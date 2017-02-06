البنك الدولي يربط الدعم المالي للعراق بالمصالحة

– February 6, 2017

بغداد‭ -‬كريم‭ ‬عيد‭ ‬زاير‭ ‬

‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬البنك‭ ‬ينوي‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬للعراق‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬مشاريع‭ ‬لرعاية‭ ‬المصالحة‭ ‬بعد‭ ‬إلحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬إعادة‭ ‬البناء‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬الصراع‭. ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬ورقة‭ ‬التسوية‭ ‬السياسية‭ ‬سياسيون‭ ‬شيعة‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬رئيس‭ ‬التحالف‭ ‬الوطني‭ ‬عمارالحكيم‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬اطرافا‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬الشيعة‭ ‬والسنة‭ ‬تعارض‭ ‬الورقة‭ ‬ولا‭ ‬تر‭ ‬فيها‭ ‬حلا‭ ‬جذريا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬روح‭ ‬الاقصاء‭ ‬والانتقام‭ ‬والانحياز‭ ‬الطائفي‭ .‬

وقال‭ ‬فريد‭ ‬بلحاج‭ ‬مدير‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬متحدثا‭ ‬بالهاتف‭ ‬مع‭ ‬رويترز‭ ‬‮«‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬تبقي‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬القوى‭ ‬معا‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬القوى‭ ‬الشيعية‭ ‬والسنية‭ ‬والكردية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬استعادة‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬يد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬ينتهي‭ ‬القتال‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬نوع‭ ‬الضغوط‭… ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬قائمة‭ ‬ولهذا‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬للعراقيين‭ ‬أن‭ ‬يبدأوا‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬الآن‭. ‬‮«‬سنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حوافز‭… ‬المصالحة‭ ‬ستكون‭ ‬أكثر‭ ‬إغراء‭ ‬من‭ ‬الحوافز‭ ‬الدافعة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الفصائل‭… ‬للعمل‭ ‬منفردة‭.‬‮»‬‭ ‬كان‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬أقر‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬قرضا‭ ‬جديدا‭ ‬قيمته‭ ‬1‭.‬485‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لمساعدة‭ ‬اقتصاد‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬وأعباء‭ ‬تكلفة‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬لبغداد‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬3‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وقال‭ ‬بلحاج‭ ‬إنه‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬المزمع‭ ‬‮«‬سنجلب‭ ‬أشخاصا‭ ‬لهم‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬العلاقات‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تجارب‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا‭ ‬والمغرب‭ ‬ورواندا‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬مسارا‭ ‬موازيا‭. ‬سنتأكد‭ ‬من‭ ‬تدفق‭ ‬الأموال‭… ‬صوب‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬وإعادة‭ ‬البناء‭ ‬لكن‭ ‬لكي‭ ‬نجعل‭ ‬ذلك‭ ‬مستداما‭ ‬فإننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صياغة‭ ‬العقد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بطريقة‭ ‬تسمح‭ ‬باستمرار‭ ‬صلابة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬بلحاج‭ ‬إن‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬عرض‭ ‬أيضا‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬للحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬سد‭ ‬الموصل‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬أو‭ ‬ترتيب‭ ‬عقد‭ ‬شركة‭ ‬تريفي‭ ‬الإيطالية‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬عليها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬إصلاح‭ ‬تشتد‭ ‬حاجة‭ ‬السد‭ ‬إليها‭ .‬