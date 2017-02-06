– February 6, 2017

تصاعد تصفيات 9 محافظات للدرجة الأولى بكرة القدم

18 فريقاً تخوض غمار المرحلة الثانية في مجموعتي الجنوب والفرات

الناصرية – باسم الركابي

تتواصل في ملاعب مدن محافظات الجنوب والفرات الاوسط مباريات تصفيات فرق اندية الدرجة الاولى بكرة القدم والتي تمثل الخطوة الاولى من التصفيات ممثلة بغربلة فرق المحافظات نفسها ( البصرة وذي قار وميسان ووسط والمثنى والديوانية والحلة وكربلاء والنجف ) وتتمثل تصفيات المحافظات من خلال اقامة دوري من مرحلتين وعلى ضوء التصفيات يرشح فريقان من كل محافظة الى المرحلة الثانية او بشكل مباشر ذا ما اقتصرت المشاركة عليهما ومهم ان تجري المباريات بهذه الطريقة لما تمر به الاندية من مشاكل كثيرة خصوصا المالية التي باتت تعترض طريق المشاركة وهي عامة اخذت تؤثر على واقع الانشطة الرياضية ولانريد الخوض في هذا الامر لانه جزء من الواقع العام وكانت عدد من المحافظات قد شهدت الانتهاء من التصفيات وتسمية ممثليها في التصفيات القادمة التي ستجري ضمن مجموعتين الجنوبية والفرات الاوسط وتحضى المباريات حظيت باهتمام اعلامي من خلال قيام القناة الرياضية العراقية بنقل عدد من المباريات من المحافظات في مهمة لاقت استحسان وتقدير الفرق التي ترى نفسها امام وضع مختلف ما يدفعها الى ان تقدم نفسها بحال افضل كما نقل المباريات تلفازيا يدفعها الى الاهتمام بملاعبها ورغبة جماهيرها في متابعة المباريات في وضع اختلف بالاتجاه الصحيح وله تاثير على مجمل انشطة البطولة التي من المتوقع ان تنتهي تصفيات المحافظات خلال منتصف الشهر الجاري وشيء مهم ان تسير المباريات بهذه الكيفية وفي ان تنتهي في الموعد المثبت.

فرق البصرة

وقال رئيس فرع اتحاد الكرة في البصرة سامي ناجي ان تصفيات فرق المحافظة شهدة مشاركة ستة (الصادق والقرنة والزبير وغاز الجنوب والبصرة ومصافي الجنوب ) ولعبت فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلتين وعلى ضوء نتائجها فقد ترشح فريقا البصرة والمصافي الى الدور المقبل المجموعات ونامل في مشاركة فريق الزبير في التصفيات اللاحقة بسبب عدد فرق المحافظة المشاركة التي جرت كما مخطط لها من قبل الاتحاد الفرعي وتعاون الفرق والحكام التي اثمرت عن تنظيم الدوري كما يجب وهذا امر مهم في ان تسير الامور بهذه الطريقة التي نالت رضا الفرق المشاركة التي بذلت ما لديها في منافسات اهتمت بحضور جماهيري واسع وحرصنا على تمشية المباريات بالشكل المطلوب ويسرني في المناسبة ان اثمن جهودها بعد ان قدمت ما عليها ولانها شاركت برغبة عالية واضاف كلفت من الاتحاد المركزي لكرة القدم بالاشراف على تصفيات المجموعة الجنوبية التي تضم محافظات (البصرة وميسان وواسط وذي قار ) المقرر ان تنطلق بعد ايام ومن خلال تصفياتها ستترشح ثلاثة فرق للدور النهائي المؤهل للدوري الممتاز الموسم المقبل.

