– February 6, 2017

إختتام بطولة قادمون يا نينوى بالشطرنج

32 لاعباً يتنافسون على رقعة الفوز خلال 5 أيام

بغداد- رافـد البدري

اختتمت بطولة قادمون يانينوى المفتوحة بالشطرنج والتي نظمها الاتحاد المركزي للعبة بالتعاون مع اتحاد بغداد واستمرت لمدة 5 ايام، بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة، واحتضنتها قاعة فندق برج السلام ونادي الهدف التخصصي ، واطلق عليها اسم قادمون يانينوى تيمناً بالانتصارات التي حققها جيشنا البطل وابطال الحشد في مقارعة فلول الارهاب في محافظة نينوى، وتاهل اللاعبون الثلاثة الاوائل الى بطولة نهائي العراق التي ستجري منافساتها في محافظة البصرة يوم غد الاربعاء، وكذلك الحال بالنسبة للفائزين بالمركزين الرابع والخامس الذين تاهلوا الى شبه نهائي العراق الذي سيقام في شهر ايلول المقبل.

الفائزون بالمراكز الاولى

تمكن اللاعب طالب سالم حاتم من احراز المركز الاول برصيد 7 نقاط، وجاء نبيل تحسين بالمركز الثاني بنفس الرصيد، ولكن فارق نقاط الطاولات حسمت الموقف، وكذلك الحال بالنسبة لصاحب المركز الثالث عصام نعمة لفته، الذي جمع 7 نقاط ايضاً، ولكن فارق نقاط الطاولات من حسم الموقف، وبذلك سيكون اللاعبون الثلاثة قد تاهلوا لخوض منافسات بطولة نهائي العراق التي ستقام يوم غد الاربعاء في محافظة البصرة، بالتعاون مع مجلس المحافظة، وتستمر الى يوم 14 من الشهر الجاري.

وتـــــــــــــــأهل اللاعبين ماجد حميــد صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط، واللاعبة نبا سامي عباس التي احرزت المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضاً، وبفارق نقاط طاولات الخصـــــــوم، الى بطولة شبه نهائي العراق الـــذي سيقام في شهر ايلول المقبل.

نظام البطولة

البطولة مفتوحة لجميع الاعمار ولكلا الجنسين، وشهدت مشاركة 32 لاعب ولاعبة، وجرت وفق النظام السويسري، اي ان زمن الجولة 75 دقيقة، مع اضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة، واشرف عليها امين سر الاتحاد مهدي عطية، والحكام كل سعد محسن الكناني ومحمد ابراهيم واسماعيل كاكا خان، وحكم السويس مانجر ضمير جبار موسى.

قوة المنافسة

وتحدث امين سر الاتحاد المشرف على البطولة مهدي عطية قائلاً: شهدت البطولة تنافساً كبيراً ، وخاصةً من الجيل الناشىء، الذي اظهروا مستويات متطورة جداً، وتمكن من مقارعة الكبار وهزيمتهم في اكثر من جولة، مضيفاً بان اصحاب المراكز الثلاثة الاولى جمعوا نفس الرصيد من النقاط (7)، وهذا دليل على قوة المنافسة التي لم تحسم الا في الجولة الاخيرة من البطولة، وان فارق نقاط الخصوم في الطاولات، هو من حسم الترتيب بين الثلاثة الاوائل، وهو مؤشر ايجابي يبن مدى قوتها، مؤكداً بان هناك جيلاً جديداً من الناشئين سيكون لهم شان كبير في مستقبل اللعبة، ومنهم اللاعبة نبا سامي عباس ورويدة سعد الكناني ويمامة عاصف، وكذلك الحال بالنسبة لللاعبين الاشبال علي فراس وطيبة مهدي دون 10 اعوام، الذي ينتظرهم مستقبل زاهر على مستوى اللعبة.

مشاركة نسوية فاعلة

فيما تحدث عضو الاتحاد وحكم السويس مانجر ضمير جبار موسى عن مستوى البطولة وقال: تميزت اجواء البطولة بالروح التنافسية بين المشاركين، بحيث ان الثلاثة الاوائل الذين ترشحوا الى نهائي العراق، جمعوا نفس الرصيد من النقاط، وهذا دليل على قوة المنافسة، بالاضافة الى المشاركة النسوية الفاعلة التي بينت مدى قوة المشاركات، حيث احرزت نبا سامي عباس المركز الخامس برصيد 6 نقاط ، متساوية مع صاحب المركز الرابع ماجد حميد، وبنفس الرصيد (6) نقاط، وكذلك الحال بالنسبة لصاحبة المركز السادس رويدة سعد الكناني التي جاءت بالمركز السادس ، وبنفس الرصيد، الا ان نقاط طاولات الخصوم هو من حسم الموقف النهائي، موضحاً بان هناك جيلاً من اللاعبين الصغار برزوا بشكل لافت للنظر، وقدموا مستويات مبهرة، سيكون لهم شان كبير في لعبة الفكر.