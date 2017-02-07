– February 7, 2017

معنى الحياة وتغيير المتطلبات – غلام محمد هايس

كلمة الحياة هي غالبا تأتي لوصف الاشياء ذات المعنى وذات الفائدة اما المعيشة فهي للحياة المختصة بالاكل والشرب والملبس وبدون هدف معين بل العيش لمجرد استمرار الفعاليات الحيوية وهي غالباً ما تصف الملكة اوغريزة البقاء.

ان معرفة معنى الحياة هي وصفة طبية ومجانية تساعد في منع الأزمة القلبية والجلطةالدماغية وتحد من الخرف وتمكن الناس من النوم الهانئ والحياة الطويلة . انها وصفة مجانية وهي ايجاد معنى للحياة ، تبدأ الحياة وتنتهي ولكن حتما ً هناك معنى لها ،البشر مجرد مزيج من الطاقة والمادة ويوماً ما سيصبحون رماداً.

اثبات تجارب

وما دمنا نعيش في هذه الدنيا فلابد ان نجد معنى لها وهوما يدعونه علماء النفس ب(الغرض). ولان الاعتقاد والإيمان بهذا الهدف في الحياة يبدوكأنه غير معرف وغير علمي حاليا فهويبدومبهم نوعا ما ولكن الدراسات والأبحاث توضح كيف ان معنى الحياة يؤثر على طريقة وسبل العيش في حياتنا. اثبتت التجارب ان الناس الذي لديهم الإحساس الكبير في الغرض من حياتهم يعمرون أطول من غيرهم وينامون بشكل أفضل ويعيشون حياة زوجية متوازنة ، اضافة الى ان ذلك يمنع الكثير من الامراض مثل الجلطة الدماغية والكآبة النفسية ويساعد الناس المدمنين في الشفاء من الادمان ويساعد مرضى داء السكر من السيطرة على مرض السكر . بدأت دراسات لمفهوم (معنى الحياة )وتاثيرها على الناس من قبل عالم النفس النمساوي ( فكتور فرانكل) عندما لاحظ ان بعض السجناء يعيشون اكثر من غيرهم وهولاء هم الذين كانوا يعتقدون بمعنىً لحياتهم وغرض وهدف من اجله ليعيشوا حتى وان كانوا في السجن اوانهم يعانون من الالام اوالامراض.وقد اجريت مركز أبحاث ( كالوب) دراسة في عام 2007 عَلى اكثر من (140) الف شخص من (130) بلد فوجدت ان الأشخاص من الدول الغنية والذين يعدون أنفسهم اكثر سعادة يشعرون ان حياتهم اقل معنى من الأشخاص في الدول الفقيرة وفعلا تشهد الدول الغنية نسبة انتحار اكثر من الدول الفقيرة ، ويعلل الباحث (اويشي) من جامعة فرجينا سبب ذلك بانه الناس في الدول الفقيرة لديهم أشياء ذات معنى يركزوا عليها وهوما يسميه(العيش والإيمان) وهي واضحة ومفهومة وعلى العكس من ذلك في الدول الغنية والتي تغرق في تعدد الاختيارات ومن ثم تصبح الصورة مشوشة وأكثر ضبابية .

ومن المعتقد ان الغرض من الحياة هومصطلح آخر للاعتقاد الديني ولذلك وجدت الدراسة التي قام بها الباحث (اويشي) ان الامم التي تمتلك اعلى معاني للحياة موجودة في (الامم المتدينة)، بالاضافة الى ان الناس المتدينين يمتلكون احساسا اكثر بمعنى الحياة ، ولكن ليس معنى ذلك ان التدين يمنع الامراض لان هناك عوامل اخرى قد تؤثر في الناس.وقد نتسائل كيف الإحساس بمعنى الحياة يؤثر إيجاباً على صحة الناس والاحتمال ان الأشخاص الذين يجدون معنى للحياة سوف يكونون اكثر وعيا للمحافظة على صحتهم اكثر ، هذا من ناحية ولكن من ناحية اخرى يقول الباحث ( ستيفن كول ) من جامعة كاليفورنيا ان هناك تغيرات إحيائية على مستوى الخلايا وتغيرات جينية في خلايا هؤلاء الناس الذين يبحثون ويجدون معنى للحياة ، اي ان هناك تاثيرات على مستوى تركيب الجسم البشري.ولتحسين القدرة على إيجاد معنى للحياة فقد فقد أشارت الكثير من الدراسات الى عدة افعال يجب القيام بها مثل التأمل ، كمااشارت دراسات اخرى الى دور الكرم ومنفعة الآخرين بتحسين الاحساس بمعنى الحياة ، وكل ذلك بجعل الاعمال ذات معنى ومغزى واضح ومفيد وايضاً من الطرق الاخرى هوترك الوصية كما اشارت الى ذلك دراسة (دولورس) من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا .

متطلبات الحياة

ان الأغراض تتغير مع تغير متطلبات الحياة وظروفها لذلك فانه يجب دائماً إيجاد فائدة من الغرض الذي نؤديه والعمل الذي نقوم به ، وبعبارةًاخرى ان هناك دائما معنى للحياة يجب ان نبحث عنه ونجده في كل الظروف والازمنة.ولقد انشأ عالم النفس ( فكتور فرانكل) علاجا سماه ( العلاج بالمعنى اولوكوثرابي) يمكن من خلاله معالجة الكثير من الامراض من خلال فهم وتطبيق مفهموم (معنى الحياة ).

ان الحياة ذات المعنى تتجلى بالعمل الصالح لكل البشر سواءً كانوا ذكور اواناث لكن يحن ان تكون مع الايمان والاطمئنان ولعل ذلك ما اشارت اليه الاية( 97) من سورة النحل قال تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ? ) فقد ذكرت الاية العمل الصالح وذكرت صفة الايمان بعد ذلك وهومن امن النفس وهوالشعور باهمية الاعمال ومنفعتها للناس ، لذلك وصف القران كلمة (حياة) لكثير من المخلوقات مثل النبات والارض وهي كلها ذات فائدة ومعنى حقيقي لباقي المخلوقات.

اما المعيشة للاكل والشرب فقط فهي تؤدي الى زوال الامم وخاصة اذا بطرت معشيتها اي ان اصحابها يكتفون بالاكل والشرب والملبس بدون هدف يسعون له اوبدون اي عمل يؤدي الى التقدم والعمران ولعل ذلك ما اشارت اليه الاية (58) من سورة القصص قال تعالى (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ? فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ? وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ). ونلاحظ ان الفعل ( بطر) اسند الى معيشة القرية وكأن اهل القرية لم يعطوا المعيشة حقها ونسوا ذلك ولم تكن لهم اهدافا واضحة بل كانوا يطغون بالمعيشة والاسراف في العيش ولذلك نلاحظ انهم لم يصلحوا فيها من شئ ولذلك لم تسكن من بعدهم الا قليلا ، ومن الملاحظ ايضاً ان الأمان والرزق قد ذكر في الاية التي سبقتها من نفس السورة للتذكير بالاطمئنان والرزق والذي يمثل احد الاهداف المهمة في الحياة وهوالأمان والتجارة في توفير الثمرات وهي اهداف مهمة وواضحة للحياة .