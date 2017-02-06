حريق في دار الأوبرا الجديدة بالكويت

– February 6, 2017

الكويت‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬كويتي‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬إنه‭ ‬تمت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الثقافي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬دار‭ ‬الأوبرا‭. ‬وكان‭ ‬حريق‭ ‬قد‭ ‬اندلع‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬تكلف‭ ‬إنشاؤه‭ ‬770‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬فتحه‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭. ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬عمودا‭ ‬كثيفا‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬الأسود‭ ‬وهو‭ ‬يتصاعد‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬الخليج‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الكويت‭. ‬وصب‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬المبنى‭ ‬المغطى‭ ‬بأشكال‭ ‬هندسية‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬إسلامي‭.‬وافتتح‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬ويضم‭ ‬دارا‭ ‬للأوبرا‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسارح‭ ‬ومركزا‭ ‬للموسيقى‭ ‬ومكتبة‭ ‬للمؤلفات‭ ‬الموسيقية‭ ‬للكبار‭ ‬والصغار‭ . ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬‮«‬فور‭ ‬اندلاع‭ ‬النيران‭ ‬هرع‭ ‬رجال‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإطفاء‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الحريق‭ ‬وتولوا‭ ‬عملية‭ ‬إخماده‭ ‬والسيطرة‭ ‬عليه‭ … ‬وقد‭ ‬اقتصرت‭ ‬أضراره‭ ‬على‭ ‬الماديات‭.‬‮»‬‭ ‬وذكر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمركز‭ ‬الثقافي‭ ‬أن‭ ‬عرض‭ ‬مسرحية‭ (‬كاتس‭) ‬الموسيقية‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭. ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬منطلقاً‭ ‬ثقافيا‭ ‬للخليج‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة‭ .‬