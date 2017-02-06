سبليت يتصدر إيرادات السينما في أمريكا ونوارة يحصد جوائز جمعية الفيلم المصري

– February 6, 2017

لوس‭ ‬أنجليس‭ – ‬القاهرة‭ – ‬الزمان‭ – (‬رويترز‭) – ‬حافظ‭ ‬فيلم‭ ‬الرعب‭ ‬والإثارة‭ (‬سبليت‭) ‬على‭ ‬تصدره‭ ‬لقائمة‭ ‬إيرادات‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مسجلا‭ ‬14‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

الفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬جيمس‭ ‬ماكافوي‭ ‬وأنيا‭ ‬تيلور‭ ‬جوي‭ ‬وإخراج‭ ‬نايت‭ ‬شايمالان‭. ‬وجاء‭ ‬الفيلم‭ ‬الجديد‭ (‬رينجز‭) ‬بطولة‭ ‬ماتيلدا‭ ‬آنا‭ ‬انجريز‭ ‬لوتز‭ ‬وأليكس‭ ‬رو‭ ‬وجوني‭ ‬جاليكي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مسجلا‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬الفيلم‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬إف‭. ‬خافيير‭ ‬جوتيريز‭. ‬وتراجع‭ ‬فيلم‭ (‬إيه‭ ‬دوج‭ ‬بيربوس‭) ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬احتله‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مسجلا‭ ‬10‭.‬8‭ ‬ميلون‭ ‬دولار‭. ‬الفيلم‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬جوش‭ ‬جاد‭ ‬ودنيس‭ ‬كوايد‭ ‬وبيجي‭ ‬ليبتون‭ ‬ون‭ ‬إخراج‭ ‬لاس‭ ‬هالستروم‭. ‬وتراجع‭ ‬الفيلم‭ ‬الدرامي‭ (‬هيدن‭ ‬فيجرز‭) ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬احتله‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بإيرادات‭ ‬وصلت‭ ‬10‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬الفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬تروجي‭ ‬هينسن‭ ‬وأوكتافيا‭ ‬سبنسر‭ ‬وكيفن‭ ‬كوستنر‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬تيودور‭ ‬ميلفي‭. ‬وحافظ‭ ‬فيلم‭ (‬لا‭ ‬لا‭ ‬لاند‭) ‬على‭ ‬المركزالخامس‭ ‬الذي‭ ‬احتله‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬7‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬الفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬رايان‭ ‬جوسلينج‭ ‬وإيما‭ ‬ستون‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬داميان‭ ‬تشازيل‭. ‬وحصد‭ ‬فيلم‭ (‬نوارة‭) ‬للمخرجة‭ ‬هالة‭ ‬خليل‭ ‬وبطولة‭ ‬منة‭ ‬شلبي‭ ‬معظم‭ ‬جوائز‭ ‬مهرجان‭ ‬جمعية‭ ‬الفيلم‭ ‬للسينما‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثالثة‭ ‬والأربعين‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬أفضل‭ ‬إخراج‭ ‬وأفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬وأفضل‭ ‬فيلم‭ . ‬

يتناول‭ ‬الفيلم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ساعتين‭ ‬قصة‭ ‬خادمة‭ ‬تعمل‭ ‬لدى‭ ‬أسرة‭ ‬ثرية‭ ‬قبل‭ ‬انتفاضة‭ ‬25‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬الأسرة‭ ‬للسفر‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬وترك‭ ‬المنزل‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الخادمة‭ ‬التي‭ ‬تعول‭ ‬أسرتها‭ ‬وتحاول‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬خطيبها‭ ‬لإتمام‭ ‬زواجهما‭. ‬وحصل‭ ‬الفيلم‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬أفضل‭ ‬مكياج‭ ‬للفنان‭ ‬طارق‭ ‬مصطفى‭ ‬وأفضل‭ ‬تصميم‭ ‬ملابس‭ ‬للفنانة‭ ‬ريم‭ ‬العدل‭ ‬وأفضل‭ ‬ديكور‭ ‬للفنانة‭ ‬هند‭ ‬حيدر‭ ‬وأفضل‭ ‬سيناريو‭ ‬لهالة‭ ‬خليل‭ ‬وأفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬دور‭ ‬ثاني‭ ‬للفنانة‭ ‬شيماء‭ ‬سيف‭ ‬وكذلك‭ ‬جائزة‭ ‬أعضاء‭ ‬جمعية‭ ‬الفيلم‭ ‬والجمهور‭ ‬لأحسن‭ ‬فيلم‭ .‬

وكان‭ ‬الفيلم‭ ‬فاز‭ ‬خلال‭ ‬الشهور‭ ‬الماضية‭ ‬بجوائز‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬دبي‭ ‬السينمائي‭ ‬وأفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬الدولي‭ ‬لسينما‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬وأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬وهران‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭.‬

ونال‭ ‬فيلم‭ (‬اشتباك‭) ‬للمخرج‭ ‬محمد‭ ‬دياب‭ ‬أربعا‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬مهرجان‭ ‬جمعية‭ ‬الفيلم‭ ‬هي‭ ‬أفضل‭ ‬أفيش‭ ‬للفنان‭ ‬ماهر‭ ‬دياب‭ ‬وأفضل‭ ‬موسيقى‭ ‬وأفضل‭ ‬تصوير‭ ‬وأفضل‭ ‬مونتاج‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬فيلم‭ (‬قبل‭ ‬زحمة‭ ‬الصيف‭) ‬للمخرج‭ ‬الراحل‭ ‬محمد‭ ‬خان‭ ‬على‭ ‬جائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬للفنان‭ ‬ماجد‭ ‬الكدواني‭ ‬وأفضل‭ ‬صوت‭ ‬للفنان‭ ‬بسامالعليمي‭ ‬وجائزة‭ ‬العمل‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الموسيقى‭ ‬التصويرية‭ ‬للفنانة‭ ‬ليال‭ ‬وطفة‭. ‬وقدم‭ ‬المهرجان‭ ‬جائزة‭ ‬النقد‭ ‬السينمائي‭ ‬لجيل‭ ‬الشباب‭ ‬تحت‭ ‬سن‭ ‬الأربعين‭ ‬للناقد‭ ‬السينمائي‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرازق‭. ‬وتنافست‭ ‬ثمانية‭ ‬أفلام‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬2016‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬2017‭. ‬وتشكلت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬برئاسة‭ ‬المخرج‭ ‬سمير‭ ‬سيف‭ ‬وعضوية‭ ‬الناقد‭ ‬أسامة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬والموسيقار‭ ‬راجح‭ ‬داود‭ ‬والممثلة‭ ‬سهير‭ ‬المرشدي‭ ‬والناقدة‭ ‬صفاء‭ ‬الليثي‭ ‬والسيناريست‭ ‬عاطف‭ ‬بشاي‭ ‬والناقدة‭ ‬ماجدة‭ ‬خير‭ ‬الله‭ ‬والناقد‭ ‬مجدي‭ ‬الطيب‭ ‬والممثل‭ ‬مجدي‭ ‬كامل‭ ‬والناقد‭ ‬محمد‭ ‬عاطف‭ ‬ومهندس‭ ‬الديكور‭ ‬محمود‭ ‬محسن‭ ‬والمخرجهاني‭ ‬لاشين‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬تسليم‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬المهرجان‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭.‬