محافظة ذي قار

ويتصدر فريق الفرات تصفيات فرق محافظة ذي قار بعد ان جمع عشر نقاط من اربع مباريات واقترب كثيرا من التاهل مع ملاحقة قوية من فريق اكد من الشطرة بسبع نقاط في الوقت الذي عاد الناصرية للمنافسة بعد تسلمه من قبل لاعب النادي السابق مؤيد طعمة في الوقت الذي يقف ذي قار في مؤخرة الترتيب بصفر من النقاط ويتوقع ان تشهد مباريات المرحلة الثانية التي انتهى دورها الاول منافسات شديدة عندما تقام اليوم مباراتين الاولى بين اكد والناصرية وهي من تحدد مصيرهما في الترشح خصوصا الناصرية في ظل فارق النقطة لفريق اكد الذي يريد اللعب من اجل الفوز وحسم المهمة قبل الدور الاخير لان الفوز سيمنحه الترشح مباشرة واللعب في ظروف مناسبة حيث عاملي الارض والجمهور في وقت يتطلب من الناصرية رفع شعار التحدي من اجل الفوز وغير ذلك قد تربك حساباته وسعيه للترشح الذي يتوقف على نتيجة اليوم في وقت يستقبل ذي قار فريق الفرات في نفس الموعد والفوز سيمنح الفريق التاهل للدور الاخر ويظهر الفرات الافضل والقادر على حسم المهمة بعد التطور والمستوى الذي قدمه ويؤمن بحظوظه في ان يكون احد المرشحان للدور التالي.

اشادة زغير

واشاد جليل زغير رئيس الاتحاد الفرعي في المحافظة بتعاون الفرق مع الاتحاد في تنظيم المباريات التي تسير بشكل انسيابي ونامل ان تنتهي وتسمية الفريقين المرشحين للمرحلة المقبلة حيث يشهد اليوم اجراء مباراتين ونتابع الامور من خلال الاشراف على المباريات وتمشيتها كما يجب والاهم ان تجري المباريات من دون مشاكل والكل يعمل على قدر المسؤولية التي يتحملها الكل من اجل تمرير البطولة واشاد رئيس لجنة حكام المحافظة احمد مكطوف بالدور الذي تقزم به الفرق من خلال الرغبة الكبيرة في المشاركة التي تجسد في المنافسات التي انعكست بشكل واضح بين الفرق وجماهيرها التي تابعت المباريات الاتي تظهر مشاركة مهمة للحكام الذين يقومون بالدور المطلوب منهم في تمشية المباريات كما يجب ولمسنا جهود الكل في تمشية المباريات المقرر ان تنتهب نهاية الاسيوع الحالي.

مدينة العمارة

وافاد مصدر كروي في مدينة العمارة ان فريقين ترشحا مباشرة الى المرحلة المقبلة وهما (ميسان ودجلة ) وكان فريق ميسان قد شارك في الدور التاهيلي الصيف الماضي وفشل في العبور والمشاركة في الدوري الممتاز التي سبق زان لعب فيها مواسم كثيرة ويتطلع هذه المرة العودة من خلال جهود عناصره التي تمثل ابناء المدينة ويقول رئيس النادي علي جبار نحرص غلى اعداد الفريق واكمال صفوفه لكي يتمكن من المنافسة والعبور الى الدوري الممتاز بعد انقاع طويل لكن الفريق عازم هذه المرة في التاهل كما يريد ومعلوم ان فريق نفط ميسان يمثل المدينة الان في الدوري الممتاز امام طموحات صعود اي من ميسان ودجلة والاخر يدخل في اول مشاركة له علها ان تاتي كما يريد.

