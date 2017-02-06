ترامب يلتقي القيادة العسكرية المكلفة بالقضاء على داعش
بالم بيتش – فلوريدا
الموصل – الزمان – (أ ف ب)
التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين في مقر القيادة المركزية للقوات الأميركية ضباطا سيشكلون رأس الحربة في تطبيق استراتيجيته الجديدة لالحاق الهزيمة بتنظيم داعش . وبعد قضاء عطلة لثلاثة أيام في جنوب فلوريدا، يتوقف ترامب في المقر العام للقيادة المركزية في تامبا في طريق عودته إلى واشنطن. والقيادة المركزية مسؤولة عن منطقة تشمل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وهي تلعب دورا اساسيا في عملية «العزم الصلب» التي تقودها الولايات المتحدة بهدف «اضعاف وتدمير» تنظيم الدولة الاسلامية، وشنت في سياقها 17861 غارة على شمال سوريا والعراق منذ آب/أغسطس 2016. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الذي سيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق أعلن فيها قيام خلافة، عددا من الهجمات في الشرق الأوسط كما في إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا وهو يعتبر ملهما لمنفذي الهجوم في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا حيث قتل 14 شخصا في كانون الأول/ديسمبر 2015، ومنفذ الهجوم في الملهى الليلي في أورلاندو الذي أوقع 49 قتيلا في حزيران/يونيو 2016.
أمهل ترامب في أواخر كانون الثاني/يناير الجنرالات ثلاثين يوما لمراجعة الاستراتيجية الأميركية الرامية غلى هزم تنظيم داعش . فيماجاء في تقرير جديد نشرته الامم المتحدة الاثنين ان تنظيم داعش في وضع دفاعي على الصعيد العسكري ويواجه انخفاضا في عائداته المالية من النفط، كما تتضاءل قدرته على استقطاب مجندين جدد. لكن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش نبه في التقرير الذي رفعه الى مجلس الامن الى ان جهاديي التنظيم لا يزالون يمثلون تهديدا خطيرا «ويتاقلمون جزئيا» مع الخسائر التي يتكبدونها في ارض المعركة. وقال التقرير الذي تم ارساله الى مجلس الامن الخميس «داعش في وضع دفاعي على الصعيد العسكري في العديد من المناطق وخصوصا في افغانستان والعراق وليبيا وسوريا». واضاف ان الوضع المالي للتنظيم المتطرف في تدهور، ما يجبره على العمل ب»موازنة ازمة». ودعا التقرير الحكومات الى الحذر من جهود التنظيم للعثور على وسائل جديدة للحصول على المال، مبديا مخاوف من تعرض صحافيين وموظفي اغاثة توجهوا الى مناطق استعيدت من الجهاديين لعمليات خطف.
واشار التقرير الى انخفاض كبير في تدفق المقاتلين الاجانب الى العراق وسوريا بسبب الاجراءات الامنية التي اتخذتها الحكومات، وكذلك بسبب «تراجع جاذبية» التنظيم. وتقول العديد من الدول الاعضاء في الامم المتحدة ان العديد من المقاتلين الاجانب سيظلون في العراق وسوريا لان الراغبين في العودة الى بلادهم قد عادوا بالفعل.
وتابع التقرير ان «قدرة داعش على استقطاب مجندين جدد تضاءلت، كما ان المقاتلين يتركون ميدان المعركة باعداد متزايدة». ولم تتبلور بعد معالم سياسة ترامب لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في الخارج. وفي 28 كانون الثاني/يناير، وقع مرسوما رئاسيا يدعو الى مراجعة تشمل «أي توصيات بشأن إدخال تغييرات على قواعد الاشتباك الأميركية».
وينذر هذا الأمر التنفيذي باعتماد نهج أكثر تشددا، غير أن بعض الخبراء يرون أنه قد يشجع على المزيد من التطرف. ونفذت القوات الخاصة الأميركية خلال الأيام الأولى من ولاية ترامب عملية ضد تنظيم القاعدة في اليمن، تسببت بمقتل عنصر من قوات النخبة في مشاة البحرية (نيفي سيلز) و16 مدنيا بينهم اطفال، إلى جانب 14 جهاديا.
كذلك دعا ترامب الى تشكيل «تحالف شركاء جديد»، في إشارة على الأرجح في اتجاه روسيا.