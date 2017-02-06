داعش محاصر بالكامل داخل معقله في الباب السورية

– February 6, 2017

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

يعاني‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين‭ ‬حصارا‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الباب،‭ ‬آخر‭ ‬ابرز‭ ‬معاقله‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬بعد‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد،‭ ‬جنوب‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يحاصرها‭ ‬الاتراك‭ ‬وفصائل‭ ‬سورية‭ ‬معارضة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخرى‭.‬

وتشكل‭ ‬المدينة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬هدفا‭ ‬لهجوم‭ ‬يشنه‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬وفصائل‭ ‬سورية‭ ‬معارضة‭ ‬تدعمها‭ ‬انقرة‭ ‬لطرد‭ ‬التنظيم،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تبدأ‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬هجوما‭ ‬موازيا‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬ومحيطها‭ ‬تمكنت‭ ‬خلاله‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬قرية‭ ‬وبلدة‭.‬

وليس‭ ‬واضحا‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬الجانبان‭ ‬الواقفان‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬نقيض‭ ‬اصلا‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري،‭ ‬يتسابقان‭ ‬ميدانيا‭ ‬للوصول‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬الباب‭ ‬او‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬اتفاق‭ ‬غير‭ ‬معلن‭ ‬بينهما،‭ ‬خصوصا‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬تساند‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬هجومها،‭ ‬قدمت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬دعما‭ ‬جويا‭ ‬للعملية‭ ‬التركية‭ ‬الداعمة‭ ‬للفصائل‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬بات‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬محاصرين‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الباب،‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حلب،‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬وحلفائها‭ ‬ليل‭ ‬الاحد‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬رئيسي‭ ‬يربط‭ ‬الباب‭ ‬بالرقة‮»‬،‭ ‬ابرز‭ ‬معقل‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وكان‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬الاخير‭ ‬المتبقي‭ ‬لداعش‭ ‬من‭ ‬والى‭ ‬الباب‭.‬

وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬كيلومترات‭ ‬جنوب‭ ‬الباب،‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬بدعم‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬وبإسناد‭ ‬من‭ ‬كتائب‭ ‬المدفعية‭ ‬والدبابات‭ ‬الروسية‮»‬‭.‬

وباتت‭ ‬الباب‭ ‬بالنتيجة‭ ‬محاصرة‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الجنوبية‭ ‬ومن‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬والفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬والشمال‭ ‬والغرب،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭. ‬وبدأت‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬درع‭ ‬الفرات‮»‬‭ ‬دعما‭ ‬لفصائل‭ ‬معارضة‭ ‬لطرد‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭. ‬كما‭ ‬استهدفت‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتقع‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬التركية،‭ ‬وتشكل‭ ‬منذ‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬هدفا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للعمليةالعسكرية‭ ‬التركية‭. ‬ويستثني‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الساري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬برعاية‭ ‬تركية‭ ‬روسية‭ ‬ايرانية‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ومجموعات‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬اخرى‭ .‬

وتتعرض‭ ‬مدينة‭ ‬الباب‭ ‬ومحيطها‭ ‬لغارات‭ ‬جوية‭ ‬تركية‭ ‬وروسية‭ ‬وسورية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬العمليتين‭ ‬العسكريتين‭ ‬الجاريتين‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭. ‬كما‭ ‬تقصف‭ ‬مقاتلات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬المدينة‭ ‬ايضا‭. ‬وشنت‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬مشتركة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الباب‭. ‬واعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬الجوية‭ ‬المشتركة‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‮»‬‭. ‬واعلن‭ ‬الائتلاف‭ ‬الوطني‭ ‬لقوى‭ ‬الثورة‭ ‬والمعارضة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للمفاوضات‭ ‬تعقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬لاعلان‭ ‬اسماء‭ ‬وفد‭ ‬المعارضة‭ ‬الى‭ ‬جنيف‭. ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬الاثنين‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬وفدا‭ ‬برلمانياً‭ ‬بلجيكياً‭ ‬ان‭ ‬‮«‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬الاوروبية‭ ‬انتهجت‭ ‬سياسة‭ ‬غير‭ ‬واقعية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬وهي‭ ‬بذلك‭ ‬عزلت‭ ‬نفسها‭ ‬وقضت‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬دور‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تلعبه‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬تسببت‭ ‬بالحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بمصالح‭ ‬شعوبها‮»‬‭.‬

على‭ ‬جبهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تسعى‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬الى‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬حقول‭ ‬الغاز‭ ‬والنفط‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حمص‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭. ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬حقل‭ ‬حيان‭ ‬للغاز‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬تدمر‭ ‬الاثرية‭.‬