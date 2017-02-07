– February 7, 2017

ترامب على الهامش الأمريكي – احمد عبد المجيد

نحتت الانتخابات الرئاسية الأمريكية العديد من المصطلحات في الحقول السياسية والاعلامية والاقتصادية ، وتحركت أذرع قطاعات مرتبطة بهذه الحقول لمنازلة مخاضات تلك الانتخابات قدر تعلق الأمر بالتهديدات التي أحست بها ، نتيجة تحول النزال الديمقراطي من طابعه السلمي المفترض الى حراكه العنفي المضمر .

ففي مجال الاعلام برزت مفاهيم الاخبار الكاذبة والزائفة والوقائع البديلة ثم قفز مصطلح ما بعد الحقيقة ، الذي يكشف اساليب التعامل مع الأخبار لنقلها من واقعيتها الموضوعية الى تأثيرها غير الفعال الذي يرتبط بالصيرورة الجديدة للتغطية . وهو أحد مخرجات التراشق الاعلامي بين المرشحين هلاري كلنتون ودونالد ترامب .

وعلى جبهة الاقتصاد تحركت الشركات الكبرى لتعلن نوعاً من وحدة المصير ، التي ارجأت طابع المنافسة التقليدي ، السلعي والإستحواذي المرتبط بالإعلان ورأس المال ، ثم ركزت دفاعها عن مصالحها بخطوات تنفيذية قدمتها بمذكرة عبر قنوات فاعلة ، الى الرئيس الأمريكي الجديد ، ملخصة طبيعة التهديدات والتحديات التي باتت تواجهها فور اتخاذه خطوات تبدو انفعالية وغير مدروسة ، ولعل ما جعلها كذلك برأي المحللين ، إن ترامب لم يغادر نشوة الفوز على منافسته كلنتون ، وظل حبيس وعوده الانتخابية ، التي يتعين التخلي عنها مرحلياً أو ارجاء تنفيذها جزئياً بغية اشباعها ، دراسة وتمحيصاً .

وتبدو معركة الانتخابات الرئاسية مستمرة ، حتى الآن ، برغم اداء ترامب اليمين الدستورية ورفع خصومه راية الاذعان للأمر الواقع ، بدليل ان الشارع مازال يشتعل نتيجة تأجيج المشاعر والتذكير أما بخروقات غير مؤكدة صاحبت عملية الإقتراع، أو بزعم تورط روسيا في اسقاط كلنتون عبر مساعدة الكترونية تمثلت بما عُرف بتسلل موسكو الى منظومة الفرز الالكتروني للأصوات . وكان مفاجئاً أن ترامب شكك بمجمل العملية الانتخابية عندما كشف عن خرق خطير قوامه مشاركة ناخبين مزيفين قدر عددهم بسبعة ملايين شخص ، ما يعني ان الانتخابات الرئاسية ، التي يجب ان توصف بأنها مثالية في معقل الديمقراطية بالعالم ، تحولت الى ممارسة مزورة ، وان جملة من العوامل والأدوات تسللت اليها ونجحت بإفسادها واسقاط رمزيتها ومثلها المفترضة .

ولا يجد المراقب صعوبة في كشف خطورة هذه النتيجة الناجمة عن تصاعد الصراع بين الحزبين الرئيسيين ، الديمقراطي والجمهوري ، على مستقبل البلاد ، من منطلق انها ورطت المواطنين ليكونوا شهود زور وليسوا ضامني عملية تغيير ديمقراطي تنجم عن ارادة شعبية حقيقية . كما ان الاعلام الامريكي غدا شريكاً في تعقيد هذه المعادلة ، من خلال دخوله طرفاً في الصراع وليس رقيباً أميناً عليه . وهنا تتأكد الخلاصات التي ترى في الاعلام الامريكي والغربي عموماً طرفاً مُنحازاً لقوى الضغط والمال ويتمتع بقدر محدود من الحرية في اطارهما ، طالما ، ان القضية تمس مصير المصالح المتبادلة بين الطرفين . وهو ما دعا ترامب ، في أحدث موقف له ، الى شن هجوم على اعلام بلاده متهماً إياه بتجاهل نقل وقائع هجمات ارهابية واسعة شهدتها بلدان أوربا .

وجرى الاهتمام الدولي المبالغ بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ، هذه المرة ، وسط ارتفاع مؤشرات التوتر على المسرح الدولي وانسحاب اطرافها من بؤر خارج حدود الأطلسي ، الى داخله ، وتمثلت بالإرهاب الذي قرع حصون الولايات المتحدة وعواصم أوربا ذاتها واتساع الهوية بين الاغنياء والفقراء وتصاعد نسب البطالة وبروز التصدعات الاقتصادية العميقة ، ولا سيما في اليونان واستعادة روسيا لبعض مقومات قوتها الكونية المغيبة .

واذا كنا وما زلنا في بداية شوط التداعيات مما حصل بين ترامب وكلنتون ، فأن قادم الأيام يخبئ الكثير ولكن وسط سقوط ضحايا واراقة دماء وهدر أموال وتشريد شعوب ، وربما إبادتها .

بغداد