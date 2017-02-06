الكويت .. من قبل ومن بعد

– February 6, 2017

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فاتح عبد السلام

بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تتبلور‭ ‬مواقف‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬موضوع‭ ‬خور‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬لأسباب‭ ‬كثيرة،‭ ‬لكنها‭ ‬تجتمع‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬الحكومي‭ ‬العراقي‭ ‬الان‭ ‬وقبل‭ ‬سنتين‭ ‬أو‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬أتبع‭ ‬سياسة‭ ‬غامضة‭ ‬تشبه‭ ‬الطمطمة‭ ‬واللفلفة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شفافية‭ ‬في‭ ‬ايضاح‭ ‬الملفات‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬الارض‭ ‬والسيادة‭ ‬والثروة‭ ‬والعلاقات‭ ‬الجوارية‭ ‬للرأي‭ ‬العام‭ ‬العراقي‭ . ‬من‭ ‬هنا‭ ‬نرى‭ ‬ان‭ ‬الجميع‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬لمح‭ ‬البصر،‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬ضجة‭ ‬تحركها‭ ‬المعلومات‭ ‬والتصريحات‭ ‬الناقصة‭ ‬والمتضاربة‭ ‬والغامضة‭ ‬والمضطربة‭ ‬،‭ ‬يحللون‭ ‬ويجتهدون‭ ‬في‭ ‬القراءة‭ ‬و‭ ‬الاستنتاج‭ ‬والتبرئة‭ ‬والتخوين‭ ‬،‭ ‬كل‭ ‬بما‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬اتجاهاته‭ ‬الفكرية‭ ‬ومصالحه‭ ‬وارتباطاته‭ ‬،‭ ‬وربما‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭ ‬أيضاً‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬شعور‭ ‬ذاتي‭ ‬غير‭ ‬مؤدلج‭.‬

وهناك‭ ‬مَن‭ ‬يغوص‭ ‬في‭ ‬كتب‭ ‬التاريخ‭ ‬ومذكرات‭ ‬السياسيين‭ ‬والمستشرقين‭ ‬،‭ ‬وينبش‭ ‬الأرشيف‭ ‬ليسمع‭ ‬خطاباً‭ ‬لعبد‭ ‬الكريم‭ ‬قاسم‭ ‬عام‭ ‬1961‭ ‬أو‭ ‬كلمة‭ ‬لصدام‭ ‬حسين‭ ‬عام‭ ‬1990،‭ ‬أو‭ ‬بياناً‭ ‬لجورج‭ ‬بوش‭ ‬الأب‭ ‬عام‭ ‬1991‭.‬

هناك‭ ‬الآن‭ ‬غموض‭ ‬مريب‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬باب‭ ‬أولى‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬غموض‭ ‬في‭ ‬المواقف‭ ‬والمعلومات‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬مكاشفة‭ ‬الناس‭ ‬بما‭ ‬جرى‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الحقائق‭ ‬والوثائق‭ ‬مؤلمة‭ ‬،‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تقدير‭ ‬موقف‭ ‬خاطيء‭ ‬وترسيخ‭ ‬لقناعات‭ ‬مضطربة‭ ‬جديدة‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬تراكمها‭ ‬الى‭ ‬انفجار‭ ‬في‭ ‬التصرف‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬الوهن‭ ‬الزائد‭ ‬أو‭ ‬القوة‭ ‬المفرطة‭ ‬،‭ ‬لافرق‭ ‬بين‭ ‬هذا‭ ‬وذاك‭ .‬

العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الكويت‭ ‬والعراق‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬ملف‭ ‬تعويضات‭ ‬مضى‭ ‬عليه‭ ‬أربعة‭ ‬عقود،‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬مراجعة‭ ‬مفهوم‭ ‬العلاقة‭ ‬الجيدة‭ ‬ومناقشة‭ ‬اسباب‭ ‬انهياراتها‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قبل‭ ‬عقود‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬،حيث‭ ‬دائما‭ ‬يتقلب‭ ‬الوضع‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬صفيح‭ ‬ساخن‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭ ‬،بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نوعية‭ ‬الحكومات‭ ‬وأشكالها‭ ‬وأزيائها‭ ‬وما‭ ‬لها‭ ‬وماعليها‭ . ‬هل‭ ‬انعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬واحد‭ ‬كبير‭ ‬للتقريب‭ ‬أو‭ ‬لتعميق‭ ‬الغور‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬شعبياً‭ ‬بين‭ ‬بلدين‭ ‬جارين‭ ‬،‭ ‬لماذا‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بما‭ ‬تفرزه‭ ‬اجتماعات‭ ‬وزيارات‭ ‬مسؤولين‭ ‬لاينتج‭ ‬عنها‭ ‬سوى‭ ‬تأجيلات‭ ‬وتأويلات‭ ‬وتخريجات‭ ‬لأمور‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تتضح‭ ‬للشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬العراقي‭ ‬والكويتي‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتكرر‭ ‬المآسي‭ .‬