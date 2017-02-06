إحدى وأربعون طلقة مدفع إحتفالاً باليوبيل الياقوتي لملكة بريطانيا
لندن -(رويترز) – احتفلت الملكة إليزابيث باليوبيل الياقوتي الاثنين في ذكرى مرور 65 عاما على اعتلائها عرش بريطانيا لتصبح أطول الملوك الأحياء جلوسا على العرش.
ولم تحتفل الملكة (90 عاما) علناً باليوبيل الياقوتي إلا أن المدفعية الملكية أطلقت 41 طلقة في متنزه بوسط لندن احتفالا بالمناسبة. وقالت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية في بيان «اليوبيل الياقوتي اليوم حدث مهم آخر لملكتنا الرائعة.
وأضافت «عدم تنظيمها أي احتفال خاص بعد أن أصبحت أول ملكة تحكم لمدة 65 عاما دليل آخر على نكران الذات وتفانيها من أجل الأمة. بدلا من ذلك فهي تقوم بالعمل الذي كرست حياتها من أجله.»
وتولت الملكة إليزابيث عرش بريطانيا وهي في الخامسة والعشرين من عمرها في السادس من فبراير شباط عام 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج السادس. وعندما تخطت الرقم القياسي لجدتها الكبرى الملكة فيكتوريا التي جلست على العرش لمدة 63 عاما قالت الملكة إليزابيث إن هذا أمرا لم تكن تطمح إليه وقال قصر بكنجهام إنها ستمضي هذا اليوم كالمعتاد في مقر إقامتها في ساندرينجهام بشرق انجلترا. إلا أن مكتب الملكة نشر صورة لها تعود لعام 2014 وهي ترتدي مجموعة من المجوهرات من الياقوت الأزرق قدمها لها والدها الملك جورج السادس كهدية زواجها في 1947 . وقلصت الملكة إليزابيث زياراتها الدولية ولكنها تباشر بشكل منتظم مهامها الرسمية حول بريطانيا وما زالت تتمتع بشعبية كبيرة بين البريطانيين إذ تبلغ شعبيتها نحو 80 بالمئة.
وقالت الملكة في ديسمبر كانون الأول إنها ستقلص عدد المؤسسات التي ترعاها ونقلت دورها في عشرات من الجمعيات الخيرية والمعاهد الأكاديمية والمجموعات الرياضية لأفراد آخرين في العائلة المالكة .