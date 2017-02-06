– February 6, 2017

طهران ترى تجربتها الصاروخية الأخيرة ليست رسالة إلى ترامب

الكرملين لا يتفق مع تقييم الرئيس

الأمريكي لإيران

{ دبي- موسكو (رويترز) : قال الكرملين امس الاثنين إنه لا يتفق مع تقييم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران باعتبارها الدولة الإرهابية الأولى ويريد تعميق ما وصفه بأنه علاقات طيبة بالفعل مع طهران.

وكان الكرملين يرد على تصريحات ترامب لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية في حديث بث في مطلع الأسبوع شكا فيه من أن إيران تستخف تماما بالولايات المتحدة.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إن موسكو ترى الأمور بشكل مختلف.

وأضاف (روسيا تربطها علاقات ودية على شكل شراكة مع إيران ونتعاون في نطاق واسع من القضايا ونقـــدر علاقاتنا التجارية ونأمل في توطيدها بدرجة أكبر).

ويقول ترامب وبوتين إنهما يرغبان في محاولة تعزيز العلاقات الأمريكية الروسية التي تضررت بشدة بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وبسبب العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا نتيجة لذلك.

وقال بيسكوف إنه ليس هناك ما يدعو لأن تعطل الخلافات السياسية بشأن إيران مثل هذا التقارب.وتابع “ليس سرا أن وجهات نظر موسكو وواشنطن تقف على طرفي النقيض في الكثير من القضايا الدولية.”

وأضاف (يجب ألا يمثل ذلك عقبة فيما يتعلق بإجراء اتصالات طبيعية وبناء علاقات عملية تقوم على أساس المنفعة المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة).

ومن ناحية أخرى انتقدت روسيا خطوة إدارة ترامب يوم الجمعة الخاصة بفرض عقوبات على إيران بعد تجربة صاروخ باليستي في الفترة الأخيرة قائلة إن التجربة لا تنتهك الاتفاقات القائمة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية امس الاثنين عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله عن العقوبات الجديدة (نحن نأسف لسير الأمور بهذا الشكل).

من جهتها قالت إيران امس الاثنين، إن التجربة الصاروخية التي أجرتها في الآونة الأخيرة ليست رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أو لجس نبضه، لأن المسؤولين الإيرانيين (باتوا يعرفونه جيداً) بعد سلسلة من التصريحات.

وأجرت إيران تجربة على صاروخ باليستي جديد الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع واشنطن لفرض عقوبات جديدة على طهران. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أن طهران – التي قلصت أنشطتها النووية بموجب اتفاق مع القوى العالمية الست في 2015 خفف أيضاً العقوبات عليها (تلعب بالنار).

ونسبت وكالة تسنيم للأنباء إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قوله (تجربة إيران الصاروخية ليست رسالة للحكومة الأمريكية الجديدة).

وتابع قوله (لا توجد حاجة لاختبار السيد ترامب لأننا سمعنا آراءه بشأن قضايا مختلفة في الأيام الأخيرة… نعرفه جيداً). وأجرت إيران عدة تجارب على صواريخ باليستية منذ إبرام الاتفاق النووي في 2015 لكن التجربة الأحدث التي أجريت في 29 كانون الثاني الماضي كانت الأولى منذ دخل ترامب البيت الأبيض. وقال ترامب خلال حملته الانتخابية إنه سيضع حدا لبرنامج إيران الصاروخي.

وذكر قاسمي أن الحكومة الأمريكية (لا تزال في مرحلة عدم استقرار) وأن تصريحات ترامب متضاربة.

وقال (ننتظر لنرى كيف ستتصرف الحكومة الأمريكية في عدد من القضايا المختلفة على الساحة الدولية كي نقيم توجهها).

ورغم التراشق بين واشنطن وطهران قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم السبت، إنه لا يدرس تعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط للتعامل مع سلوك إيران السيئ.

وكتب حامد أبو طالبي نائب مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني في تغريدة على تويتر الاثنين، قائلاً إن على الحكومة الأمريكية أن (تنزع فتيل التوتر في المنطقة لا أن تؤججه).

وأعلنت إيران يوم السبت أنها ستصدر تأشيرات دخول لفريق مصارعة أمريكي لحضور بطولة العالم للمصارعة الحرة لتغير قرارها بمنع إصدار تأشيرات للفريق، رداً على أمر تنفيذي من ترامب يحظر إصدار تأشيرات دخول للإيرانيين.

الى ذلك اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الثنائي المصري محمد صلاح وأحمد حجازي في التشكيلة المثالية لبطولة كأس الأمم بعد تتويج الكاميرون باللقب.وضمت التشكيلة المثالية ثلاثة لاعبين من الكاميرون هم الحارس فابريس أوندوا والمدافع ميشيل نجادو-نجادجوي والمهاجم كريستيان باسوجوج الذي اختير أيضا كأفضل لاعب في البطولة كلها.وكان نصيب مصر – التي خسرت النهائي 2-1 أمام الكاميرون – اثنين من اللاعبين هما حجازي مدافع الأهلي وصلاح لاعب روما.

كما اختار الاتحاد الافريقي ثنائي بوركينا فاسو شارل كابوري وبرتران تراوري والثنائي الغاني دانييل أمارتي وكريستيان أتسو إضافة إلى السنغالي كارا مبوج وجونيو كابانانجا مهاجم الكونجو الديمقراطية وهداف المسابقة برصيد ثلاثة أهداف.

ونال منتخب مصر جائزة اللعب النظيف وتسلمها الحارس والقائد عصام الحضري البالغ عمره 44 عاما والذي كان يمني نفسه بالتتويج باللقب للمرة الخامسة في مشواره بعد 1998 و2006 و2008 و2010.

وجاءت التشكيلة المثالية لكأس الأمم كالتالي:

الحارس: فابريس أوندوا (الكاميرون).

المدافعون: كارا مبوج (السنغال) أحمد حجازي (مصر) ميشيل نجادو-نجادجوي (الكاميرون).

لاعبو الوسط: شارل كابوري (بوركينا فاسو) دانييل أمارتي (غانا) برتران تراوري (بوركينا فاسو) كريستيان أتسو (غانا) محمد صلاح (مصر).

مهاجمون: كريستيان باسوجوج (الكاميرون) جونيو كابانانجا (الكونجو الديمقراطية).