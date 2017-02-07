– February 7, 2017

تقاليد الشعوب في الفالنتاين تقديس لمشاعر الودّ

عروس بغداد تنتظر عيد الحب لترتدي الفستان الأبيض

بغداد ــ داليـا أحمـد

مازلت تسألني عن عيد ميلادي ، سجل لديك إذن ما أنت تجهله،تاريخ حبك لي تاريخ ميلادي …هي كلمات أطلقها نزار قباني فتلقفها العشاق والمحتفلون بعيد الحب ليدونوها في وريقات ترافق الهدايا بالمناسبات الأثيرة الى قلوبهم .

ولأن العراقيين متمسكون بالحياة والحب والسلام الى حدود تفوق التصور، فقد تفننوا في ابتكار وسائل التعبير عن مكنوناتهم واحاسيسهم، مستغلين مختلف الاعياد والمناسبات لتحقيق هذا الامر ومن هذه المناسبات عيد الحب (الفالنتاين) الذي يحل سنوياً في الرابع عشر من شباط، حتى ان العراق شهد خلال السنوات الاخيرة احتفالات غير المسبوقة بهذا العيد ، برغم المعاناة والمآسي الكبيرة التي مرت به . ومن العراقيين من جعل يوم الحب يوماً لزفافه وهذا اهم تقليد دأب عليه الشباب العراقيون في السنوات الاخيرة لترسيخ مبادىء الحب والسلام . اما المتزوجون تقليديًا من دون حب مسبق فقد جعلوا من عيد الحب نغمة تطرب لها ايامهم بعد الزواج. وتتنوع طقوس الاحتفال بـ(الفالنتاين) بين مناطق مختلفة من العالم فهناك من يفتش عن بطاقة تهنئة مناسبة أو هناك من يخطط للاحتفال مع زوجته بتناول عشاء رومانسي على ضوء الشموع كما يستعد آخرون في مناطق أخرى لهذا اليوم بشكل مختلف تماما، إذ يفضل العشاق الاحتفال بعيد الحب على انغام اغاني الحب والموسيقى الحالمة. واستطلعت (الزمان) آراءهم بالمناسبة بين العيش بأمن وسلام وتحقيق السلم الاجتماعي مؤكدين ضرورة ترسيخ المبادىء الانسانية القيمة في نفوس الاجيال الجديدة.

عقول الصغار

وقالت سارة محمود (بغداد – حي أور) قالت لـ(الزمان) امس (اتمنى ان يكون عيد الحب يوما للسلام والحب وتعزيز مفهومه في عقول الصغار والكبار ، ولاسيما الاطفال نظرا لانهم جيل المستقبل)، مستدركة (لكن الحب لا يحتاج الى يوم للاحتفال به بل يجب ان يكون الحب عيدا لكل يوم). وشاطرتها اسماء الحسيني(بغداد – مدينة الشعب) وهي تكمل الحديث قائلة (ولأن البلاد شهدت نزاعات ومشاحنات عدة نتيجة للحروب والصراعات الطائفية فيجب ان يكون عيد الحب مركزا للسلام وتعزيز مفهوم الحب في عقول الاطفال وتعليمهم التقاليد الجميلة ومن بينها الاحتفال بهذا اليوم وجلب الهدايا للوالدين )، مضيفة ان(تبادل كلمات الحب في ما بين الابوين ينعكس ايجابيًا على الاطفال حيث سيكونون متشبعين عاطفيا وهم يشعرون ان اسرة ناجحة تحويهم وتوفر لهم الود والحنان في ما بينهم). وقال احمد ياس(بغداد – حي الصحفيين) لـ(الزمان) امس ان (الاحتفال بمثل هذه المناسبات بأجواء مثالية من الصفاء والمودة يخلق جيلا محباً ومسالماً من دون عقد اجتماعية قد تؤدي الى الجنوح والجريمة وامراض اجتماعية عديدة)، مضيفًا ان (جميع البلدان لها عادات في عيد الحب لكن في العراق مازال العيد جديدا ، لكنه ثبت وباغلبية كبيرة بأنه يوم للارتباط ، فضلا عن انه فرصة لكي يعترف الشباب بحبهم لمن يعشقون ويعبروا عن ذلك بهدية بسيطة معبّرة او بخاتم زواج واصطحاب الاهل لإتمام الخطبة في يوم الحب). وتابع(صحيح نحن بلد شرقي لكننا نحب ان نحتفل بهذا العيد الذي يراه آخرون تقليداً غربياً ،غير ان هدفنا من الإحتفال بهذا اليوم يتركز على ترسيخ مبادىء الحب والسلام والانسانية في المجتمع ومن ثم تكوين اسرة يسودها الحب والوئام). وتعود بدايات الاحتفال بهذا العيد الى الرومان القدامى الذين كانوا في ما مضى يحتفلون به في 15 شباط بتنظيم مهرجان لوبركاليا لحماية أنفسهم من الذئاب، إذ يضرب الرجال النساء بجلود الحيوانات اعتقاداً منهم بأن ذلك سيجعلهن أكثر خصوبة .ويُعتقد أنه كان هناك قديسان في الأقل في الكنيسة المسيحية القديمة يحملون اسم فالنتاين . وتروي إحدى القصص أن الإمبراطور كلوديوس الثاني كان يمنع الشباب عن الزواج اعتقاداً منه بأن الرجال غير المتزوجين يكونون أكبر قدرة على القتال، ولكن كان هناك قس اسمه فالنتاين يزوج الشباب سراً فأعدم بتاريخ 14 شباط وقيل انه دوّن هذا اليوم على جدران السجن الذي حبس به. وهناك رواية تفيد بأنه كان لدى احد حراس السجن ابنة مريضة فطلب من فالنتاين ان يعالجها ، لكن الاخير وقع تدريجيا بغرامها وقبل أن يعدم أرسل إليها بطاقة كتب عليها (من المخلص فالنتيان).

