ترامب يلتقي القيادة العسكرية المكلفة بالقضاء على داعش

– February 6, 2017

بالم‭ ‬بيتش‭ – ‬فلوريدا‭ ‬

الموصل‭ – ‬الزمان‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للقوات‭ ‬الأميركية‭ ‬ضباطا‭ ‬سيشكلون‭ ‬رأس‭ ‬الحربة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬استراتيجيته‭ ‬الجديدة‭ ‬لالحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش‭ . ‬وبعد‭ ‬قضاء‭ ‬عطلة‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬فلوريدا،‭ ‬يتوقف‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬العام‭ ‬للقيادة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬تامبا‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‭. ‬والقيادة‭ ‬المركزية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬تشمل‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬وهي‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬اساسيا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬العزم‭ ‬الصلب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬اضعاف‭ ‬وتدمير‮»‬‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬وشنت‭ ‬في‭ ‬سياقها‭ ‬17861‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬منذ‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2016‭. ‬وتبنى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الذي‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬شاسعة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬أعلن‭ ‬فيها‭ ‬قيام‭ ‬خلافة،‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وجنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬وهو‭ ‬يعتبر‭ ‬ملهما‭ ‬لمنفذي‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬برناردينو‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬14‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2015،‭ ‬ومنفذ‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬الملهى‭ ‬الليلي‭ ‬في‭ ‬أورلاندو‭ ‬الذي‭ ‬أوقع‭ ‬49‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2016‭.‬

أمهل‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الجنرالات‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬لمراجعة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأميركية‭ ‬الرامية‭ ‬غلى‭ ‬هزم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ . ‬فيماجاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬نشرته‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬دفاعي‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬ويواجه‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬عائداته‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬النفط،‭ ‬كما‭ ‬تتضاءل‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬مجندين‭ ‬جدد‭. ‬لكن‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬نبه‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬رفعه‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬جهاديي‭ ‬التنظيم‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يمثلون‭ ‬تهديدا‭ ‬خطيرا‭ ‬‮«‬ويتاقلمون‭ ‬جزئيا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬يتكبدونها‭ ‬في‭ ‬ارض‭ ‬المعركة‭. ‬وقال‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬ارساله‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬داعش‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬دفاعي‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬افغانستان‭ ‬والعراق‭ ‬وليبيا‭ ‬وسوريا‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬للتنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬تدهور،‭ ‬ما‭ ‬يجبره‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬ب»موازنة‭ ‬ازمة‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬التقرير‭ ‬الحكومات‭ ‬الى‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬التنظيم‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬جديدة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬المال،‭ ‬مبديا‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬صحافيين‭ ‬وموظفي‭ ‬اغاثة‭ ‬توجهوا‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬استعيدت‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭ ‬لعمليات‭ ‬خطف‭.‬

واشار‭ ‬التقرير‭ ‬الى‭ ‬انخفاض‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تدفق‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاجانب‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬بسبب‭ ‬الاجراءات‭ ‬الامنية‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الحكومات،‭ ‬وكذلك‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬تراجع‭ ‬جاذبية‮»‬‭ ‬التنظيم‭. ‬وتقول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الاعضاء‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاجانب‭ ‬سيظلون‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬لان‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬بلادهم‭ ‬قد‭ ‬عادوا‭ ‬بالفعل‭.‬

وتابع‭ ‬التقرير‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قدرة‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬مجندين‭ ‬جدد‭ ‬تضاءلت،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬المقاتلين‭ ‬يتركون‭ ‬ميدان‭ ‬المعركة‭ ‬باعداد‭ ‬متزايدة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬تتبلور‭ ‬بعد‭ ‬معالم‭ ‬سياسة‭ ‬ترامب‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬وفي‭ ‬28‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬وقع‭ ‬مرسوما‭ ‬رئاسيا‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬مراجعة‭ ‬تشمل‭ ‬‮«‬أي‭ ‬توصيات‭ ‬بشأن‭ ‬إدخال‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬الاشتباك‭ ‬الأميركية‮»‬‭.‬

وينذر‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬التنفيذي‭ ‬باعتماد‭ ‬نهج‭ ‬أكثر‭ ‬تشددا،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬يرون‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطرف‭. ‬ونفذت‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬الأميركية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬ترامب‭ ‬عملية‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬تسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬مشاة‭ ‬البحرية‭ (‬نيفي‭ ‬سيلز‭) ‬و16‭ ‬مدنيا‭ ‬بينهم‭ ‬اطفال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬14‭ ‬جهاديا‭.‬

كذلك‭ ‬دعا‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬تشكيل‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬شركاء‭ ‬جديد‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬روسيا‭.‬