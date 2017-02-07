– February 7, 2017

مسك أرض الموصل – معاذ عبد الرحيم

بعد ان حققت القوات العراقية المسلحة بجميع فصائلها انتصارا حاسما كاسحا على عصابات داعش في الجانب الايسر من مدينة الموصل وتتهيأ الان لاقتحام الجانب الايمن من المدينة تثار مسألة مسك المدينة من قبل لا ضمير لهم بتسهيل دخول تلك العصابات المجرمة الى محافظ نينوى مما اوجب صدور امر قضائي بالقاء القبض وقد حاولت بعض القوى الاجنبية والعربية بتلميع الصورة وتسليح عدد من الاتباع تحت مسمى الحرس الوطني ليسرق انتصارات قواتنا المسلحة والعودة الى مدينة الحدباء التي سلموها الى عصابة داعش وولوا هاربين لتغتنم هذه العصابة المجرمة الفرصة للحصول على ما تركوا وراءهم من اسلحة كثيرة ثقيلة وخفيفة وبعد هروبهم المخزي الذي برهن على جبنهم راح كل منهم يلقي اللوم على الاخر لانقاذ انفسهم من جريمة الخيانة الوطنية التي حمكها الاعدام واذا كان الشركاء قد قبعوا في بيوتهم أو انهزموا خارج العراق فان هذا قد وجد من يكافأه ليغرر ببعض ابناء المدينة ويشكل ما يسمى بالحرس الوطني في محاولة شيطانية للعودة الى المدينة التي باعها بدم بارد معتقدا ان ابناء الحدباء.

بل العراقيين جميعا قد نسوا بيانه القذر الذي وزعه في انحاء المدينة مسميا عصابات داعش بالجهاديين وطالبا من ابناء الحدباء الشرفاء بعدم استفزازهم انها لوقاحة قل نظيرها وحسنا فعل الفريق الركن يار الله ليطرد المعني من المدينة شر طردة فهل يعقل وبعد تضحيات القوات المسلحة وتقديمها الاف الشهداء ليأتي الدعي ليتبختر ببدلته العسكرية في شوارع ام الربيعين انها لمهزلة من مهازل اخر زمن .

ان هذا الشخص ومن يملأونه من بعض الشخصيات السياسية يصرحون بضرورة مسك الارض من ابناء الموصل وهم لم يشاركوا في القتال او يقدموا شهداء وجرحى وكأن المئات منهم هم ملايين اهل الموصل المشردين او المقاتلين في صفوف الجيش العراقي وابناء العشائر الابطال .

ان الذي يمسك الارض هم ابناء القوات المسلحة ومنتسبوا الشرطة الاتحادية الذين قاتلوا وحرروا الجانب الايسر من المدينة والذين يستعدون لتحرير جانبها الايمن والواجب يقتضي من حكومة الدكتور العبادي الا تعبر عليها فرية مثل هؤلاء وتخذل قادة القوات المسلحة وابناء العشائر والحشد الشعبي وتسلمه ورهطة محافظة نينوى مكافأة على خيانته وليعلم الجميع ان الغاية من مسك المدينة من ابنائها فقط هي مجرد ادعاء ذلك.

ان الغاية منها هي فصل المحافظة من جسم العراق تحت حكم آل النجيفي ومن يشايعهم ولا ندري لماذا يريدون من الجندي او الشرطي والموظف المدني من ابناء محافظات الانبار وصلاح الدين وكركوك وكذلك من ابناء الوسط والجنوب المشاركة بمسك محافظة نينوى والدفاع عنها بوجه الطامعين الذين يعملون منذ ايام الحرب العالمية الاولى وحتى الان لالحاقها بدولتهم .

ان العراقيين جسد واحد ولنتذكر جيدا تاريخ شعبنا الموحد فعندما قامت ثورة 14 تموز عام 1958 كان محافظ احدى المحافظات الجنوبية كرديا ومحافظ السليمانية عربيا ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اركان الجيش اكرادا وبعد الثورة اصبح عدد من كبار شخصيات الموصل اعضاء في حكومة الزعيم عبدالكريم قاسم كمحمد حديد وعبد الجبارالجومرد وصديق شنشل وغيرهم وهل يعني ان التغيير الديمٍوغرافي الذي يتحدث عنه بعض سياسيي الانفصال سيحدث في مدينة الموصل اذا ساهم بمسك ارضها عدد من ابناء المحافظات العراقية انها والله لشنـــــشنة وخدعة يراد منها تحقيق الانفصال الذي يعمل عليه الامريكان واعوانهم من بعض اشقائنا العرب والذين يدعون بان انقسام العراق الى ثلاثة دول امر حتمي سيعقب تحرير محافظة الموصل.

وسبق لي في عام 1990 ان التقيت بولاية انديانا الامريكية بعضو في الكونغرس الامريكي اثناء زيارتي لعاصمة الولاية فكنت احدثه عن الشعب العراقي وعراقته وبعده التاريخي والحضاري وكان يردعلي بقوله انتم لستم شعبا واحدا بل ثلاثة شعوب كرد وعرب سنة وعرب شيعة ولا ندري اذا ماحلا لاخواننا الكرد ان ينفصلوا ويكونون دولتهم في وقت غير ملائم.

فهل يتطلب منا نحن العرب ان نقسم جسمنا الواحد الى جسمين اليس منا النبي محمد ( ص) وهو عربي اصيل ولم يكن في يوم ما شيعيا او سنيا بل مسلما حنيفا على ملة النبي ابراهيم واذا عدنا الى واقعنا هل كان آل السعدون شيعة عندما تسيدوا على عشائر اربع محافظات شيعية هي محافظات البصرة والناصرية واواسط وميسان فهل حدث تغيير ديمغرافي في تلك المحافظات وهل يدرك اولئك المرجفون بدعوى الديمغرافية ان كبارالموظفين المدنيين والعسكريين في محافظات وسط العراق وجنوبه كانوا من محافظة نينوى ومن المحافظات الغربية والكثير منهم صاهر عوائل تلك المحافظات وبالعكس والامثلة لاتعد ولا تحصى عن النسيج العــــــــراقي الواحد الا قاتل الله من يريد تقسيم العرب الى شيعة وسنة ونتمنى من اخواننا الكرد ان يتريثوا ولا يعلنوا انفصالهم ويحافظوا على مكتســــباتهم فالظروف الحالية ليست في صالحهم .