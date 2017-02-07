– February 7, 2017

المربد رسالتنا – حسين علي الحمداني

ما يميزنا نحن أبناء العراق إننا في تواصل تام عبر مهرجانات الشعر التي نحتفي بها بالقوافي العراقية والعربية وحتى ألأجنبية ،وفي أصعب الظروف التي مررنا بها لم نترك طقوس الشعر تغادرنا ،بل ظلت محلقة في سماء الوطن تبعث فينا الحياة بالشكل من أجل التواصل الروحي مع نخيل البصرة وحافات شط العرب وبغداد ودجلتها ،فكان المربد الذي ينتظرنا وننتظره عنوانا كبيرا لعراق أكبر من أن تنال منه خفافيش الجهل والظلام.

المربد العراقي في هذه الظروف رسالة كبيرة من شعب محب للحياة والسلام إلى كل العالم ،ورسالة المربد قصائد شعر تتغنى بالنصر والسلام والتسامح والتعايش،وشعراء العراق ومن معهم من شعراء العرب هم حشد ثقافي كبير ضد الإرهاب،حشد يحمل الكلمة سلاحا قويا بوجه الإرهابيين ومن يقف معهم ويدعمهم . والعراق بلد الشعراء والقصيدة التي وجدت في أرض العراق وطنا لها،لم تغادر القوافي ربوعنا في أشد الظروف قسوة،وظلت أرض دجلة والفرات تنجب الشعراء كل يوم وكل لحظة وهو ما يجعل من يوميات المربد مادة تثري الأدب العربي بالشعر والنقد والتحليل. المربد بمن فيه حشد إنساني كبيرة ينتصر للعراق وشعبه وأختار ساحة كبيرة على إمتداد هذا العالم لكي يوصل صوت العراقيين في كل مكان ، صوتهم الرافض للإرهاب والمتمسك بوحدة الأرض والمتطلع لوطن يعيش فيه الجميع بأمن وسلام.

جاءت القصائد من كردستان كما جاءت من ألأنبار والموصل وكربلاء والبصرة بعنوانها الكبير عنوانها العراقي،في المربد كما في كل ميدان ثقافي لا مكان للهويات الفرعية الثانوية التي ترفض حتى قوافي الشعر المرور بها ،لأن هذه القوافي اعتادت على التغني والتغزل بالعراق الكبير الذي يجمعنا،قوافينا تشبه دجلة والفرات حين تمر بكل مدن العراق دون أن تميز بين مدينة وأخرى وحين تصل للبصرة تجد المياه قد حملت بصمات كل العراقيين،هكذا هي قصيدة المربد رسالة عراقية واضحة وصريحة وعالية الصوت تؤكد وحدة هذا الشعب الساعي للسلام والمحبة في أرض السلام .