مدينة الكوت

وفي تصريح له قال كريم اسكندر رئيس فرع اتحاد الكرة في واسط ان اربعة فرق تتنافس الان فيما بينها من اجل ترشيح اثنين منهما (العزة الكوت والنهرين والحي ) واضاف ان المباريات في مرحلتها الاولى تجري بين اندفاع الفرق وحضور جماهيري واسع , والسعي الى التقدم والتحول الى الدور المقبل وكل شيء يجري كما مسيطر عليه واشاد اسكندر بمشاركة الفرق واهتمامها عبر اعداد فرقها وطموحاتها في المنافسة والتاهل عبر قدراتها وامكاناتها والبحث عن تحقيق رغبة اللعب في الدوري الممتاز وهي تعلم كم يحتاج ذلك الى جهود وامكانات لكنه تدرك ان ليس كل شيء ياتي كما تريد ويسرني ان احيي جهود الفرق واللاعبين التي تمكنت من تدارك الصعوبات وامنت اللعب كما يجب والكل يعلم ان مشاركة الاندية في هذه الفترة ليست بالسهلة امام مشاكل مالية وملاعب ومتطلبات اخرى لكن دعونا ان نحيي الفرق التي اتت ولعبت وتطمح ان تتقدم وتعود للعب في الدرجة الممتاز كما كان يلعب فريق الكوت لعدة مواسم وقدم العديد من اللاعبين للمنتخبات الوطنية ولو طلبت رايي في البطولة اجد ان تعود لسابق عهدها عندما كان تشارك فيها 16 فريقاً لكن الظروف تغيرت المهم ان تمشي المباريات في ظل ظروف العمل المتاحة التي تشكل صعوبات حقيقية.

الفرات الاوسط

وفي نفس الوقت تتواصل مباريات منطقة الفرات الاوسط(المثنى والديوانية والحلة و كربلاء والنجف )وسيترشح فريقان من كل مجموعة للدور المقبل على ان تترشح ثلاثة فرق من المجموعة المذكورة الى الدور التأهيلي وتشهد المنطقة مبارياتها ومنها من نقل عبر القناة الرياضية العراقية ما جعلها ان تحظى باهتمام جماهيري خاصة في مجموعتي الديوانية وكربلاء التي شهدة مشاركة تسعة فرق في وقت تمت عملية ترشيح بقية فرق المحافظات بشكل مباشر لوجود فريقين فقط في رغبة اللعب في رغبة اللعب في البطولة.

فرق الديوانية

خمسة فرق تشارك في تصفيات هذه المدينة (الديوانية وال بدير والمهناوية والاتفاق وعفك ) والاخبار التي صرح لنا بها الحكم الدولي السابق مهدي فليح رئيس لجنة الحكام ان التصفيات وصلت الى نهايتها عندما تقدم فريق الديوانية المجموعة وضمن التاهل بثقة عالية من خلال الفوز في جميع مبارياته وهو الذي استعد من بداية الموسم ويسعى لتعويض مشاركة الموسم الماضي بعد ان وصل للدور التاهيلي لكنه فشل رغم استضافه في ميدانه ويلعب في ظروف مناسبة جدا قبل ان يعود هذا الموسم ويعكس قوته بعدما اعتمد عدد من اللاعبين وهو يسير في الاتجاه الصحيح ويامل في ان تاتي الامور كما تخطط له ادارة الفريق التي تبذل جهوداً كبيرة في المضي بالفريق الى ما يتطلع اليه الفريق الذي سبق وان لعب في الدوري الممتاز لمواسم عدة ويتطلع مع جمهوره الكبير الذي يؤازره هذه المرة من اجل دعم المهمة التي تحتاج الى تظافر الجهود من قبل ادارتي المحافظة ومجلسها لان الطريق لازالت طويلة وتحتاج الى جهود كبيرة وقال فليح ان مرشح المحافظة الاخر هو نادي عفك الذي واصل المنافسات كم يجب واستفاد من ظروف اللعب والمنافسة من خلال قدرات وامكانات النادي الذي يقدم نفسه كمرشح طموح امام التأهل للدور الاخر كما حاولت الفرق البقية التعامل مع الفرص المتاحة لكن ما مطلوب هو ان يترشح فريقان فقط في تصفيات ناجحة بعد مشاركة مهمة من الفرق التي قدمت ما لديها وممكن القول ان التصفيات نجحت لاكثر من سبب هو مجموع الفرق الذي يمثل الأكثرية بين عموم محافظات الفرات الاوسط وهذا ما يعكس مستوى اللعب والرغبة في المشاركة والتفاعل مع المباريات كما يجب واثمرت كل الجهود عن نجاح التصفيات ووصولها لبر الامان ونامل ان تستمر استعداد الديوانية وعفك من هذه الاوقات من اجل دخول التصفيات الاخرى التي ستكون صعبة امام قوة الفرق المرشحة التي تاهلت من خلال قوتها ورغبتها في اللعب في الدرجة الممتازة الموسم المقبل.