كنيسة بناء

وبعد أن دخل الرومان في المسيحية، بنيت كنيسة في روما في المكان الذي أعدم فيه تخليدا لذكراه. ومن اشهر الاساطير في هذا المجال ان ذئبة أرضعت، ذات يوم ، طفلاً رضيعًا في مدينة روما، ومن هنا استمد القوة ورجاحة العقل والفكر. وهكذا اخذ الرومان يقيمون في منتصف شهر شباط احتفالا كبيرا يحرصون فيه على ذبح كلب وعنزة ثم يقوم شابان مفتولا العضلات بدهن جسميهما بدم الكلب والعنزة ويغتسلان بلبن وبعد ذلك يسير موكب عظيم يتقدمه الشابان حاملان معهما الجلد ويلطخان كل ما صادفهما في الطرقات التي يمر بها الموكب وكانت النساء ترحب بتلك التلطيخات على اساس أنها تجلب الحظ وتشفي العقم وتذهبه. ومن التقاليد المرافقة لهذا العيد ايضاً ، كتابة أسماء الفتيات اللواتي بلغن سن الزواج في أوراق صغيرة ووضعها في مكان معين ليأتي الشباب الراغبون في الزواج فيخرج كل منهم ورقة ليكون بعد ذلك في خدمة صاحبة الورقة لمدة سنة يختبر خلالها كل منهما الآخر وفي النهاية يتزوجان أو يعيدا الكرّة في العام التالي ، إلا أن الكنيسة ثارت على هذا التقليد وعدته مفسدا لأخلاق الفتيات والفتيان وهكذا تم إبطاله ولاسيما في إيطاليا التي كانت مشهورة بهذا المعتقد. وتذكر بعض الروايات أن الإنكليز كانوا يحتفلون به منذ القرن الخامس عشر الميلادي وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بدأت تحتفل به بعض الدول الغربية وتنتشر فيها بعض المحال التي تبيع كتبا صغيرة تسمى (كتاب الفالنتاين) تحتوي أشعارا غرامية ونماذج لرسائل غرامية وعاطفية يفيد منها من يريد أن يرسل الى محبوبته بطاقة تهنئة وحب.

ابداء فرحة

ولكن من أهم شعائر هذا اليوم هو إبداء الفرحة والسرور والبهجة وتبادل الورود الحمر تعبيرا عن شدة الحب والعشق لأنه عيد للعشاق ، فضلا عن توزيع بطاقات التهنئة المعبرة عن الحب و تبادل كلمات الحب والعشق والغرام في البطاقات المتبادلة بين العشاق كما تقام حفلات راقصة خلال الليل والنهار يتبادل خلالها العشاق الهدايا التي تكون إما على شكل ورود حمر أو صناديق شوكولاته . وقد أخذت بعض البلدان مؤخراً بالاحتفال في هذا اليوم إحياء منها للحب بوصفه أسمى إحساس يمكن أن يعتمل لدى النفس الانسانية . وتختلف تقاليد الاحتفال بالفالنتاين بين الدول الاخرى، ففي اليابان ليس من المعتاد أن يقدم الرجل هدية إلى المرأة في هذه المناسبة بل على العكس تماما على المرأة أن تقدم هدية إلى الرجل ولكن بعد شهر أي في 14 آذار يستطيع الرجل أن يرد بهدية مماثلة إلى المرأة في يوم يطلقون عليه اسم اليوم الأبيض. وفي جنوب إفريقيا تكتب المرأة غير المتزوجة اسم الشاب الذي تحبه على قطعة من الورق وتعلقها على كم القميص أو الثوب الذي ترتديه لإعلان حبها له. ويحتفل الناس في فنلندا وإستونيا بيوم الصداقة بدلا من يوم فالنتاين في 14 شباط ويعدونه مناسبة للإحتفال بالعلاقات الإنسانية غير الرومانسية. ويحتفل الغالبية في إنكلترا بتبادل الهدايا في يوم فالنتاين كما أن هناك في مقاطعة نورفولك شخصية تحمل اسم جاك فالنتين تقدم الهدايا للأطفال. وتشجع الفلبين الأعراس الجماعية في يوم الحب فتقام مراسم زفاف كبيرة يشارك فيها مئات الشباب والفتيات الذين يعقدون قرانهم في اليوم المذكور.