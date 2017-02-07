– February 7, 2017

الطائفية سبب البلاء – كريم السلطاني

من يريد بناء وطن عليه أولا وقبل كل الاشياء أن يعي جيدا ان الدمار الذي لحق وسيلحق بنا والضياع الذي نحن فيه جاء بسبب افتك واشرس جرثومة التي سرعان ما تنتشر ويصعب بعد فوات الاوان القضاء عليها، والتي لاتترك جسدا الا ونخرته ولاعقل الا واضرت به ،كل الاوطان تحيى وتدوم وتتقدم بابنائها،وليست في العمران ولا في الاموال ولا في التكنلوجيا لان كل هذا لاينفع شيئا اذا لم تستطع اي دولة من الدول ان تقضي على الطائفية البغيضة التي تمزق الشعب وتنهكه ويصبح بعد ذلك دوائر يسهل على من يريد العبث بها وتحقيق مأربه وخططه لان الشعب يصبح هشا ضعيفا ممزقا.وما ندركه اليوم وما حصل من ابتلاءات هو بسب الطائفية والتحزب الطائفي الذي يترك اثارا جمه ومن اخطرها فتكا هو تمزيق الشعب بحجج واهيه تريد ان تجعل من هذا الشعب مرتعا وارضا خصبة للاحداث والتمزق والانحلال والبعض والكراهية وعدم الاستماع لمنطق الانسانية وحب الوطن والانتماء الحقيقي للارض،فعندما يصبح الشعب الواحد عرضة لذلك لايستطيع ان يبني وطناً ويرتقي ويتقدم ، الوطنية وحب الوطن يجب ان يكون فوق كل شيء.

لذلك نجد تطور الصراعات واختلاف اوجهها على تلك المسميات والانحلال الحاصل هو رافد من روافد تلك الطائفية البغيضة وتلك الافكار المتطرفة التي جاءت عبر الحدود الى وطن الحضارة والتأخي والسلم ،وهذه الافكار قد خطط لها من قبل القوى العظمى التي تريد اضعاف الشعوب والهيمنة عليها ونهب ثرواتها واستغلالها وتركها تعيش الحرمان والجهل والتردي، على الشعب ان يعي جيدا لتلك المخططات والافكار الدخيلة التي تقودها الصهيونية وهذا ماخطط له قبل اكثر من مئات الاعوام، ليس ببعيد كا هذا الشعب شعب المودة والتلاحم شعب الحضارة والثقافة والمرؤة والنبل وهذا ماكان يغيض تلك القوى التي طالما لاتريد لهذا الشعب التأزر والتأخي والوحدة والالفة،لايهنأ لها عيش ولايهدأ له بال الا ان تسعى جاهدة لزرع البغض والتناحر والفرقة في صف هذا الشعب والنيل من ارادته،لاتريد تلك الافكار ان يتوحد الشعب تحت راية انتمائه لوطنه ولا تريد ان يكون متحضرا متقدما.