إحتجاج على تسليم متحف تاريخي للكنيسة الروسية

– February 6, 2017

موسكو‭ – ‬رويترز‭ : ‬نظم‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬سان‭ ‬بطرسبرج‭ ‬الروسية‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬متحف‭ ‬تاريخي‭ ‬للكنيسة‭ ‬الأرثوذكسية‭ ‬الروسية‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬الاول‭.‬

وكانت‭ ‬سلطات‭ ‬المدينة‭ ‬قد‭ ‬قررت‭ ‬تسليم‭ ‬إدارة‭ ‬كاتدرائية‭ ‬سان‭ ‬إسحاق‭ ‬للكنيسة‭ ‬الأرثوذكسية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وتُعد‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬التي‭ ‬يرجع‭ ‬تاريخها‭ ‬للقرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬مقصدا‭ ‬سياحيا‭ ‬شهيرا‭ ‬ويزورها‭ ‬منذ‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬متحف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬سنويا‭.‬

وقال‭ ‬نيكولاي‭ ‬بوروف‭ ‬مدير‭ ‬المتحف‭ ‬إن‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬تُستخدم‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬كنسية‭. ‬وتُستغل‭ ‬عائداتها‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬تسديد‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬تكاليف‭ ‬الصيانة‭.‬

وأضاف‭ ‬بوروف‭ ‬أن‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬تنفق‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬الترميم‭ ‬والصيانة‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬لإجراء‭ ‬إصلاحات‭ ‬عاجلة‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬تسليمها‭ ‬للكنيسة‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬عائداتها‭.‬

ودُمرت‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الكنائس‭ ‬والكاتدرائيات‭ ‬أو‭ ‬حُولت‭ ‬إلى‭ ‬مخازن‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬السابق‭.‬

ومنذ‭ ‬انهيار‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬عادت‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬إلى‭ ‬سيطرة‭ ‬الكنيسة‭ ‬بموجب‭ ‬عدة‭ ‬قوانين‭ ‬أُقرت‭ ‬منذ‭ ‬1991‭.‬

كما‭ ‬سُلمت‭ ‬كاتدرائية‭ ‬كازان‭ ‬وهي‭ ‬كنيسة‭ ‬شهيرة‭ ‬أخرى‭ ‬بسان‭ ‬بطرسبرج‭ -‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬كمتحف‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حكم‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭- ‬للكنسية‭ ‬في‭ ‬1991‭ ‬واستُخدمت‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬خصصت‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬إعمارها‭. ‬وكاتدرائية‭ ‬سان‭ ‬إسحاق‭ ‬هي‭ ‬ثالث‭ ‬أكثر‭ ‬المواقع‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬يرتادها‭ ‬الزائرون‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سان‭ ‬بطرسبرج‭. ‬وتسجلها‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬يونسكو‭) ‬ضمن‭ ‬مواقع‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬تضم‭ ‬أكبر‭ ‬كنيسة‭ ‬أرثوذكسية‭ ‬وتعتبر‭ ‬نموذجا‭ ‬بارزا‭ ‬للعمارة‭ ‬الروسية‭ ‬الكلاسيكية‭.‬

وتسلمت‭ ‬الكنيسة‭ ‬الأرثوذكسية‭ ‬الروسية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ (‬5‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭) ‬ايضا‭ ‬مفاتيح‭ ‬متحف‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬كاتدرائية‭ ‬سان‭ ‬سامبسون‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬الكنائس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سان‭ ‬بطرسبرج‭ .‬