– February 6, 2017

إليزابيث تحتفل باليوبيل الياقوتي للجلوس على عرش بريطانيا

{ لندن – (رويترز): احتفلت الملكة إليزابيث باليوبيل الياقوتي، امس الإثنين، في ذكرى مرور 65 عاماً على اعتلائها العرش في بريطانيا.

واطلقت المدفعية الملكية 41 طلقة، وسط لندن بهذه المناسبة. ونشر مكتب الملكة صورة تظهر فيها وهي ترتدي مجموعة من المجوهرات من الياقوت الأزرق التي قدمها لها والدها الملك جورج الســـــادس كهدية زواجها في 1947. وقلصت الملكة اليزابيث (90 عاماً) زياراتها الدولية، ولكنها تباشر بشكل منتظم مهامها الرسمية حول بريطانيا. وقالت الملكة في كانون الأول الماضي إنها ستقلص عدد المؤسسات التي ترعاها وقامت بنقل دورها في عشرات من الجمعيات الخيرية والمعاهد الأكاديمية والمجموعات الرياضية لأفراد آخرين في العائلة المالكة.

وقال مكتبها إن الملكة ستقضى هذا اليوم كالمعتاد في مقر إقامتها في ساندرينجهام بشرق إنكلترا.