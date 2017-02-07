– February 7, 2017

مشكلة الحدود العراقية الكويتية – عبد الكاظم محمد حسون

تمتاز الحدود للدول العربية وخاصة الحدود العراقية الكويتية بعدم وجود تضاريس جغرافية كالجبال او البحار او الأنهار لترسيمها وتجعلها ثابته ، وكذلك وجود الثروات الوطنية الهائلة مما يجعلها عرضة للخلافات وعدم الاستقرار ناهيك عن السياسات الاستعمارية التي تطمع بالثورات الطبيعية وحصولها او احتفاظها بإمتيازات استخراج الثروات النفطية الهائلة ، ويمكن ايجاز المراحل والمحطات التاريخية الخاصة بمشكلة ترسيم الحدود العراقية الكويتية ابتداء من 1932 حيث طلبت بريطانيا من العراق ترسيم الحدود مع الكويت بغية دخول الأخيرة إلى عصبة الأمم المتحدة ،وقد رد العراق برسالة موقعة من رئيس وزرائها نور سعيد في تموز 1932 تتضمن وصفا للحدود العراقية الكويتية البرية كما وردت هكذا( من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ثم باتجاه الشمال على طول الباطن الى نقطة تسع جنوبي خط العرض الذي يمر في صفوان مباشرة ثم باتجاه الشرق لتمر جنوب آبار صفوان وجبل سنام وأم قصر تركت هذه المواقع للعراق وذلك حتى التقاء خور الزبير بخور عبد الله اما جزر وربة وبوبيان ومسكان ( او مشجان) وفيلكا , وعوهة وكبر , وقاروه وام المرادم فانها تتبع الكويت ) ، وقد اجابته الحكومة الكويتية بالموافقة حسب النص التالي / (أستلمت بكل سرور رسالتكم السرية المؤرخة في 7 الجاري من شهر ربيع الثاني 1351 الموافق 9 آب 1932 . وموجهة من سعادة المندوب السامي البريطاني الى سعادة المقيم السياسي في الخليج الفارسي وترجمة الرسالة المؤرخة 21 تموز يوليه 1932 الموجهة من دولة نوري باشا السعيد رئيس وزراء العراق بشأن الحدود العراقية الكويتية , ولاحظنا ايضا من رسالة سعادة المقيم السياسي المؤرخة 30 تموز 1932 ان الحدود التي اقترحها رئيس الوزراء حظت بموافقة تأكيد الحدود القائمة ،وهنا ينبغى الإشارة إلى أن تحديد الحدود العراقية ـ الكويتية الذى نصت عليه الرسائل المتبادلة عام 1932 كانت حدودا غامضة وتشمل من دون تعديلات الجزء الشمالى من ـ الخط الأخضر ـ لبرتوكول 1913 الإنجليزى العثمانى الذى لم يصدق عليه ولم يعمل به، ولم تشر الحدود بالتحديد إلى هذا الحل بأكثر من قولها ـ على طول الباطن ـ وعند جنوب صفوان ولسنوات طويلة لم يعرف أحد بالضبط أين تجرى الحدود على الأرض ،وهذا الجهل والغموض المادى هو الذى يتحمل المسؤولية عن اندلاع عدد من حوادث الحدود بين البلدين ولحوالى عقود تقريبا من السنين كان كل ما يشير إلى الحدود لوح خشبى أقامته السلطات البريطانية عند مسافة معينة جنوب أقصى شجرة بلح جنوبية فى صفوان ،وهذا أمر مضحك، وخلال المباحثات التي كانت جارية بين العراق والأردن عــــام 1958 لتشكيل ”الاتحاد الهاشمي“ اقترح نوري السعيد على بريطانيا منح الاستقلال للكويت ليتسنى لها الدخول في الاتحاد كدولة مستقلة. لكن بريطانيا رفضت هذا الاقتراح وبقيت الكويت محمية بريطانية، وفي 25 حزيران من عام 1961 أعلن الزعيم عبد الكريم قاسم اعتبار الكويت ارض عراقية باعتبارها تابعة إلى ولاية البصرة أبان الحكم العثماني ، وجاء هذا الخطاب من مقره في وزارة الدفاع ردا على قيام بريطانيا بمنح الاستقلال للكويت ، إلا ان هذه المحاولة باءت بالفشل اثر التدخل البريطاني وإنزال قوات في المنطقة ، وبقي العراق معارضاً لإنضمام الكويت للأمم المتحدة حتى انقلاب 8 شباط 1963 حيث دعت الحكومة العراقية الجديدة الى حل النزاع بالطرق السلمية. واثر ذلك وصل وفد كويتي برئاسة صباح السالم الصباح ولي العهد الى العاصمة بغداد واجتمع بوفد عراقي برئاسة احمد حسن البكر رئيس الوزراء في ذلك الوقت.

