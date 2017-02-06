إحدى وأربعون طلقة مدفع إحتفالاً باليوبيل الياقوتي لملكة بريطانيا

– February 6, 2017

لندن‭ -(‬رويترز‭) – ‬احتفلت‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬باليوبيل‭ ‬الياقوتي‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬مرور‭ ‬65‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬اعتلائها‭ ‬عرش‭ ‬بريطانيا‭ ‬لتصبح‭ ‬أطول‭ ‬الملوك‭ ‬الأحياء‭ ‬جلوسا‭ ‬على‭ ‬العرش‭.‬

ولم‭ ‬تحتفل‭ ‬الملكة‭ (‬90‭ ‬عاما‭) ‬علناً‭ ‬باليوبيل‭ ‬الياقوتي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المدفعية‭ ‬الملكية‭ ‬أطلقت‭ ‬41‭ ‬طلقة‭ ‬في‭ ‬متنزه‭ ‬بوسط‭ ‬لندن‭ ‬احتفالا‭ ‬بالمناسبة‭. ‬وقالت‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬اليوبيل‭ ‬الياقوتي‭ ‬اليوم‭ ‬حدث‭ ‬مهم‭ ‬آخر‭ ‬لملكتنا‭ ‬الرائعة‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬تنظيمها‭ ‬أي‭ ‬احتفال‭ ‬خاص‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبحت‭ ‬أول‭ ‬ملكة‭ ‬تحكم‭ ‬لمدة‭ ‬65‭ ‬عاما‭ ‬دليل‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬نكران‭ ‬الذات‭ ‬وتفانيها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأمة‭. ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬فهي‭ ‬تقوم‭ ‬بالعمل‭ ‬الذي‭ ‬كرست‭ ‬حياتها‭ ‬من‭ ‬أجله‭.‬‮»‬

وتولت‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬عرش‭ ‬بريطانيا‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬عام‭ ‬1952‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬والدها‭ ‬الملك‭ ‬جورج‭ ‬السادس‭. ‬وعندما‭ ‬تخطت‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لجدتها‭ ‬الكبرى‭ ‬الملكة‭ ‬فيكتوريا‭ ‬التي‭ ‬جلست‭ ‬على‭ ‬العرش‭ ‬لمدة‭ ‬63‭ ‬عاما‭ ‬قالت‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬أمرا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تطمح‭ ‬إليه‭ ‬وقال‭ ‬قصر‭ ‬بكنجهام‭ ‬إنها‭ ‬ستمضي‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬كالمعتاد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬ساندرينجهام‭ ‬بشرق‭ ‬انجلترا‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مكتب‭ ‬الملكة‭ ‬نشر‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬تعود‭ ‬لعام‭ ‬2014‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬من‭ ‬الياقوت‭ ‬الأزرق‭ ‬قدمها‭ ‬لها‭ ‬والدها‭ ‬الملك‭ ‬جورج‭ ‬السادس‭ ‬كهدية‭ ‬زواجها‭ ‬في‭ ‬1947‭ . ‬وقلصت‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬زياراتها‭ ‬الدولية‭ ‬ولكنها‭ ‬تباشر‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬مهامها‭ ‬الرسمية‭ ‬حول‭ ‬بريطانيا‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬تتمتع‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬البريطانيين‭ ‬إذ‭ ‬تبلغ‭ ‬شعبيتها‭ ‬نحو‭ ‬80‭ ‬بالمئة‭.‬

وقالت‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬إنها‭ ‬ستقلص‭ ‬عدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬ترعاها‭ ‬ونقلت‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬والمعاهد‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمجموعات‭ ‬الرياضية‭ ‬لأفراد‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ .‬