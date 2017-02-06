داعش محاصر بالكامل داخل معقله في الباب السورية
بيروت – الزمان
يعاني تنظيم داعش منذ الاثنين حصارا بالكامل في مدينة الباب، آخر ابرز معاقله في محافظة حلب في شمال سوريا، بعد تقدم قوات الرئيس السوري بشار الاسد، جنوب المدينة التي يحاصرها الاتراك وفصائل سورية معارضة من الجهات الثلاث الاخرى.
وتشكل المدينة منذ نحو شهرين هدفا لهجوم يشنه الجيش التركي وفصائل سورية معارضة تدعمها انقرة لطرد التنظيم، قبل ان تبدأ قوات النظام السوري وحلفاؤها هجوما موازيا لاستعادة السيطرة على المدينة ومحيطها تمكنت خلاله من السيطرة على اكثر من ثلاثين قرية وبلدة.
وليس واضحا ما اذا كان الجانبان الواقفان على طرفي نقيض اصلا في النزاع السوري، يتسابقان ميدانيا للوصول والسيطرة على الباب او ان كان هناك اتفاق غير معلن بينهما، خصوصا ان روسيا التي تساند دمشق في هجومها، قدمت في وقت سابق دعما جويا للعملية التركية الداعمة للفصائل. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الاثنين «بات عناصر تنظيم داعش محاصرين تماما في مدينة الباب، آخر معاقل التنظيم في محافظة حلب، بعد سيطرة قوات النظام وحلفائها ليل الاحد الاثنين على طريق رئيسي يربط الباب بالرقة»، ابرز معقل للتنظيم في سوريا.
وكان هذا الطريق الاخير المتبقي لداعش من والى الباب.
وذكر المرصد ان تقدم قوات النظام التي باتت على بعد خمسة كيلومترات جنوب الباب، جاء «بدعم من حزب الله اللبناني وبإسناد من كتائب المدفعية والدبابات الروسية».
وباتت الباب بالنتيجة محاصرة من قوات النظام من الجهة الجنوبية ومن القوات التركية والفصائل المعارضة من الشرق والشمال والغرب، بحسب المرصد. وبدأت تركيا في 24 آب/اغسطس عملية «درع الفرات» دعما لفصائل معارضة لطرد داعش من المنطقة الحدودية في شمال محافظة حلب. كما استهدفت القوات الكردية في المنطقة. وتقع الباب على مسافة نحو ثلاثين كيلومتراً من الحدود التركية، وتشكل منذ العاشر من كانون الاول/ديسمبر هدفا رئيسيا للعمليةالعسكرية التركية. ويستثني اتفاق وقف اطلاق النار الساري في سوريا برعاية تركية روسية ايرانية منذ 30 كانون الاول/ديسمبر تنظيم داعش ومجموعات «ارهابية» اخرى .
وتتعرض مدينة الباب ومحيطها لغارات جوية تركية وروسية وسورية على حد سواء في اطار العمليتين العسكريتين الجاريتين ضد الجهاديين. كما تقصف مقاتلات التحالف الدولي بقيادة واشنطن المدينة ايضا. وشنت روسيا وتركيا الشهر الماضي غارات جوية مشتركة ضد تنظيم داعش في منطقة الباب. واعلنت روسيا في 26 من الشهر الماضي ان هذه «العملية الجوية المشتركة» كانت «بالتوافق مع الجانب التركي». واعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان الاثنين ان الهيئة العليا للمفاوضات تعقد اجتماعا يومي الجمعة والسبت لاعلان اسماء وفد المعارضة الى جنيف. في دمشق، اعتبر الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين خلال استقباله وفدا برلمانياً بلجيكياً ان «معظم الدول الاوروبية انتهجت سياسة غير واقعية منذ بداية الحرب فى سوريا وهي بذلك عزلت نفسها وقضت على اي دور يمكن ان تلعبه فى هذا المجال، كما انها تسببت بالحاق الضرر بمصالح شعوبها».
على جبهة أخرى، تسعى قوات النظام الى التقدم في حقول الغاز والنفط في محافظة حمص في وسط البلاد. وتمكنت من السيطرة الاحد على حقل حيان للغاز غرب مدينة تدمر الاثرية.