توقيع محضر

وتمخض الاجتماع عن توقيع محضر مشترك صدر في 4 تشرين الثاني 1963 تم بموجبه الاعتراف باستقلال دولة الكويت وسيادتها على اراضيها وحدودها. بقى وضع الحدود على حالة دون ترسيم واصبحت العلاقات الكويتية في حالة جيدة ابان حرب العراق مع إيران ،على الرغم من النوايا المبطنة في عقلية صدام تجاه هذه الدولة الجارة ، عند انتهاء الحرب العراقية الايرانية ، كانت هناك نية مبيتة لدى حكومة العراق ضد الكويت ، حيث هناك عتب على تأخر الكويتيين بتقديم التهاني بيوم النصر في 8 آب 1988 وكان صدام يرتدي الخاكي على الرغم من انتهاء الحرب ، اذن هناك حرب أخرى ، متذرعا بان الكويت تساهم في اغراق السوق بالنفط ، وتخفيض سعره في السوق العالمية , وهذه حجة ضعيفة , لأن السوق النفطية , كارتيل انتاجي متمثل بمنظمة اوبك , لذلك وتحت الضائقة المالية والسياسية , وظلمه للشعب العراقي , طفح الكيل على جيرانه , الكويت , وبتحريض من دول اقليمية , لحاكم دكتاتور اهوج , سفك دماء المسلمين بسبب سياسته الهوجاء بالتسلط والغطرسة ، ورمل النساء ، وجعل مزيد من الاطفال الايتام ، وجيل من الشباب المعوقين . بدأت الحرب مع الكويت في 2 أغسطس عام 1990 عندما قامت القوات العراقية بالدخول إلى الأراضي الكويتية والتوغل في أراضيها والوصول إلى المراكز والنقاط الأساسية في الدولة وبسط النفوذ عليها وإلقاء القبض على أعداد من المسؤولين الكويتيين. أعلن العراق أن الكويت هي المحافظة التاسعة عشر للعراق وتم تعيين عزيز صالح النومان على أنه محافظ الكويت. بعد قيام القوات العسكرية العراقية باجتياح الكويت، سارعت الكويت وتساندها الولايات المتحدة الأمريكية بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، حيث تم عقد اجتماعات عدة ومؤتمرات طالب فيها مجلس الأمن القوات العراقية بالانسحاب من الكويت.

وفي 29 نوفمبر عام 1990 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 678 الذي يحدد للقوات العراقية موعدًا للخروج من الأراضي الكويتية وهذا الموعد هو 15 يناير عام 1991 وإلا ستقوم قوات التحالف بالرد باستخدام كل الوسائل الضرورية لتطبيق قرارات مجلس الأمن للانسحاب من الكويت ، انتهت المهلة المحددة دون انسحاب العراق ،على الرغم من الوساطات واللقاءات واخرها اجتماع وزيري خارجية العراق وامريكا ،وبعد عدة قرارات اممية ومنها فرض الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية ونشوء التحالف ، قامت قوات التحالف بالهجوم على القوات العراقية وحققت تقدما وانتصارا أمام القوات العراقية التي اصبحت معزولة ، مما دعى العراق في 25 شباط 1991: ان يعلن موافقته على كل شروط الانسحاب.

