– February 7, 2017

أمريكا والعرب ..لماذا؟ وإلى أين؟ -علي حسون لعيبي

امريكا هذه الدولة العظمى التي باتت الاولى في ترتيب الدول المهمة وخاصة بعدتفكك الاتحاد السوفيتي السابق ,حيث تفردت بشكل غير مسبوق في الغطرسة والهيمنة..

,ماحدث في افغانستان والعراق دليل لهذه الغطرسة والتفرد بإستعمال القوة المفرطة بدل سياسية الاحتواء التي كانت سائدة قبل عصر الرئيس الامريكي بوش الابن…الذي جلب الويلات لهذا العالم من خلال مغامراته الفاشلة ..والتي تفرد بها خارج نطاق الشرعية الدولية…

,ويبدو ان ذالك محسوب الادوار حسب المخطط الامريكي الاسرائيلي الذي يحسب كل الافعال والنتائج..ولكن ماذا تريد امريكا من العرب؟ وماذا يريد العرب من أمريكا ؟

هذا السؤال عميق وجيد ..

أمريكا ما تريده من العرب واضح وجلي.. يدخل ذلك ضمن استراتيجية عالمية تتمثل المحافظة على الأحادية القطبية الأمريكية من خلال السيطرة على أهم مناطق الطاقة في الشرق الأوسط ، والسيطرة على قلب الحركة العالمية في العالم القديم براً وبحراً وجواً ، وبالتالي المحافظة على أمن إسرائيل والسيطرة على منطقة الشرق الأوسط تعطيها قوة تفاوضية مع القوى العالمية الطموحة الأخرى مثل ، من الشرق : الصين والهند ، ومن الشمال : روسيا الاتحادية، ومن الغرب : أوربا ..

هذا بوضوح الهدف الاساسي للولايات المتحدة الامريكية

. اسباب اخرى.. خلفتها احداث الحادي عشر من سبتمبر..ذهبت الرواية الأمريكية الرسمية إلى أن أحداث 11 سبتمبر فتحت عيون الإدارة الأمريكية على البيئة التي تفرخ ما تنعته بالإرهاب في المنطقة العربية، وهي برأيها بيئة يحدها مثلث أضلاعه هي: النظم الديكتاتورية، والتخلف الأكاديمي والثقافي، وقلة الفرص الاقتصادية,وقدترافق هذاالاتجاه من التفكير إلى أن تشرع الإدارة الأمريكية، بكل النبل وبعد النظر وروح الإحسان الذي يعتقد الأمريكيون عامةً أنهم يتحلون به، بوضع البرامج والمخططات لإقامة الديموقراطية وتطوير المناهج التعليمية وتحريك عجلة الاقتصاد نحو الازدهار في منطقتنا تحت عنوان عريض هو (الشرق الأوسط الكبير). وهو مشروعٌ لا ينكر الأمريكيون أنه يخدم مصالحهم المشروعة في درء خطر )الإرهاب) عليهم (فقط!)، ولكنه أيضاً، حسب الرواية الأمريكية، مشروعٌ يفيد سكان المنطقة فلا بد إذن أن يصطفوا في قرارة أنفسهم معه ولو لم يدركوا للوهلة الأولى أنه لمصلحتهم، ففي النهاية يعتقد الأمريكيون عامةً أن أمريكا أعظم مكان في الدنيا، وأن كل سكان الأرض يسعون لتقليد نمط الحياة الأمريكية. وكما قالها الأمريكيون إبان غزوهم لفيتنام: في أعماق كل فرد فيتنامي، ثمة أمريكي يحاول الخروج إلى الحياة. ولذلك آمنوا أن رسالتهم الحضارية تكمن بالضبط في استخراج الأمريكي من أحشاء الفيتنامي، مما يجبرهم، بكل نبل وتضحية بالذات طبعاً، أن يتجشموا عناء احتلال فيتنام لتحرير الأمريكي الكامن في أعماق مواطنيها!

حملات عقائدية

وليس غريباً أن تترافق عمليات الغزو دائماً مع حملات عقائدية وإعلامية تتغطى بها وتبررها، وأن تتمحور جملة تلك الذرائع حول المهمة الحضارية. للمحتل ودوره الذي لا غنى عنه لتطوير(الهمج) الذين فرضت عليه الظروف أن يحكمهم بالحديد والنار وأن يتحكم بثرواتهم (التي لا يعرفون كيف يستفيدون منها!)،..ما يبرز من جديد مقولة وزير المستعمرات البريطانية تشومرلين عندما برر الامبريالية وقال” على الرجل الابيض ان يتحمل عبء الرجل الاسود…” وهي مهمة التمدين والدور المزعوم إياه الذي تنسبه الولايات المتحدة لنفسها في مبادرة (الشرق الأوسط الكبير) في إدعاء الاهتمام بالعرب والمسلمين لانتشالهم من الحضيض الذي وضعتهم ثقافتهم وقيمهم فيه حسب روح المبادرة…

فالمشروع ليس أكثر من صياغة حديثة لمفهوم الرسالة الحضارية للاستعمار، ( كمرحلة من مراحل تطور الرأسمالية)وليس سوى أنه يقولب حاجة الإمبريالية في عصر العولمة لإعادة رسم خطوط الجغرافيا السياسية والقيم والمفاهيم في المنطقة العربية في إطار نشر الديموقراطية….

لكن ماذا يريد العرب من امريكا …؟

تصورات العرب في علاقتهم مع أمريكا غير واضحة ، ومعظم العلاقات القطرية العربية مع أمريكا تعد علاقات غير قائمة على مؤسسات ، وإنما علاقات فردية معها، أي علاقة بعض الحكام العرب مع أمريكا ، مقابل ضمان أو ضمانات توفرها لهم أمريكا ، وهم يقدمون لأمريكا الوطن الذي سلطتهم المطلقة كاملة فيه ، فمن هذه الضمانات مثلاً : بعض الحكام يريدون المحافظة على كرسيهم ومصالحهم فقط ، ومنهم يريد الحماية من جيرانه ، ومنهم من يخشى بأن المساعدات سوف تقطع عنه ، ومنهم من يعتقد أن الاقتراب من أمريكا سيعيد له بعض أراضيه أو مياهه المحتلة ، ومنهم من يخشى أن تحرض أمريكا عليه بعض الجيران مما يفقده وزنه الاستراتيجي داخلياً أو إقليمياً إلخ …يبدو.ان العرب حتى في موضوع مصالحهم أختلفوا….

وبالمقابل هناك وضوح لماتريده امريكا….وأسرائيل…

العراق.