– February 7, 2017

لاعب ليستر يوضّح حقيقة التمرّد على رانييري

{ لندن – وكالات: أصر لاعب ليستر سيتي، ديماراي جراي، على أن لاعبي الفريق مايزالوا يقفون خلف المدرب كلاوديو رانييري، الذي تحاصره الضغوط مع الاقتراب من المراكز المؤدية للهبوط. وقاد رانييري فريقه ليستر سيتي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مفاجئ الموسم الماضي، لكن الفريق يقاتل من أجل الحفاظ على مستواه هذا الموسم، ليعود إلى وضعه الطبيعي في النصف الثاني على سلم الترتيب. ولم يسجل الفريق أي هدف في الدوري الممتاز منذ بداية العام الحالي، وتلقى خسارته الرابعة على التوالي في المسابقة على يد مانشستر يونايتد (0-3). وصرح حارس مرمى الفريق كاسبر شمايكل بعد المباراة بأن الموسم الذي يقدمه ليستر محرج، ما أثار علامات استفهام حول دعم اللاعبين لرانييري، لكن جراي أكد أنه لا توجد مشاكل بين زملائه والمدرب الإيطالي. وقال جراي، في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية، اول امس، الإثنين، نعم بالطبع نحن متحدون، يدعم كل منا الآخر، ويجب أن يتواصل هذا الدعم في غرف الملابس، سنبقى معا ونعود إلى ملعب التمارين، ونعمل بجد لتقديم أفضل ما لدينا بنهاية الأسبوع. وسيلعب ليستر سيتي مباراة مهمة أمام سوانزي سيتي الذي يتخلف عنه بفارق الأهداف في الدوري الممتاز، علما بأن الفريقين يبتعدان عن المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط بفارق نقطتين فقط. وحقق ليستر 5 انتصارات في الدوري هذا الموسم، أحدها على سوانزي في أغسطس/ آب الماضي، وعن المباراة قال جراي إنها مباراة كبيرة، يفهم اللاعبون منذ الآن كم هي مهمة، نعلم أننا فريق جيد ولم تسر الأمور معنا بشكل جيد، لكننا لن نيأس، سنتبع خطة معينة، ونلتزم بها بأمل الحصول على النقاط الثلاث.