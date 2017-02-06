– February 6, 2017

سوسييداد يحقق فوزاً مثيراً وألافيس يعمّق جراح خيخون

باليرمو يكسر نحسه ويونايتد يفوز وسيتي يفتّت صمود سوانزي

{ مدن – وكالات: حقق ريال سوسييداد فوزا مثيرا 3-2 على ضيفه أوساسونا خلال المباراة التي جمعت الفريقين بملعب أنويتا معقل الأول ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم. افتتح الضيوف التسجيل أولا عن طريق الإسباني كينان كودرو (ق25)، قبل أن يدرك الإسباني أيضا راؤول نافاس التعادل لصالح ريال سوسييداد بهدف في مرمى أوساسونا (ق63). وتقدم أصحاب الأرض للمرة الأولى في المباراة بفضل هدف حمل توقيع المكسيكي كارلوس فيلا (ق73)، قبل أن يعزز الإسباني خوانمي تقدم ريال سوسييداد بهدف ثالث (ق77). بعدها بدقيقتين وتحديدا في (ق79) نجح الإسباني سيرخيو ليون في تضييق الفارق بهدف لصالح أوساسونا. بهذه النتيجة يضيف ريال سوسييداد ثلاث نقاط إلى رصيده ليصبح في جعبته 38 نقطة يرتقي بها للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز الـ19 وقبل الأخير.

جراح سبورتنج خيخون

وتغلب ديبورتيفو ألافيس اول امس الأحد على مضيفه سبورتينج خيخون بنتيجة 4-2 على ملعب الأخير المولينون ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم. افتتح الضيوف التسجيل عن طريق روبن سوبرينو (ق10)، ثم أضاف كريستيان سانتوس الهدف الثاني لألافيس (ق58) من ركلة جزاء، قبل أن يعزز إدجار أنطونيو مينديز أفضلية الفريق بهدف ثالث من ركلة جزاء أيضا (ق70). وتمكن لاسينا تراوري من تضييق الفارق بإحرازه هدفا لصالح سبورتينج خيخون (ق84)، لكن أليكسيس أعاد توسيع الفارق بالهدف الرابع للضيوف (ق85)، قبل أن يسجل كارلوس كاسترو الهدف الثاني لأصحاب الأرض (ق90). بهذه النتيجة، يحصل ألافيس على ثلاث نقاط ليصبح في جعبته 27 نقطة يحتل بها المركز الـ12، بينما تجمد رصيد خيخون عند 13 نقطة يقبع بها في المركز الـ18 وبفارق ثلاث نقاط عن كل من أوساسونا وغرناطة صاحبي المركزين قبل الأخير والأخير على الترتيب ولدى كل منهما 10 نقاط.

باليرمو والدوري الإيطالي

وفاز باليرمو اول امس، الأحد، على ضيفه كروتوني بهدف في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم بالمباراة التي احتضنها ملعب رينزو باربيرا. وجاء هدف المباراة، التي لعبها الضيوف منقوصين بداية من الدقيقة (69) نتيجة لطرد لورينزو كريسيتيج، عبر اللاعب المقدوني ليا نيستوروفسكي الدقيقة (27). ويأتي فوز باليرمو بعدما فشل في تذوق طعم الانتصار خلال الجولات الخمس الماضية، ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة، ويتبادل المراكز مع كروتوني. وأصبح لباليرمو 14 نقطة في المركز الـ18، بينما تجمد كروتوني عند 13 نقطة ليتراجع للمرتبة قبل الأخيرة.

جراح ليستر

وعاد مانشستر يونايتد لسكة الانتصارات، بفوز كبير ومستحق خارج ملعبه أمام ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اول امس، الأحد، بملعب ووكرز ستاديوم في ختام منافسات الجولة 24 من الدوري الإنكليزي الممتاز. سجل الأهداف كل من هنريك مخيتاريان، وزلاتان إبراهيموفيتش، وخوان ماتا في الدقائق 42 و44 و49، على الترتيب. وكسر مانشستر بذلك سلسلة تعادلاته في آخر 3 مباريات خاضها الفريق، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس. أما ليستر حامل لقب المسابقة، فواصل مسلسل نتائجه السلبية، بتلقيه الخسارة الرابعة على التوالي، حيث تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ16، متساويا مع ميدلزبره وسوانزي سيتي.

هدف قاتل

واقتنص مانشستر سيتي فوزا قاتلا بهدفين مقابل هدف أمام ضيفه سوانزي سيتي، في المباراة التي أقيمت بينهما اول امس على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنكليزي. تقدم جابرييل خيسوس في الدقيقة 11 لمانشستر سيتي، وتعادل جيلفي سيجوردسون لسوانزي سيتي في الدقيقة 81، قبل أن يخطف خيسوس فوزا قاتلا بهدف في الدقيقة 93 . بتلك النتيجة قفز مانشستر سيتي للمركز الثالث برصيد 49 نقطة، بينما قبع سوانزي سيتي في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة. وجاءت المحاولة الهجومية الأولى لمان سيتي في الدقيقة الثانية، إلا أن سترلينج فشل في اللحاق بالكرة، وأرسل ساني كرة عرضية قابلها خيسوس بتسديدة مباشرة ولكن فوق المرمى. وجاء الهدف الأول لسيتي، من كرة عرضية من الجانب الأيسر حاول دفاع سوانزي تشتيتها، إلا أن خيسوس تابعها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس المرمى. وباغت دي بروين الجميع بتسديدة قوية، لكنها اصطدمت في الدفاع وذهبت لركلة ركنية، واستمر الشوط الأول حتى نهايته على نفس الوتيرة، ضغط من سيتي وتراجع بشكل كبير من سوانزي. بداية الشوط الثاني جاءت خطيرة من سوانزي، من ركلة ثابتة سددها سيجوردسون مباشرة نحو المرمى لكن كاباييرو تألق بشكل رائع وحوّل الكرة إلى ركلة ركنية. ويمرر دي بروين إلى ساني على الجهة اليسرى، ليلعب الأخير كرة عرضية أرضية اصطدمت في القائم وخرجت إلى ركلة مرمى. ويكمل أصحاب الأرض مسلسل الضغط على المنافس سعيا لإحراز الهدف الثاني وحسم المباراة، كما توالت تسديدات وعرضيات لاعبي سيتي، وسط استبسال دفاعي من لاعبي المنافس. ويشن سيتي هجمة خطيرة، بعد تمريرة رائعة من خيسوس إلى سيلفا الذي انفرد وسدد لكن الكرة ترتطم في الدفاع وتخرج إلى ركلة ركنية. ويباغت سوانزي الجميع، بتسديدة من سيجوردسون من خارج منطقة الجزاء تمر على الأرض إلى داخل شباك كاباييرو. ويكثف مانشستر سيتي ضغطه الهجومي على سوانزي، على أمل تعويض الهدف المباغت المتأخر. ومن كرة عرضية داخل المنطقة قابلها خيسوس برأسية وتصدى لها الحارس فبيانسكي، يتابع خيسوس الكرة مجددا ولكن داخل الشباك مقتنصا فوزا قاتلا بهدفين مقابل هدف.