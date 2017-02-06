سباق الرئاسة المصرية يشتعل مبكراً وعلامات الصراع تظهر داخل المؤسسة العسكرية

– February 6, 2017

‭ ‬أجهزة‭ ‬أمنية‭ ‬توصي‭ ‬المسؤولين‭ ‬المصريين‭ ‬بعدم‭ ‬التكلم‭ ‬بالأسرار‭ ‬في‭ ‬الهاتف

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬بقاء‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬فى‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬ولايته‭ ‬الاولى‭ ‬فى‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬فان‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬شخصية‭ ‬الرئيس‭ ‬المقبل‭ ‬لمصر‭ ‬بدأ‭ ‬مبكرا‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬غموض‭ ‬موقف‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬من‭ ‬ترشحه‭ ‬للانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬السيسى‭ ‬بان‭ ‬ترشحه‭ ‬لفتره‭ ‬قادمة‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬الشعب‭ ‬المصري،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ترجيح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬استمرار‭ ‬السيسي‭ ‬فى‭ ‬منصبه‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬المخاطر‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬شخصية‭ ‬الرئيس‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬الدقيق‭ ‬الذى‭ ‬تجتازه‭ ‬مصر‭ ‬والمنطقة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار،‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬اي‭ ‬رئيس‭ ‬قادم‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يجد‭ ‬حلولاً‭ ‬سريعة‭ ‬لمشاكل‭ ‬مصر‭ ‬الاقتصادية‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬التضخم‭ ‬والبطالة‭ ‬والديون‭ ‬الداخلية‭ ‬التى‭ ‬تجاوزت‭ ‬2‭ ‬تريليون‭ ‬جنيه‭ ‬والخارجية‭ ‬التى‭ ‬تجاوزت‭ ‬65‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬فان‭ ‬امكانية‭ ‬التغيير‭ ‬اصبحت‭ ‬واردة‭ ‬بقوة‭ ‬،حيث‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭)‬ان‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بتردي‭ ‬الاوضاع‭ ‬والتى‭ ‬تنذر‭ ‬باحتمالات‭ ‬ثورة‭ ‬ثالثة‭ ‬او‭ ‬حدوث‭ ‬اضطرابات‭ ‬واسعه‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬تراجع‭ ‬شعبية‭ ‬السيسى‭ ‬بفعل‭ ‬الازمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الطاحنة‭ ‬،وان‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسة‭ ‬ربما‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬السيسى‭ ‬لعدم‭ ‬الترشح‭ ‬مره‭ ‬اخرى‭ ‬لازالة‭ ‬الاحتقان‭ ‬السائد‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬الاحوال‭ ‬فان‭ ‬المؤسسه‭ ‬العسكريه‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بتولى‭ ‬شخصية‭ ‬مدنية‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬فى‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬لان‭ ‬طبيعة‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬نفسه‭ ‬،‭ ‬تتطلب‭ ‬وجود‭ ‬شخصية‭ ‬عسكرية‭ ‬حازمة‭ ‬يمكنها‭ ‬ادارة‭ ‬البلاء‭. ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬المشاورات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تجرى‭ ‬حول‭ ‬الشخصيه‭ ‬العسكرية‭ ‬المناسبه‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬ابرز‭ ‬المرشحين‭ ‬لرئاسة‭ ‬مصر‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬ينحصر‭ ‬فى‭ ‬الفريق‭ ‬محمود‭ ‬حجازي‭ ‬رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬نظرا‭ ‬لاتصافه‭ ‬بالحزم‭ ‬والصرامة‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬تتطلبه‭ ‬طبيعة‭ ‬المرحلة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اشرافه‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬الهامة‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬الملف‭ ‬الليبى‭ . ‬وفى‭ ‬المقابل‭ ‬بدا‭ ‬الفريق‭ ‬احمد‭ ‬شفيق‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬والمقيم‭ ‬حاليا‭ ‬فى‭ ‬الامارات‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬القومى‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬جورج‭ ‬اسحاق‭ ‬طالبا‭ ‬دعم‭ ‬قيادات‭ ‬ورموز‭ ‬25‭ ‬يناير‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسيه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬لقاءاته‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬والخبراء‭ ‬فى‭ ‬الامارات‭ ‬للانضمام‭ ‬الى‭ ‬فريقه‭ ‬الانتخابى‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬الفريق‭ ‬شفيق‭ ‬الترشيح‭ ‬ويحظى‭ ‬الفريق‭ ‬شفيق‭ ‬بدعم‭ ‬خليجى‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الامارات‭ ‬والسعوديه‭ ‬وهو‭ ‬ماسوف‭ ‬يساعده‭ ‬فى‭ ‬استئناف‭ ‬ضخ‭ ‬المساعدات‭ ‬الخليجية‭ ‬لمصر‭ ‬لتجاوز‭ ‬ازمتها‭ ‬الاقتصادية‭. ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬اجرى‭ ‬الفريق‭ ‬شفيق‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬اللواءمراد‭ ‬موافي‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬الاسبق‭ ‬فى‭ ‬الامارات‭ ‬لتنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬وامكانية‭ ‬ترشيح‭ ‬موافى‭ ‬لهذا‭ ‬المنصب‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬تعذر‭ ‬ترشيح‭ ‬شفيق‭ ‬ودعم‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬للاخر‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬تزايد‭ ‬الترشيحات‭ ‬للفريق‭ ‬محمود‭ ‬حجازى‭ ‬والفريق‭ ‬احمد‭ ‬شفيق‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسيه‭ ‬تشير‭ ‬بعض‭ ‬الترشيحات‭ ‬الى‭ ‬امكانية‭ ‬ترشيح‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬العطار‭ ‬وزير‭ ‬الانتاج‭ ‬الحربى‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬النجاحات‭ ‬التى‭ ‬حققها‭ ‬فضلا‭ ‬انه‭ ‬يعد‭ ‬الشخصية‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬السيسى،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التكهنات‭ ‬التى‭ ‬ترشح‭ ‬شخصيات‭ ‬مدنية‭ ‬لهذا‭ ‬المنصب‭ ‬من‭ ‬امثال‭ ‬خالد‭ ‬على‭ ‬مرشح‭ ‬اليسار‭ ‬وعمرو‭ ‬موسى‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬حظوظ‭ ‬تلك‭ ‬الشخصيات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬منعدمة‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬ترشحها‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬اصرار‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬تولى‭ ‬شخصية‭ ‬عسكرية‭ ‬لمقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬لحسابات‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬اثار‭ ‬بث‭ ‬قناه‭ ‬مكملين‭ ‬المعارضة‭ ‬المحسوبة‭ ‬على‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬والموجوده‭ ‬فى‭ ‬تركيا‭ ‬لتسريبات‭ ‬مكالمات‭ ‬هاتفية‭ ‬جرت‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجيه‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬والتى‭ ‬استطلع‭ ‬فيها‭ ‬رايه‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الخارجية‭ ‬والداخلية‭ ‬ضجة‭ ‬واسعة‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تسريب‭ ‬تلك‭ ‬المكالمات‭.‬

