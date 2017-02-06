– February 6, 2017

أجراس الذاكرة

جليل مصطفى: الكردي الذي درسني العربية 65 – عكاب سالم الطاهر

في جميع المراحل الدراسية، (خاصة المرحلتين: الابتدائية والثانوية)، هناك نظرة (متكافئة) لجميع الدروس، ولكن ذلك يبقى تقييماً نظرياً. فبرأي الكثير من المدرسين، والاكثر من الطلبة، فان درس (اللغة العربية) له رجحان معنوي، وبالتالي فان مدرس هذه المادة يكون متميزاً بين اقرانه.

كوكبة من التربويين

ولان تطلعاتي ادبية: اتميز في درس الانشاء، واحفظ العديد من القصائد، وانظم الشعر احياناً، لكل ذلك توطدت علاقتي مع مدرسي اللغة العربية. وفي الابتدائية درسني العربية المعلم خضير عباس الحداد من النجف. اما في المتوسط والاعدادية، فقد تتلمذت على يد المدرسين: حامد العزي، الذي كان مديراً لمتوسطة سوق الشيوخ عام 1956 اضافة لقيامه بتدريس اللغة العربية.

البهادلي والاعظمي

ومن هذه الكوكبة: مدرس اللغة العربية محسن البهادلي، الذي حل في متوسطتنا عام 1957 منقولاً من متوسطة الخورنق في النجف. كان البهادلي قومياً ناصرياً. وعندما وقع العدوان على مصر عام 1956 تظاهر طلبة هذه المتوسطة استنكارا للعدوان وتأييداً لمصر. وذكر لي الطالب بتلك المتوسطة حميد المطبعي، ان البهادلي كان يشارك طلابه في التظاهر، وهكذا نقل البهادلي الى متوسطة سوق الشيوخ. يكنى البهادلي (ابو نزار)، وابنته: عربية.

وتتلمذت ايضاً، على يد مدرس اللغة العربية (صدر الدين احمد اديب الاعظمي). حل التربوي صدر الدين في متوسطة سوق الشيوخ عام 1956? وكلف بادارة القسم الداخلي في المتوسطة، حيث كنا نسكن على نفقة الدولة. في التجمع الصباحي كان مدرسنا يلقي كلمات تحريضية. رصده الامن، وهكذا ابعد عن القسم الداخلي.

وافترقنا. حيث نقل للتدريس في ثانوية الناصرية. وعام 1989 قصدني على عنوان جريدة (الاتحاد) في البتاوين. واثر ذلك زرته في بيته في حي الاعظمية، قريباً من جامع العساف. ومع زوجته ومع ابنه (علي) وكريماته كان لي نقاش. وعلمت ان (ام علي) زوجته، من الناصرية. وقال عنها: (انها نخلة من الناصرية، نقلتها معي الى حديقة الاعظمية). وبادر استاذي صدر الدين الى كتابة مقدمة لكتابي (كانت لنا ايام في الريف).

جليل مصطفى

ومن التربويين الاجلاء، كان المدرس جليل مصطفى. تخرج من كلية الشريعة في بغداد، وعين في متوسطة سوق الشيوخ. كان مدرساً ممتازاً لمادة (اللغة العربية). كان استاذي جليل كردياً من كركوك، ودرسنا العربية. وربما في ذلك شيء من المفارقة. فارقنا منذ عام 1958? ولم نلتقي منذ ذلك الحين.

ومن مدرسي اللغة العربية: كان التربوي جليل السنيد. وقد تحدثت عنه تفصيلاً في الحلقة (36) من هذا المسلسل.

وينبغي الاقرار، بان هذه الكوكبة ضمت تربويين اجلاء. كانوا مجدين في عملهم. لم يطلبوا (هدية). ولم يبحثوا عن تدريس خصوصي.كانت العفة سمتهم الاساسية. رحم الله الجميع.