– February 7, 2017

اجراس الذاكرة

هل أكلتم خبز الحرب ؟ 67 – عكاب سالم الطاهر

منذ مطلع تسعينات القرن الماضي عانى العراقيون من حصار جائر طال مختلف قطاعات الحياة وكان للاعلام العراقي دوره في كشف معاناة العراقيين من هذا الحصار والدعوة الى رفعه .

اقتصاد الحرب

واعتباراً من ( 4 / /6 1992) ، كتبت في جريدة القادسية مسلسلاً حمل عنوان ( ملاحظات في اقتصاد الحرب ) وجاء في الحلقة الأولى من هذا المسلسل الذي نُشر بذلك التاريخ ان ( اقتصاد الحرب ) يمر بثلاث مراحل الأولى هي الاستعداد للحرب ، والثانية هي المواجهة ، والثالثة هي التعمير وفي هذه المراحل الثلاث ، تبرز مرحلة ما بعد الحرب ، كأهم وأخطر المراحل وتقترن هذه المرحلة بعدد من السمات منها : العودة للحياة الطبيعية وزيادة الطلب على السلع والخدمات ، واستنفاذ قدر كبير من العمالة ومواد البناء في حملات التعمير ، إتجاه عدد كبير من العاملين للهجرة للخارج ، مما يؤدي الى نقص في الكفاءآت ، العجز في ميزان المدفوعات ، اختلال التوازن بين مطالب الاستهلاك ومتطلبات التنمية .

العرض والطلب

وفي سياق هذه الملاحظات ، أشرت الى انه يمكن تحقيق اكبر قدر من التوازن بين الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية ، وبين الكميات المتاحة منها ، وذلك بإتباع عدد من الأساليب وفي مقدمتها : اتباع نظام البطاقات في توزيع السلع الضرورية . أو يسحب القوة الشرائية المتزايدة من السوق عن طريق فرض الضرائب .

خبز الحرب

وفي الحلقة الثانية من هذا المسلسل والمنشورة يوم ( 16 / حزيران / 1992) ، تحت عنوان : ( في المانيا صنعوا خبز الحرب ، وفقدان البطاقة التموينية في روسيا ، يعني الموت المؤكد ) ، وفي تلك الحلقة كتبت : ( في تشرين أول / 1914 ظهر ( خبز الحرب ) الذي احتوى على نسبة من مادة بديلة هي البطاطة ، تم اللفت فيما بعد . وفي كانون 1915 ، ظهرت في المانيا بطاقات توزيع حصص الخبز . أعقبتها بعد فترة قصيرة بطاقات توزيع الدهون والحليب واللحم والزبدة . وفرض يومان في الأسبوع يمنه فيهما بيع اللحم .

الموت المؤكد

في تموز عام 1941 هاجم الألمان الاتحاد السوفيتي عندها خاض السوفيت ما أسموه ( الحرب الوطنية العظمى ) وبدأت الحرب تترك أثرها على الحياة في روسيا . وادخل توزيع الغذاء بالحصص وكان فقدان البطاقة التموينية يعني الموت المؤكد .

اما الحلقة الثالثة من هذا المسلسل والتي نُشرت يوم (9 /7/ 1992) فكانت تحت عنوان : ( حوار حول مائدة البطاقة ) . وقد حاورت فيها عدداً من الشخصيات المعنية بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وكانت العناوين الثانوية داخل المقال كالتالي :

– مسعود محمد : نظام التموين بالبطاقات ، وسيلة الأمم المتحضرة للتغلب على الصعاب .

– خضر المولي : مطلوب الحرص على توفر المواد الغذائية .

– د.احسان محمد الحسن : نعم نستطيع افشال الحصار .

– د. صالح الشماع : البطاقة التموينية ، نحصل على المواد الغذائية الأكبر استعمالاً.

وأخيراً ..

قد لا يكون صحيحاً أن نسأل العراقيين : هل أكلتم خبز الحرب ؟ . فعام 1995 حيث الحصار في ذروته أكل العراقيون خبزاً مصنوعاً من مواد متنوعة ، لعل ( نوى ) التمر المطحون في مقدمتها . وربما نحسد الألمان حين يكون ( خبز الحرب ) المصنوع لديهم ، من البطاطة والشلغم

ولا عادت أيام الحصار .