مدينة كربلاء

وقال عضو اتحاد كربلاء حكيم حميد المنافسة مستمرة بين فرق (الحر والعراق والغاضرية والهندية ) وحظوظ الفرق متساوية في التاهل والكل يحمل امال اللعب في الدرجة الممتازة الطموح الذي يجمعها وهي تتطلع الى مشاركة ناجح والانتقال الى الدور التالي في ظل ما تقدمه من اداء ومستويات وفقا لامكاناتها المعروفة ضمن صفوف الاندية التي تعاني من مشاكل كثيرة خصوصا الازمة المالية لكن مهم ان تصر على تقديم انشطتها حيث المشاركة في دوري الدرجة الاولى وهي ترقع من طموحات المنافسة التي تجري كما يخطط لها الاتحاد الفرعي في المدينة في انهاء التصفيات خلال الأسبوع الحالي وتسمية ممثلي المحافظة بعد الانتهاء من البطولة التي تقدم فيها الفرق عملا مهما وهي تتدبر امرها في امكانات معروفة لكنها لاتريد ان تبتعد عن الاضواء ومهم ان يشارك هذا العدد من الفرق في البطولة التي توشك على النهاية وعين الكل على التاهل في بطولة تعكس التطور الذي عليه اللعبة في المحافظة ممثلة بالفريق الاول كربلاء في مشاركته في الدوري الممتاز والاهم ان تسير الامور بهذه الكيفية وسط اهتمام شعبي وغياب المتابعة الرسمية جريا على العادة.

مدينة الحلة

وقال رئيس لجنة حكام مدينة الحلة علي عباس ان فريق الحلة وبابل ترشحا مباشرة للتصفيات المقبلة لانحصار مشاركتهما فقط في البطولة وترشحهما مباشرة من دون اللجوء للتصفيات لعزوف بقية الفرق عن المشاركة بسبب ظروفها ونامل ان تاتي مشاركة الفريقين كما ينبغي في ظل اهتمامها امام الحديث عن التطلع الى مشاركتين مهمتين والدخول في دائرة المنافسة الحقيقية القادمة.

واضاف ان مشاركة فريقي الحلة وبابل في الدور المقبل لابد ان تاتي متكاملة بما يدعم واقع اللعبة لحاجة ان يمثله فريق في الدوري الممتاز المقبل وهذا يحتاج الى تظافر الجهود وان يساهم الكل في تامين متطلبات المشاركة المقبلة من هذه الاوقات.

مدينة السماوة

واخبرنا رئيس لجنة حكام مدينة المثنى نجم سليبح ان فريقا الخضر والمثنى ترشحا مباشرة للدور المقبل من البطولة كونهما فقط من طلبا المشاركة من بين اندية المحافظة ووفقا لتعليمات البطولة في ان يتاهل فريقان للدور التالي فقد تم تاهيلهما وكلاهما سبق وان شارك في التصفيات المذكورة ويامل ان ينجحا هذه المرة ويتقدما للامام في تمثيل المدينة في واحدة من البطولات الكروية المهمة في مشاركة لاتبدو سهلة امام حاجة الفريقين الى الاموال واللاعبين لكن الاهم ان تستمر مشاركة فرق المحافظة كلما امكن وهو ما يجري.

مدينة النجف

وسيمثل مدينة النجف في التصفيات المقبلة فريقا الازدهار والتضامن ويؤمل ان يلعبا ضمن الفرق المؤهلة من فرق الفرات الاوسط ويتطلعان سوية الى تحقيق طموحات المشاركة المطلوبة وتعليمات البطولة تؤكد على ان يتاهل فريقان من كل مجموعة لتلعب فرق المجموعة الجنوبية ويترشح منها ثلاثة فرق كما تقام تصفيات لفرق الفرات الاسط ويترشح منها ثلاثة فرق للدور النهائي المؤهل للدوري الممتاز للموسم المقبل المقرر ان يصعد اربعة فرق مقابل نزول نفس العدد.