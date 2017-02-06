حريق في دار الأوبرا الجديدة بالكويت
الكويت – الزمان
اعلن مسؤول كويتي عبر التلفزيون الرسمي إنه تمت السيطرة على حريق اندلع امس الاثنين في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي يضم دار الأوبرا. وكان حريق قد اندلع الاثنين في المركز الذي تكلف إنشاؤه 770 مليون دولار بعد ثلاثة أشهر فقط من فتحه أمام الجمهور. وأظهرت لقطات تلفزيونية عمودا كثيفا من الدخان الأسود وهو يتصاعد من المركز المطل على شاطئ الخليج بالعاصمة الكويت. وصب رجال الإطفاء المياه على المبنى المغطى بأشكال هندسية ذات طابع إسلامي.وافتتح مركز الشيخ جابر الثقافي في أكتوبر تشرين الأول ويضم دارا للأوبرا ويتكون من ثلاثة مسارح ومركزا للموسيقى ومكتبة للمؤلفات الموسيقية للكبار والصغار .
وقالت الوكالة «فور اندلاع النيران هرع رجال الإدارة العامة للإطفاء إلى موقع الحريق وتولوا عملية إخماده والسيطرة عليه … وقد اقتصرت أضراره على الماديات.» وذكر الموقع الإلكتروني للمركز الثقافي أن عرض مسرحية (كاتس) الموسيقية كان من المقرر أن يبدأ يوم الخميس. ومن المؤمل ان يكون هذا المركز منطلقاً ثقافيا للخليج في مجالات متعددة .