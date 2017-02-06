للمرة الأولى..نقل أصول الدولة التركية الى صندوق سيادي لتمويل مشاريعها

– February 6, 2017

اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

امرت‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬بنقل‭ ‬اصول‭ ‬مملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬قيمتها‭ ‬عشرات‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬الى‭ ‬صندوق‭ ‬سيادي،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬شانها‭ ‬استمرار‭ ‬تمويل‭ ‬مشاريعها‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭.‬

وتراوح‭ ‬الاصول‭ ‬المنقولة‭ ‬الى‭ ‬الصندوق‭ ‬السيادي‭ ‬بين‭ ‬كيانات‭ ‬مملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬بالكامل‭ ‬مثل‭ ‬بنك‭ ‬زراعات‭ ‬وحصة‭ ‬صغيرة‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التركية‭. ‬واكد‭ ‬بيان‭ ‬للحكومة‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الادارة‭ ‬وخطط‭ ‬الاعمال‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬تستمر،‭ ‬وكذلك‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬مالكي‭ ‬الحصص‭ ‬وضمنهم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬وشملت‭ ‬عملية‭ ‬النقل‭ ‬حصص‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬خصخصتها‭ ‬مثل‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التركية،‭ ‬حيث‭ ‬تملك‭ ‬الدولة‭ ‬49‭,‬12‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬وبنك‭ ‬خلق‭ ‬الذي‭ ‬تملك‭ ‬فيه‭ ‬نسبة‭ ‬51‭,‬11‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬

وكذلك‭ ‬نقلت‭ ‬حصتها‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬7‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬تورك‭ ‬تيليكوم‭ ‬والنسبة‭ ‬التي‭ ‬تحوزها‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬اسطنبول‭ ‬والبالغة‭ ‬73‭,‬6‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬

وقد‭ ‬تحولت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التركية‭ ‬الى‭ ‬لاعب‭ ‬دولي‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬الخصخصة‭ ‬التي‭ ‬استغرقت‭ ‬عامي‭ ‬2004‭-‬2006‭ ‬وينظر‭ ‬اليها‭ ‬كأهم‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬والاكثر‭ ‬شهرة‭ ‬كعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭.‬

وتم‭ ‬كذلك‭ ‬نقل‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬بالكامل‭ ‬مثل‭ ‬مؤسسة‭ ‬توزيع‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬‮«‬بوتاش‮»‬،‭ ‬ومكتب‭ ‬البريد‭ ‬وشركة‭ ‬انتاج‭ ‬الشاي‭ ‬الى‭ ‬الصندوق‭ ‬السيادي‭.‬

وتأسس‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬اب‭/‬اغسطس‭ ‬2016‭ ‬لكنها‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬نقل‭ ‬شركات‭ ‬كبيرة‭ ‬الى‭ ‬سيطرته‭. ‬وكان‭ ‬الصندوق‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬واليانصيب‭.‬

ووصفت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الجمهوري‭ ‬المعارض‭ ‬سيلين‭ ‬بوك‭ ‬اياه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬صندوق‭ ‬القصر‭ ‬العقاري‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬المجمع‭ ‬الرئاسي‭ ‬لاردوغان‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قارن‭ ‬النائب‭ ‬الجمهوري‭ ‬فايق‭ ‬اوزتراك‭ ‬الصندوق‭ ‬بتجاوزات‭ ‬البيروقراطية‭ ‬العثمانية‭ ‬ابان‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭.‬

لكن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نعمان‭ ‬كورتولموش‭ ‬دافع‭ ‬بقوة‭ ‬عن‭ ‬الصندوق‭ ‬قائلا‭ ‬انه‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ضمان‭ ‬قوة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ضد‭ ‬التدخل‭ ‬الخارجي‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬اتهامات‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الجمهوري‭ ‬‮«‬خاطئة‭ ‬وغير‭ ‬لائقة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الصندوق‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬وطنية‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬جيمس‭ ‬سواير‭ ‬خبير‭ ‬الشؤون‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬اوراسيا‭ ‬ان‭ ‬اعلان‭ ‬تأسيس‭ ‬الصندوق‭ ‬ياتي‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬اردوغان‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬اقتصاد‭ ‬تديره‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تستعد‭ ‬البلاد‭ ‬فيه‭ ‬لاستفتاء‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬حول‭ ‬توسيع‭ ‬صلاحياته‭.‬

واضاف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬تركيز‭ ‬السياسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بايدي‭ ‬اردوغان‭ ‬بدون‭ ‬اي‭ ‬رقابة‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬سواير‭ ‬‮«‬من‭ ‬المرجح‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الأصول‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬تمويل‭ ‬المشروعات‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬بأي‭ ‬ثمن‮»‬‭.‬

والصندوق‭ ‬السيادي‭ ‬النروجي‭ ‬هو‭ ‬الاكبر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬اصوله‭ ‬892‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬ولديه‭ ‬حصص‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬تسعة‭ ‬الاف‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

عندما‭ ‬تأسس‭ ‬الصندوق‭ ‬السيادي‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬اب‭/‬اغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الاناضول‭ ‬الحكومية‭ ‬انه‭ ‬سيستخدم‭ ‬لتمويل‭ ‬‮«‬مشاريع‭ ‬عملاقة‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬قناة‭ ‬الشحن‭ ‬المخطط‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬والنفق‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستويات‭ ‬تحت‭ ‬مضيق‭ ‬البوسفور‭.‬