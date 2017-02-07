– February 7, 2017

العنف الجماهيري يغطّي على متعة المنافسة

تداعيات قمة بوروسيا دورتموند ولايبزيغ تلقي بظلالها على البوندسيليغا

{ برلين – وكالات: غطت أحداث العنف التي شهدتها مباراة القمة بين بوروسيا دورتموند ولايبزيج على التنافس الكروي في الدوري الألماني (بوندسليجا)، إذ لا تزال تداعيات هذه الأحداث تتواصل حتى بعد مرور أيام على انتهائها. وعرفت المواجهة التي جمعت بين فريقي بوروسيا دورتموند ولايبزيج ضمن منافسات الدوري الألماني تنافسا قويا بين الفريقين على أرض الملعب، حيث لم يخيب لاعبو الفريقين آمال عشاق الدوري الألماني في هذه المباراة التي استحقت وصف مباراة القمة، بعدما قدم الفريقان عرضا قويا. لكن، ورغم كل ذلك، سرعان ما توارت القيمة الرياضية لهذه المباراة التي انتهت بفوز دورتموند بهدف إلى الوراء، بعدما غطت عليها أحداث العنف التي انطلقت بين جماهير الناديين حتى بعد بداية هذا اللقاء الكروي.

وألقت جماهير دورتموند الحجارة والزجاجات على أنصار لايبزيج، ليصيبوا 4 من قوات الشرطة بجروح أثناء محاولاتهم فرض السيطرة والنظام. وأوضحت السلطات الألمانية أن الاشتباكات أسفرت عن حالة من الفوضى العارمة.

معلومات مهمة

كما أشارت قوات الأمن إلى أن المعلومات الواردة تفيد بأن هناك 10 جرحى سقطوا جراء هذه الاشتباكات، من بينهم 6 من مشجعي الفريق الزائر، لايبزيج، إضافة إلى 4 عناصر من الشرطة. وبعد انتهاء الاشتباكات قامت السلطات الألمانية بإلقاء القبض على 11 شخصا من أنصار دورتموند، فضلا عن مشجع من أنصار الفريق الزائر. وعبر فريق لايبزيج عن تذمره من تصرف مشجعي دورتموند، واصفا ما حدث بأنه يسيئ لسمعة كرة القدم الألمانية بشكل عام. وطالب نادي لايبزيج، إدارة النادي الأصفر والأسود بالعمل على المساعدة في توضيح خلفيات هذه الاعتداءات، لأن ذلك سيكون في مصلحة الدوري الألماني وسمعته.

تحقيقات موسعة

من ناحيته، طالب توماس دي ميزيير، وزير الداخلية الاتحادي، وهو المسؤول أيضا عن الشأن الرياضي في البلاد، برد سريع وقاطع من القضاء الألماني حول ملابسات الاعتداء، حسبما أكدت صحيفة بيلد الألمانية. وقال دي ميزيير، في تصريحاته، أتمنى أن يرد القضاء بشكل سريع وحاسم من أجل أن يعلم الجميع ما الذي ينتظر كل واحد يتصرف بهذه الطريقة. من ناحية أخرى، أعلنت الشرطة الألمانية عن فتح تحقيقات موسعة لتسليط الضوء على الاعتداءات، وأكد رئيس قوات الشرطة في مدينة دورتموند أن التحقيقات لا تزال جارية حول هذه القضية، دون أن يكشف عن تفاصيل حول أعمال العنف، التي وقعت ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني بوندسليجا.