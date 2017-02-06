– February 6, 2017

أسبانيا تتعادل مع كرواتيا في كأس ديفيز للتنس

{ مدريد – وكالات: أدركت إسبانيا التعادل 2-2 مع كرواتيا في مواجهتهما بالدور الأول في المجموعة العالمية لكأس ديفيز للتنس لفرق الرجال. ففي مباراتي الفردي اول امس، الأحد، تغلب الإسباني بابلو كارينيو على الكرواتي نيكولا مكتيتش بثلاث مجموعات متتالية بواقع 7-6 و6-1 و6-4، بعد تغلب مواطنه روبرتو باوتيستا على فرانكو سكوجور 6-1 و6-7 و6-3 و7-6 . وفي مباراة الزوجي ، تغلب الثنائي الكرواتي نيكولا مكتيتش ومارين دراجانيا على الإسبانيين فليسيانو لوبيز ومارك لوبيز 6-7 و7-6 و7-6 و2-6 و6-4 . ويوم الجمعة الماضي، فاز باوتيستا على الكرواتي انته بافيتش 6-4 و6-2 و6-3، بينما تغلب سكوجور على الإسباني بابلو كارينيو 3-6 و6-3 و6-4 و4-6 و7-6 . على صعيد اخر أكملت الولايات المتحششة فوزها 5-صفر على سويسرا في مواجهتهما بالدور الأول في المجموعة العالمية لكأس ديفيز للتنس لفرق الرجال. ففي مباراة الفردي اول امس الأحد تغلب سام كويري على ادريان بوسل بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و7-5 . وفي مباراة الزوجي فاز ستيف جونسون وجاك سوك على بوسل وهنري لاكسونن 7-6 و6-3 و7-6 . و تفوق سوك على ماركو شيودينيلي 6-4 و6-3 و6-1 كما فاز جون إيسنر على لاكسونن 4-6 و6-2 و6-2 و7-6 .