعاء المقبل ووضعهما بين الاسباب في احراز اللقب هدف المهمة التي يقودها المدرب بثقة عالية الذي يعمل في ظروف مناسبة عززتها النتائج والاخير الذي تحقق على الكهرباء الذي يامل ان يمهد للقفاء الموسم الذي يخطط له قاسم لاعتبارا معروفة ولانه يريد الثأر من الزوراء لاسباب معروفة.

سعي الزوراء

من جانبه يسعى الزوراء ايقاف مسلسل نتائج الغريم وتحقيق النتيجة التي يعد لها عصام حمد الذي يدرك طبيعة الفوز والمهمة وأهميته على العلاقة مع الانصار الذي ينتظرون دوره وفعله وهو الذي لم يحقق الفوز على اي من فرق الصراع على اللقب عندما خسر مع الوسط والطلاب وتعادل مع الميناء والشرطة والنفط لكن الفوز على الجوية له طعم خاص وسيدفع حمد بكل قواته لعبور بوابة الجوية المباراة التي ستكون في مقدمة انجازات الحد حتى وان فرط باللقب لان اليوم هو ايقاف الغريم ولخبطت حسابته من خلال اللقاء المذكور ودون تاخير وان هذا الامور يجب ان يتحقق امام الفريق الذي يمر في فترة عمل ناجحة بعد التحول السريع من التاخر ليكون جزء من المنافسة ولان الفوز قد يبقيه في الوصافة اذا ما اتت بقية النتائج لمصلحة الفريق الذي يمر في افضل ايامه ويرى ان التغلب على الجوية احد اهم الانجازات للفريق قبل دخول مباريات المرحلة القادمة.

زاخو وميسان

الصراع لايبدو وحده في الصدارة بل هنالك اخر خفي يريد ان يقوده زاخو الذي يمر في اسوء ايامه وما زاد الطين بلة استقالة رئيس النادي وترك المدرب للمهمة على امل ان تجتمع الادارة من اجل جمع شتات الامور والعمل على إعادة الفريق لخوض اخر مبارياته المؤجلة عندما يستقبل نفط ميسان وبعدها الكرخ ثم يخرج للسماوة وكلها مباريات مع فرق تقع بعد الموقع العاشر في سلم الترتيب وبامكان الفريق ان يستغلها للهروب من المنطقة الحمراء والتخلص من دوران الراس في الموقع الاخير ولابد من استغلال ظروف المهمة في هذه الاوقات والقيام بخطوة انقاذ الموسم للفريق الذي مهم ان يستمر في المنافسة ولانه يمتلك مقومات اللعب من حيث البنى التحية وقاعدة جماهرية وممكن تدارك الامور لان هنالك مرحلة كاملة وممكن اعادة ترتيب الاوراق كما عرفنا توجهات النادي الذي نجح في جميع مشاركاته الاخيرة وقدم مواسم مهمة قبل ان يتراجع بشكل غريب الموسم الحالي لكن ما حصل ليس نهاية المطاف فكل الفرق تنتظر مصيرها خلال ما تسفر عنه مباريات المرحلة الثانية امام زاحو ان يستعد خلال فترة التوقف الحالية قبل الدخول في تفاصيل مباريات المرحلة المقبلة لان خوض ثلاث مباريات مع فرق متواضعة هي فرصة بحاجة الى تعامل جدي ودقيق.