و في 26 شــــــــــــباط 1991: بدأ الجيش العراقي يبدأ مغادرة الكويت وفق خطة انسحاب غير منظمة، مما أدى إلى تزاحم دباباته ومدرعاته وناقلات جنده على طول الطريق بين البلدين، فكانت هدفا مكشوفا لطيران التحالف الذي قصف أرتال جنوده فدمر 1500 عربة عسكرية عراقية وقتل المئات من الجنود. في 27 شــــــباط 1991 الرئيس الأميركي جورج بوش الابن يعلن وقف اطلاق النار و”تحرير الكويت”.من نتائج حرب الكويت اضافة إلى الحصار والتعويضات للكويت وتدمير البنية التحتية للعراق وغيرها إعادة رسم الحدود العراقية الكويتية ، ففى 2 (آيار) 1991 وتمشيا مع التوجيهات التى أصدرها مجلس الأمن الدولى إلى الأمين العام السابق ـ خافير بيريز دى كويار ـ للعودة إلى المجلس بمقترحات فى شأن الترسيم النهائى للحدود العراقية ـ الكويتية أعلن دى كويار تشكيل لجنة ترسيم الحدود التى حددت مهمتها بترسيم الحدود الدولية التى ثبتتها المحاضر المتفق عليها فى أكتوبر 1963 وقد أنهت اللجنة أعمالها فى إبريل 1992 حيث أصدرت تقريرا وافق عليه مجلس الأمن فى 27 اب1993 وأصبح بذلك ملزما لكل من الكويت والعراق وهذا التقرير يدفع بخط الحدود بين البلدين مـسافة 600 متر على طـــــــــــول 200 كيلو متر شمال الخط الواقعى السابق وبناء على ذلك تحصل الكويت على ما يعادل 120 كيلو مترا مربعا تشمل أجزاء من مدينة أم قصر الحدودية وحوالى 5 آبار نفط من حقل الرميلة وقد تم للجنة الدولية ترسيم الحدود بعد حصولها على جميع المراسلات والوثائق التى يعود تاريخها إلى عام 1912 كما استخدمت صورا جوية يعود تاريخها إلى عام 1940 تبين حركة الكمارك القديمة فى صفوان كما اعتمدت اللجنة على المسح الذى تم للمنطقة فى عام ـ 1942 بناء على تكليف من وزارة الهند البريطانية وهو المسح الذى يحدد خطي الطول والعرض لنقطة الكمارك حسب ادعاء اللجنة ، وأيضا على المراسلات التى تمت بشأن شجرة النخل التى كانت تعد بمثابة علامة للحدود وقد تأكد للجنة ـ وفقا لقول أحد أعضائها ـ أن خط الحدود يقع على مسافة ميل جنوب مركز الجمارك، أو على مسافة ألف خطوة جنوب النخلة التى لم تعد موجودة اليوم وقد تم وضع خط الحدود الجديد ، ان هذا الترسيم من قبل اللجنة لم يجد ترحيبا من العراق ولم يتم بموافقة مندوب العراق في اللجنة علما ان العراق قاطع اعمال اللجنة لان العراق يشعر بالاجحاف جراء تطبيق نتائجها بضمنها تخطيط الحدود البحرية ومنها مناصفة خور عبد الله، وعلى الرغم من صدور هذا الترسيم والذي يتعلق بخور عبد الله كانت الكويت تتجنب العمل به أبان حكم صدام خوفا من الاصطدام مع الجانب العراقي وكانت تامل الكويت ان يتغير النظام في العراق مما يساعد في اجاد تعاون مع الحكومة العراقية الجديدة على غرار ما تحقق للكويت في 1963 بعد رحيل الزعيم قاســــــم ، على الكويت ان تعي مصلحة العراق في هذه الاتفاقــــــــية طالما هي دولة عربية وجارة وان تفتح قلبها للعراق ورفع حالة التشنج بإيجاد طريقة تحفظ حق العراقيين ومصالحهم طالما لا يوجد منفذ واسع وعميق يمكن العراق ان يرتبط بالملاحة البحرية الدولية ، وخلاف ذلك تبقى هذه المنطقة بؤرة للنزاعات والخلفات التي حصيلتها الحروب والدمار في النهاية.