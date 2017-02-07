– February 7, 2017

سفير العراق في الجزائر يبحث تعزيز العلاقات – سامي الزبيدي

بعد معارك ضارية خاضتها قوات جيشنا الباسل وفي المقدمة منها قوات مكافحة الإرهاب مع العصابات التكفيرية تمكنت قواتنا بعون من الله تعالى وهمة المقاتلين وأدائهم الرائع من تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل بعد ان واجهت هذه القوات تحديات خطيرة وكبيرة تمثلت في الأعداد الكبيرة من المدنيين وكبر مساحة أحياء الساحل الأيسر واستخدام داعش للمدنيين كدروع بشرية وكثافة عجلاته المفخخة إضافة الى استخدام الانتحاريين وتفخيخ كل شئ في هذه الأحياء حتى أعمدة الكهرباء , وتمكنت قواتنا البطلة بعد سلسلة من المعارك البطولية الناجحة من الوصول الى الضفة الشرقية لنهر دجلة , فالمعارك المتواصلة التي خاضتها قواتنا الباسلة سواء من الجيش وقوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية أوالبيشمركة وقوات العشائر كانت تسير وفق ما مخطط لها وبانسيابية عالية وقد أظهرت بشكل جلي عجز داعش عن مواجهة قواتنا رغم أساليبه المعروفة المتمثلة في تفخيخ الطرق والمباني واستخدام الانتحاريين والقناصين والعجلات المفخخة واستخدام المدنيين كدروع بشرية لإعاقة تقدم قطعاتنا ورغم ذلك فقد تمكنت قواتنا الباسلة من الوصول الى أهدافها وإكمال مهامها البطولية و تحرير أحياء الساحل الأيسر ذات الأهمية الإستراتيجية بالكامل خصوصاً المجمع الحكومي وجامعة الموصل وبذلك تكون قد اقتربت من الوصول الى مركز الموصل بعد وصولها الى الجسور التي تربط الساحلين الأيسر والأيمن للمدينة والتي فجرها الإرهابيون لمنع عبر قواتنا الى الجانب الأيمن أو أعاد تفجيرها حيث سبق أن تم استهدافها وضربها من قبل طائراتنا وطائرات التحاف الدولي . كما تمكنت قوات المحاور الأخرى الشمالي الجنوبي والغربي من تحقيق الأهداف المرسومة لها وهذا يعني بدء المرحلة المهمة لقواتنا في معركة تحرير الموصل وهي تطهير الساحل الأيمن لإكمال تحرير المدينة بالكامل . إن زخم الهجوم القوي لقواتنا وتعدد محاور الهجوم والاستخدام الكفء للقطعات المدرعة وللمشاة والإسناد الكبير من المدفعية والصواريخ والهاونات والتنسيق والتعاون بين القوات الهاجمة قد سهلت تحرير العديد من القرى والقصبات وأحياء المدينة بوقت قياسي.و أربكت داعش بعد أن تكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة دعته لإعدام العديد من عناصره الفارة من مواجهة قواتنا كما اضطر وفق بعض المصادر لاستقدام بعض المقاتلين من سوريا لتعزيز قواته المنهارة ورغم ذلك فان العدو لا يستطيع الصمود والمقاومة في ما تبقى من الموصل على الرغم وجود المدنيين فيها والذي يستخدمهم داعش كدروع بشرية ورغم كل ما بناه من تحصينات دفاعية وما حفر من أنفاق طويلة وما فخخ من طرق ومباني وجسور فمعارك الجانب الأيسر أفقدته صوابه بعد أن فقد خيرة قادته وتكبد خسائر بشرية كبيرة بالإضافة الى خسائره في الأسلحة والمعدات والآليات والاهم من ذلك الانهيار الكبير في معنويات أفراده بعد هزائمه المتلاحق إن التنسيق العالي والتعاون الكبير والذي يحدث لأول مرة بين القوات المسلحة والشرطة الاتحادية وقوات البيشمركة أكسب المعركة زخماً هجومياً كبيراً والتنسيق الجيد بين القطعات على الأرض والقوات الجوية العراقية والقوات الجوية لدول التحالف بالإضافة للتنسيق والتعاون بين قواتنا في محاور الهجوم قد أربك حسابات العدو, يضاف الى هذا كله المعنويات العالية لقواتنا بعد الانتصارات الأخيرة التي حققتها في الرمادي والفلوجة ومن ثم القيارة والشرقاط والحمدانية وبرطلة وحمام العليل وبعشيقة وغيرها من المناطق في المراحل الأولى من الهجوم كان لها تأثير ايجابي كبير على سير المعارك والمعروف إن المعنويات هي العامل الحاسم في الحرب يقابل ذلك الانهيار الكبير لمعنويات عناصر داعش بعد تحرير العديد من مدننا من قبضته وتكبده خسائر كبيرة جداً في قياداته وعناصره و في أسلحته ومعداته .إن كل هذه المعطيات على أرض المعركة في قلب الموصل ستصعب الأمور على داعش في معركة الساحل الأيمن التي ستنطلق قريباً وسيضطر للدفاع عن هذا الجانب بعناصر مهزوزة المعنويات بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها في معارك الجانب الأيسر وفي مناطق الموصل المختلفة وقراها وبسبب المناطق العديدة التي خسرها وطهرتها قواتنا من دنسه وهذا مما يسهل الأمور كثيراً على قواتنا في معاركها في الجانب الأيمن . إن مرحلة الحسم في هذه المعركة ونهاية داعش في الموصل باتت قريبة جداً وسيتم بعون الله تعالى وهمة الغيارى من مقاتلينا الأبطال تحرير مدينة الموصل الحدباء وتخليص أهلها من أبغض احتلال بربري تعرضت له المدينة في تاريخها وسيعود أهلنا من أبناء الموصل ومن كل القوميات والأديان والمذاهب والمكونات الى مناطقهم ومنازلهم وستطوى صفحة مؤلمة في تاريخ المدينة لتبدأ صفحة جديدة هي صفحة المصالحة والعفو والتسامح والتآخي بين جميع أطياف المدينة , صفحة البناء والأعمار بناء النفوس وأعمارها بحب الوطن وإشاعة روح المواطنة قبل بناء المباني والبنى التحتية .

عمان