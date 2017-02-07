– February 7, 2017

ترامب وسياسة اشاعة الفوضى – لؤي الشقاقي

منذ اول مرة تطآ قدمه البيت الابيض وهو يحاول اثبات انه مختلف وأتت لحظة تنصيبه واتى معها ترامب بعبثيته وتمرده على تقاليد وطقوس تنصيب الرؤساء التي طالما تمسك بها من سبقه , وبخطاب حمل الكثير من الرسائل التي كان قد اطلقها خلال حملته الانتخابية ولكنها خبت بعد فوزه ليعود لاحيائها خلال التنصيب .

وهذا ليس شيئاً عابراً او عفوياً بل هو مقصود ومتعمد من قبل ترامب ليؤكد على ان المرحلة القادمة ستكون مختلفة عن كل ماسبق وستكون هي الاهم في تاريخ امريكا والعالم , من حيث حسم ملفات كثيرة منها البطالة والمهاجرين وقضية المخدرات وجدار المكسيك والقضايا الاهم هي ملف كوريا وايران وروسيا وسوريا والعراق وانهاء الاسلام المتطرف .

هذه التصريحات تعود بنا الى مابعد احداث سبتمبر عام 2011 وبداية انتشار الارهاب في العالم ولكن الفرق الان ان الحروب ان حصلت وهذا مؤكد فهي تهدف لحسم وغلق الملفات المفتوحة وليس فتح ملفات جديدة , سابقا كانت امريكا تحدد اهدافها بناء على مستجدات الاحدث وتلصق تهم الارهاب بمن يعارض توجهاتها ولم يكن على قوائمها الا العراق اولاً وافغانستان ثانياً والقائمة مفتوحة لمن يخرج عن مظلتها واما الان المتهمون معرون ومحدون مسبقاً وليس متبقياًغير تنفيذ المخطط الذي جلبه معه ترامب في حقيبته والقوائم مغلقة , وما كان لاتخاذه قرارات تخص ايران وكوريا بعد تنصيبه بدقائق الا تاكيد بأن المرحلة القادمة تهدف لحسم الامور العالقة .شخصية ترامب الاستعراضية لم تفارقه برغم انها انزوت قليلاً بعد فوزه لكنها عادت للظهور مرة اخرى يوم تنصيبه لتؤكد على ان الطبع يغلب التطبع وبان فترته ستكون مختلفة وسنرى معمر القذافي بنسخة امريكية في البيت الابيض , وسيحصل تضارب بين المؤسسة الحاكمة في امريكا وبين ترامب ولكن البقاء للاقوى طبعاً وفي اعتقادي بان ترامب اذكى من ان يكون الاضعف وشخصية التاجر المرابي ستغلب على شخصية المصارع الاستعراضي في ذهنه , ويمكن ان نرى هذا التضارب في بعض الاحيان وقد يظهر للعلن ولكنه لن يستمر طويلاً فالرجل يملك عقلية ادارية وتجارية وكل شيء لديه مقرون بقيم الربح والخسارة .

الفوضى ستعم العالم في المرحلة القادمة وهذا ما خطط له ترامب ولكنها لن تكون فوضى خلاقة كما حصل في عهد اوباما بل ستكون فوضى لتنظيم الاوراق والمواقف , وستعود امريكا الى الأنكفاء على نفسها وحل مشاكلها الداخلية , فبعد ان ادخلها روزفلت الحرب العالمية الثانية وترومان في مشاكل العالم المختلفة سيخرجها ترامب من هذا العالم او على الاقل سيقلل من دور امريكا في الشؤون الدولية مقابل تعاظم لدور روسيا , صحيح لن ينحسر دور امريكا خارجياً بشكل كبير لكن ستنغمس في مشاكلها الداخلية اكثر على حساب المواقف الخارجية , وقد يكون هناك اتفاق مسبق بين روسيا وترامب لقاء دعمه , وما الفضائح التي نشرت عن ترامب في الايام الماضية من قبل روسيا والصين الا لانه حاول الخروج عن الاتفاق المبرم بينهم , فأتت هذه الفضائح لتعيد الامور الى نصابها بينهم .ترامب لن يكون غورباتشوفاً ولن تؤدي سياساته الى تفكك الولايات المتحدة ولكنه سيكون يلتساً مع بعض الفروق , ففي اعتقادي سيتخذ ترامب قرارات ستؤدي الى خلل في الاقتصاد الامريكي مع تقليل دورها على المسرح الخارجي وكل هذه العوامل وغيرها ستجعل من ترامب نسخة امريكية من يلتسن , ليس لانه لايتمتع بالذكاء بل لان ثقته الزائدة بنفسه وغروره لن يسمحى له بالتراجع والاعتراف بالخطأ , بالاضافة الى عامل مهم وهو الرفض الداخلي الشعبي الذي لم يسبقه اليه اي رئيس امريكي سابق , وما رفض القضاء وبعض المؤسسات لعدد من قراراته الا مقدمة لأشياء اكبر اهمها شرخ وتصدع سيصيب البيت الابيض وقد يهدم بعضا ً من اركانه .. والقادم مذهلا ً اكثر .