– February 7, 2017

رونالدو أعلى الرياضيين دخلاً في العالم عام 2016

ميسي وسواريز ونيمار أفضل ثلاثي هجومي بالدوريات الأوربية

{ مدن – وكالات: تصدر الثلاثي الهجومي بنادي برشلونة الإسباني المعروف إعلامياً وجماهيرياً بإسم الـ MSN ترتيب الثلاثيات الهجومية في الدوريات الأوربية من حيث الرصيد التهديفي الذي بلغه ثلاثي كل فريق من الثلاثيات الأقوى في بطولة الدوريات دون احتساب بقية المسابقات، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية. ويتكون الثلاثي الهجومي الكتالوني من الأرجنتيني ليونيل ميسي والاورغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا، وهو الثلاثي الذي استعاد عافيته بعد البداية المتواضعة التي ظهر عليها في بداية الموسم، حيث نجح في فرض نفسه كثلاثي مؤثر في نتائج البارسا، بعدما سجل في الدوري الاسباني 37 هدفًا منها 32 هدفًا سجلها بالتساوي ميسي وسواريز برصيد 16 هدفاً لكل منهما، ليتصدرا معًا ترتيب جائزتي البيتشيتشي كأفضل هداف في الليغا و الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوربا ، بينما سجل نيمار 5 أهداف، إذ لا يزال يركز جهوده على صناعة الأهداف بدلا من تسجيلها في ظل الدور التكتيكي الذي أسنده له مدرب الفري الإسباني لويس انريكي، والذي يجعله بعيداً عن المرمى نوعا ما مقارنة بزميليه البرغوث والعضاض حيث يتجنب التوغل داخل منطقة الجزاء مفضلاً تمرير كراته لزملائه.

ثلاثي نابولي

وحل في المركز الثاني الثلاثي الهجومي بنادي نابولي الإيطالي برصيد 33 هدفًا سجلها في الدوري الايطالي بفضل البلجيكي درايس ميرتينز، الذي احرز 16هدفًا و السلوفاكي ماريك هامسيك الذي وقع على 9 أهداف، بينما سجل الإسباني خوزيه كاييخون 8 أهداف. وحل ثالثاً الثلاثي الهجومي بنادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي بعدما أثمرت الكيمياء بين مهاجميه الثلاثة التوقيع على 32 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز، سجل منها هاري كين حصة الأسد بـ 14هدفًا، بينما احرز ديلي ألي 11 هدفاً، فيما سجل الكوري سون هونغ مين 7 أهداف. وفي المركز الرابع نجد الثلاثي الهجومي بنادي أرسنال الإنكليزي برصيد 31 هدفًا، بعدما سجل منها التشيلي أليكسيس سانشيز 15هدفاً مقابل إحراز الإنكليزي ثيو والكوت 8 أهداف ومثلها للفرنسي أوليفي جيرو . وحل خامساً الثلاثي الهجومي بنادي تشيلسي الإنكليزي برصيد 30 هدفًا، ساهمت في تربع البلوز على صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ يتكون الثلاثي اللندني من الإسباني دييغو كوستا الذي سجل 15 هدفاً ، ومعه البلجيكي إدين هازارد صاحب الـ 10 أهداف ثم الإسباني بيدرو رودريغيز الذي أحرز 5 أهداف. وفي المركز السادس نجد الخط الهجومي بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي سجل 30 هدفاً بقيادة المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بـ 22 هدفًا، و هو اعلى رصيد فردي بين الثلاثيات الهجومية ، فيما سجل زميلاه البرازيلي لوكاس مورا 7 أهداف و الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدفًا واحداً فقط .ويأتي سابعًا الثلاثي الهجومي بنادي يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي بعدما بلغ رصيده التهديفي 24 هدفاً سجلها الخط الأمامي لـ البيانكونيري بفضل الأرجنتيني غونزالو هيغوايين الذي أمضى على 15 هدفاً، فيما احرز مواطنه باولو ديبالا 5 أهداف، بينما سجل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش 4 أهداف. ويؤكد التقرير تراجع المردود التهديفي لثلاثي ريال مدريد المعروف بإسم BBC ، والذي يقوده البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما تراجع أيضاً المردود التهديفي للثلاثي البافاري لنادي بايرن ميونيخ بقيادة البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

الاعلى اجرا

على صعيد اخر نصبت مجلة فوربس الأمريكية، التي تعد أكثر القوائم شهرة في العالم، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد في الصدارة العالمية كأعلى الرياضيين دخلاً في عام 2016 . وهيمن نجوم الرياضات الفردية خاصة الغولف وكرة المضرب ونجوم الدوري الأمريكي المحترفون في كرة السلة على لائحة الرياضيين العشرة الأعلى دخلاً بتواجد 8 أسماء لامعة، مستفيدين من ارتفاع القيم المالية للجوائز المخصصة للبطولات العالمية خاصة الكبرى منها، فضلاً عن ارتفاع حقوق الإعلانات والبث التلفزيوني لهذه الرياضات، في وقت تواجد معهما نجمان فقط في لعبة كرة القدم، هما البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد الإسباني، وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة، اللذين تصدرا الترتيب. وحل رونالدو في المركز الأول بأعلى دخل قدره 70 مليونا و 400 ألف جنيه إسترليني، جناها من الراتب السنوي الذي يتقاضاه من النادي الملكي، والذي يبلغ نحو 27 مليون باوند إسترليني ومن عائدات الرعاية والإعلانات التي تدر عليه أموالاً طائلة بفضل الشهره التي اكتسبها طوال مسيرته الرياضية. وجاء الأرجنتيني ميسي في المركز الثاني بدخل قدره بـ 65 مليون باوند إسترليني بفضل الراتب السنوي الذي يحصل عليه من الخزينة الكتالونية والمقدر بنحو 19 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حصته الضخمة من عقود الرعاية والإعلانات .

نجوم غالية

وجاء ثالثاً النجم الشهير في كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس بدخل بلغ 61 مليونا و 700 الف جنيه إسترليني، فيما حل رابعاً نجم كرة المضرب العالمي المخضرم السويسري روجر فيدرير بطل دورة ملبورن باستراليا الأخيرة بعدما وصل دخله إلى 54 مليونا و 200 ألف باوند. وفي المركز الخامس تواجد الأمريكي كيفن ديورانت النجم الأمريكي لكرة السلة بدخل بلغ 45 مليون جنيه، ثم سادساً نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً بدخل قدره 44 مليونا و 600 الف باوند إسترليني . وحل سابعاً الأمريكي كام نيوتن نجم كرة القدم الأمريكية بدخل سنوي وصل إلى 42 مليونا و 400 ألف جنيه بفارق 200 ألف جنيه فقط عن الأمريكي فيل ميكلسون نجم رياضة الغولف الذي جاء ثامناً، وفي المركز التاسع نجد الأمريكي جوردان سبيث نجم رياضة الغوف بدخل بلغ 42 مليونا و 100 ألف جنيه إسترليني. أما الأقل دخلاً بين الرياضيين الأغنياء، فكان من نصيب النجم الشهير الأمريكي كوبي براينت نجم كرة السلة الأمريكية الذي بلغ دخله 40 مليون جنيه إسترليني في عام 2016، بعدما حل في المركز العاشر.