‭ ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬تحقيقات‭ ‬واسعة‭ ‬تجرى‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬تسريب‭ ‬تلك‭ ‬المكالمات‭ ‬وكيفية‭ ‬التصدى‭ ‬لتلك‭ ‬الظاهرة‭ ‬التى‭ ‬اصبحت‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬للامن‭ ‬القومى‭ ‬المصري‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمكالمات‭ ‬المسئولين‭ ‬الكبار‭ ‬فى‭ ‬مناصب‭ ‬حساسة‭ ‬وان‭ ‬اجهزة‭ ‬سيادية‭ ‬وجهت‭ ‬تحذيرا‭ ‬لهؤلاء‭ ‬المسئولين‭ ‬بعدم‭ ‬التحدث‭ ‬فى‭ ‬اسرار‭ ‬الدولة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المكالمات‭ ‬،كما‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تقصي‭ ‬حقائق‭ ‬للبحث‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭.‬

‭ ‬و‭ ‬وصف‭ ‬الكاتب‭ ‬محفوظ‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬تلك‭ ‬التسريبات‭ ‬بانها‭ ‬حرب‭ ‬قذرة‭ ‬وموقف‭ ‬غير‭ ‬اخلاقي‭ ‬ويمكن‭ ‬ان‭ ‬تتحول‭ ‬الى‭ ‬ظاهرة‭ ‬مرعبة‭ ‬خلال‭ ‬الاشهر‭ ‬القادمة‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬الانتخابات‭ ‬،‭ ‬وعن‭ ‬الجهة‭ ‬المسئولة‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬التسريبات‭ ‬رجح‭ ‬خبراء‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الاخوان‭ ‬وراءها‭ ‬،وقال‭ ‬المهندس‭ ‬مالك‭ ‬صابر‭ ‬خبير‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬ان‭ ‬الاخوان‭ ‬وراء‭ ‬تلك‭ ‬التسريبات،وعندما‭ ‬القى‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬خيرت‭ ‬الشاطر‭ ‬نائب‭ ‬المرشد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الجماعه‭ ‬عثروا‭ ‬بحوزتهم‭ ‬على‭ ‬اجهزة‭ ‬مراقبة‭ ‬للتصنت‭ ‬على‭ ‬المكالمات‭ ‬وتسجيلها‭ .‬