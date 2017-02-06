– February 6, 2017

رحلة أغويرو مع الفريق السماوي توشك على النهاية

النجم الأرجنتيني يلازم مقاعد البدلاء مع السيتيزن

{ لندن – وكالات: يعيش الأرجنتيني سرجيو أجويرو، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي موسمًا غير مستقر مع السيتزنز، فقد بات اللاعب ملازمًا لمقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة مع الفريق بناءً على قرار المدير الفني للفريق بيب جوارديولا. وتشير العديد من التقارير في إنكلترا إلى أن جوارديولا لا يرغب في بقاء أجويرو في هجوم السيتي الموسم المقبل، خاصة مع وصول البرازيلي الشاب جابرييل جيسوس، الذي خطف المكان الأساسي من أجويرو منذ انضمامه للفريق في يناير/كانون الثاني الماضي.

تناقض جوارديولا

يقول الإسباني بيب جوارديولا إنه يثق بمهاجمه الأرجنتيني أجويرو، ويؤكد دائمًا في تصريحاته أنه لاعب من طراز رفيع وسيكون له مستقبل مهم في الفريق الإنكليزي، لكن هذه الأقاويل من جوارديولا تتناقض مع قرارته الفنية، حيث بدأ اللاعب بالجلوس على مقاعد الاحتياط في الأسابيع الأخيرة. وعلى الرغم من تألق أجويرو مع السيتي هذا الموسم حيث شارك في 26 مباراة في مختلف المسابقات سجل فيها 18 هدفًا 11 منها في مسابقة الدوري، إلا أن اللاعب يشعر بالاحباط لجلوسه على مقاعد الاحتياط باستمرار في آخر مباريات الفريق، وآخرها كان اول امس أمام سوانزي سيتي، حيث شارك كبديل في الدقائق العشر الأخيرة، بالرغم من حاجة الفريق لمهاجم أثناء تعادله مع سوانزي بهدف لمثله، قبل أن يسجل جيسوس هدف الفوز في الدقيقة 92 .

شكّل انضمام البرازيلي جابرييل جيسوس لمانشستر سيتي في مدة الانتقالات الشتوية الماضية، علامة فارقة في مستقبل الأرجنتيني أجويرو مع السيتي. فبات البرازيلي هو الأهم بالنسبة للمدير الفني للفريق جوارديولا، والذي قال مؤخرًا إن البرازيلي سيشكل ثلاثي مميز في هجوم السيتي مع ليروي ساني ورحيم ستيرلينج. إضافة لذلك فإن جوارديولا يشيد بالبرازيلي جيسوس كثيرًا، مما يؤكد أنه سيعتمد عليه بشكل كبير في هجوم السيتي مثلما حدث أمام سوانزي سيتي اول امس الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث سجل هدفي الفريق في مرمى سوانزي ليحصد لفريقه فوزًا هامًا.

اهتمام أوربي

يُعد الأرجنتيني أجويرو من أبرز اللاعبين المطلوبين في السوق الأوربية، فنادي ريال مدريد على سبيل المثال ارتبط باللاعب الأرجنتيني في المواسم السابقة، وعادت أنباء هذا الاهتمام مجددًا هذا الموسم في ظل الحديث عن رحيل اللاعب عن الفريق الصيف المقبل. كما قالت تقارير صحفية جديدة إن نادي تشيلسي الإنكليزي يفكر في ضم أجويرو ليكون بديلًا لمهاجمه الإسباني كوستا، المرشح للرحيل عن الفريق أيضًا الصيف المقبل. أما أجويرو فقد صرح بعد الفوز على سوانزي سيتي أنه لا يرغب بالرحيل عن مانشستر سيتي ويريد البقاء، وهذا ما يدل على أن اللاعب يعيش حالة من التخبط، حيث ينتظر القرار الأخير من إدارة مانشستر سيتي برحيله أو بقائه بناءً على توصية جوارديولا.