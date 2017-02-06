إحتجاج على تسليم متحف تاريخي للكنيسة الروسية
موسكو – رويترز : نظم عشرات من سكان مدينة سان بطرسبرج الروسية احتجاجا على تسليم متحف تاريخي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية يوم امس الاول.
وكانت سلطات المدينة قد قررت تسليم إدارة كاتدرائية سان إسحاق للكنيسة الأرثوذكسية الشهر الماضي.
وتُعد الكاتدرائية التي يرجع تاريخها للقرن التاسع عشر مقصدا سياحيا شهيرا ويزورها منذ تحويلها إلى متحف أكثر من 3 ملايين شخص سنويا.
وقال نيكولاي بوروف مدير المتحف إن الكاتدرائية تُستخدم على فترات في تقديم خدمات كنسية. وتُستغل عائداتها حاليا في تسديد نحو مليون دولار من تكاليف الصيانة.
وأضاف بوروف أن الكاتدرائية تنفق كل عام ما يصل إلى ثلاثة ملايين دولار على أعمال الترميم والصيانة وأن هناك حاجة لإجراء إصلاحات عاجلة موضحا أن تسليمها للكنيسة سيؤدي إلى انخفاض حاد في عائداتها.
ودُمرت كثير من الكنائس والكاتدرائيات أو حُولت إلى مخازن في عصر الاتحاد السوفيتي السابق.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي عادت كثير من المواقع إلى سيطرة الكنيسة بموجب عدة قوانين أُقرت منذ 1991.
كما سُلمت كاتدرائية كازان وهي كنيسة شهيرة أخرى بسان بطرسبرج -كانت تستخدم كمتحف خلال فترة حكم الاتحاد السوفيتي- للكنسية في 1991 واستُخدمت الأموال التي خصصت لها من ميزانية الدولة في إعادة إعمارها. وكاتدرائية سان إسحاق هي ثالث أكثر المواقع الثقافية التي يرتادها الزائرون في مدينة سان بطرسبرج. وتسجلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ضمن مواقع التراث الثقافي إذ إنها تضم أكبر كنيسة أرثوذكسية وتعتبر نموذجا بارزا للعمارة الروسية الكلاسيكية.
وتسلمت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية يوم الأحد (5 فبراير شباط) ايضا مفاتيح متحف آخر هو كاتدرائية سان سامبسون وهي واحدة من أقدم الكنائس في مدينة سان بطرسبرج .