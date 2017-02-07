– February 7, 2017

وسام المجد يكرّم الربّاع كاظم أمام الهيئة العامة

بغداد – الزمان

كشف رئيس نادي وسام المجد لرياضة المعاقين خالد رشك إن الهيئة العامة للنادي قررت في اجتماعها السنوي الذي عقد يوم أمس في مقر النادي تكريم الرباع رسول كاظم الذي حقق نتائج متميزة طيلة العام الماضي توجها بفضية الدورة البارالمبية في ريو دي جانيرو . وأضاف رشك إن هذا التكريم يأتي لجهوده الكبيرة ومثابرته والتزامه في التدريبات وتحقيق النتائج المتميزة في اغلب المشاركات التي مثل العراق فيها . وأشار إلى أن الهيئة العامة للنادي عقدت اجتماعها السنوي لعام 2016 بحضور 52 عضواً من أصل 60 عضواً , حيث تمت قراءة التقرير المالي والإداري والمصادقة عليها. وقال إن الهيئة العامة طرحت في الاجتماع الخطط المستقبلية للنادي والمشاركات القادمة . إضافة إلى مناقشة توجهات الدولة في القطاع الرياضي بالاعتماد على الاستثمار وإمكانية تفعيل الاتفاقيات والحصول على مورد للنادي في ظل التقشف الذي تمر به البلاد خلال السنتين الأخيرتين من اجل ديمومة الفرق الرياضية في النادي.