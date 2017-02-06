سبليت يتصدر إيرادات السينما في أمريكا ونوارة يحصد جوائز جمعية الفيلم المصري
لوس أنجليس – القاهرة – الزمان – (رويترز) – حافظ فيلم الرعب والإثارة (سبليت) على تصدره لقائمة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي مسجلا 14.6 مليون دولار.
الفيلم بطولة جيمس ماكافوي وأنيا تيلور جوي وإخراج نايت شايمالان. وجاء الفيلم الجديد (رينجز) بطولة ماتيلدا آنا انجريز لوتز وأليكس رو وجوني جاليكي في المركز الثاني مسجلا إيرادات بلغت 13 مليون دولار. الفيلم من إخراج إف. خافيير جوتيريز. وتراجع فيلم (إيه دوج بيربوس) من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث مسجلا 10.8 ميلون دولار. الفيلم من بطولة جوش جاد ودنيس كوايد وبيجي ليبتون ون إخراج لاس هالستروم. وتراجع الفيلم الدرامي (هيدن فيجرز) من المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع بإيرادات وصلت 10.1 مليون دولار.الفيلم بطولة تروجي هينسن وأوكتافيا سبنسر وكيفن كوستنر ومن إخراج تيودور ميلفي. وحافظ فيلم (لا لا لاند) على المركزالخامس الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت 7.4 مليون دولار. الفيلم بطولة رايان جوسلينج وإيما ستون ومن إخراج داميان تشازيل. وحصد فيلم (نوارة) للمخرجة هالة خليل وبطولة منة شلبي معظم جوائز مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية في دورته الثالثة والأربعين ومن بينها أفضل إخراج وأفضل ممثلة وأفضل فيلم .
يتناول الفيلم على مدى ساعتين قصة خادمة تعمل لدى أسرة ثرية قبل انتفاضة 25 يناير كانون الثاني في مصر التي تدفع الأسرة للسفر خارج البلاد وترك المنزل في رعاية الخادمة التي تعول أسرتها وتحاول في الوقت ذاته التعاون مع خطيبها لإتمام زواجهما. وحصل الفيلم على جوائز أفضل مكياج للفنان طارق مصطفى وأفضل تصميم ملابس للفنانة ريم العدل وأفضل ديكور للفنانة هند حيدر وأفضل سيناريو لهالة خليل وأفضل ممثلة دور ثاني للفنانة شيماء سيف وكذلك جائزة أعضاء جمعية الفيلم والجمهور لأحسن فيلم .
وكان الفيلم فاز خلال الشهور الماضية بجوائز أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي وأفضل ممثلة من مهرجان تطوان الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط وأفضل فيلم من مهرجان وهران السينمائي الدولي.
ونال فيلم (اشتباك) للمخرج محمد دياب أربعا من جوائز مهرجان جمعية الفيلم هي أفضل أفيش للفنان ماهر دياب وأفضل موسيقى وأفضل تصوير وأفضل مونتاج فيما حصل فيلم (قبل زحمة الصيف) للمخرج الراحل محمد خان على جائزتي أفضل ممثل للفنان ماجد الكدواني وأفضل صوت للفنان بسامالعليمي وجائزة العمل الأول في الموسيقى التصويرية للفنانة ليال وطفة. وقدم المهرجان جائزة النقد السينمائي لجيل الشباب تحت سن الأربعين للناقد السينمائي رامي عبد الرازق. وتنافست ثمانية أفلام من إنتاج 2016 على جوائز المهرجان الذي يقام في الفترة من 28 يناير كانون الثاني إلى 11 فبراير شباط 2017. وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج سمير سيف وعضوية الناقد أسامة عبد الفتاح والموسيقار راجح داود والممثلة سهير المرشدي والناقدة صفاء الليثي والسيناريست عاطف بشاي والناقدة ماجدة خير الله والناقد مجدي الطيب والممثل مجدي كامل والناقد محمد عاطف ومهندس الديكور محمود محسن والمخرجهاني لاشين. ومن المقرر تسليم الجوائز في حفل ختام المهرجان يوم السبت المقبل.