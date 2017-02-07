– February 7, 2017

القبض على أكبر عصابة مخدرات بالنجف

عمليات بغداد : فنادق العاصمة في أمان جراء

التدابير عالية المستوى

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

القت شرطة مكافحة إجرام النجف امس القبض على أكبر عصابة تتاجر بالحبوب المخدرة في المحافظة خلال عملية دهم في قضاء الكوفة وضبطت بحوزتها أكثر من ثمانية آلاف قرص مخدر ، فيما قللت قيادة عمليات بغداد من اهمية تحذيرات السفارة الامريكية من وقوع هجمات محتملة على فنادق العاصمة. وقالت مديرية شرطة النجف والمنشآت في بيان إن (شعبة المخدرات التابعة إلى مكافحة إجرام النجف ألقت القبض على أكبر عصابة تتاجر بالحبوب المخدرة في الكوفة تقوم بترويج الحبوب وبيعها في المحافظة والمناطق المجاورة)، مؤكدة( ضبط 8270 حبة مختلفة الأنواع بحوزة العصابة، ومسدس 9ملم و100 إطلاقة ومخزن سلاح رشاش وآلة جارحة ومبلغ مالي مقداره 7 ملايين و250 ألف دينار عراقي و4500 دولار امريكي وأربعة اجهزة نقال).ولقي ثلاثة شبان مصرعهم اختناقا جراء تسرب غاز سام من مدفأة الموجودة في غرفة داخل منزلهم بقرية كوبيان في محافظة السليمانية. وفي البصرة، تعرض منزل اللاعب الدولي السابق هادي أحمد الواقع في منطقة المعقل الى إطلاق نار تسبب بأضرار مادية بسيطة ، من دون إصابات. وتقدم احمد، الرئيس السابق للهيئة الإدارية لنادي الميناء ببلاغ ضد مجهولين.وفي بغداد، ألقت شرطة النجدة القبض على 47 مستجديًا ومخمورا في مناطق متفرقة توزعوا بين 26 متسولا و21 مخمورا وضبطت نحو 56 سيارة مخالفة للتعليمات ، بالاضافة الى 9 سيارات مطلوبة مع الحائزين ضبطت في مناطق عويريج والتاجي والنهروان والبياع والنعيرية والمحمودية ومناطق اخرى متفرقة ، وتم تسليم جميع العجلات المضبوطة مع الحائزين للجهات المختصة.

مواد طبية

وألقت دورية نجدة القبض على شخص بحوزته مواد طبية مختلفة الأنواع غير المرخصة في منطقة العلاوي . وتمكنت دوريات نجدة بغداد من القبض على متهمين اثنين بالارهاب في منطقتي الدورة والحسينية ، كما اعتقلت متهما بجريمة خطف في منطقة المنصور. واعتقلت شرطة مكافحة الاجرام متهمة أثناء محاولتها خطف طفل في منطقة السعدون، وألقت القبض على عصابة مكونة من ثلاث نساء ورجل واحد تتاجر بالاعضاء البشرية وبيع الاطفال حديثي الولادة في منطقة الاعظمية، كما القت القبض على متهم بسرقته دار مواطن ومبلغ 6 ملايين دينار، والقت القبض على اخر لإشتراكه مع عصابة تمارس عمليات السطو المسلح في حي الخضراء ، كما اعتقلت متهمًا آخر لإشتراكه مع عصابة بتسليب عجلة في منطقة الزهور، وألقت القبض على عدد من سراق الدور السكنية والمحال التجارية والحقائب الشخصية . وأصيب عنصر بالصحوة بجروح خطيرة لدى تعرضه الى هجوم مسلح نفذه مجهولون تقلهم دراجة نارية أطلقوا الرصاص من سلاح كاتم باتجاهه إثناء خروجه من منزله بمنطقة الشيخ حمد في قضاء الطارمية ، كما أصيب شخصان لدى انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب أفران في منطقة الغزالية انفجرت، واستشهد موظف في ديوان الوقف السني لدى انفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل سيارته عند مروره بمنطقة خان ضاري التابعة لقضاء ابو غريب.وقللت قيادة عمليات بغداد من اهمية التحذيرات التي اطلقتها السفارة الامريكية بشأن وقوع هجمات محتملة على فنادق في العاصمة، مؤكدة اتخاذها تدابير امنية عالية المستوى.

جهود مستمرة

وقالت في بيان امس إنها (تود ان تبين بأن جهودها مستمرة في حفظ الامن وتدعيم الاستقرار في العاصمة بالتنسيق مع الجهات الساندة في مختلف صنوف القوات الامنية)، مضيفة ان(واجبها هو حماية ضيوف بغداد اسوة بمواطني العاصمة).وتابعت انه(حتى اليوم لم يسجل اي خرق او اعتداء على اي مكان يرتاده الاجانب والبعثات والهيئات الدبلوماسية او الفنادق)، لافتة الى ان (لديها تدابير امنية عالية المستوى وهي واعية ومستمرة في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن داخل العاصمة بغداد).واضافت ان (هناك جهدا استخباريا كبيرا تقدمه القوات الامنية من خلال نشر مفارزها وتشكيلاتها المختلفة في مجال حماية الاماكن التي يرتادها الاجانب داخل العاصمة)، داعية (جميع الاجانب في العاصمة الى عدّ بغداد مدينتهم الثانية وعليهم ان يشعروا بالأمن بالأمان في ظل ما تقدمه القوات الامنية من حماية كافية لهم). وكانت السفارة الامريكية قد حذرت في بيان اول امس الاثنين من (هجمات محتملة) على فنادق في بغداد، لافتة الى ان (السياسات الأمنية الداخلية لبعثة الولايات المتحدة في العراق قد تتغير في أي وقت من دون إشعار مسبق).