– February 6, 2017

أعمل لدنياك وآخرتك – أحمد عبد المجيد

اتمنى ان اكون أول المرحّبين وأشد المشيدين بمبادرة وجيه من كربلاء تبرع بـ 150 مليون دينار، من ماله الخاص، لبناء مدرسة في ناحية الحسينية، سلة الفرات الأوسط من الفواكه والتمور.

وهي بمقدار ما تبعث رسالة الى الميسورين واصحاب المال الحلال، فانها بارقة أمل بعودة المبادرات الى مسارها والكف عن صرف الاموال في مجالات لا يستفيد منها الناس بل غالباً ما تكون اقرب الى مظاهر الوجاهة والرياء.

واني لا استغرب ان يبادر كربلائي الى هذا العمل، منطلقاً من تاريخ ثقافي وعلمي وانفتاح على الفكر والمعرفة والتيارات التنويرية في الفقه والتشريع، اتسمت به كربلاء وتحلى به وجهاؤها ورموزها ومراجعها.

وربما بخلاف كثير من مدن العراق عرفت كربلاء باحتضانها المكونات، كافة، وتشجيعها العمل الخيري وترحيبها بالتفاتات من النوع الذي يؤسس لتكافل اجتماعي متماسك. ولعلها ايضاً تنأى بنفسها عن اشكال من (الوجاهات) تعمد الى ابواب صرف غير مجزية ولا تخدم الشرائح الضعيفة، كما لا تتوافق مع منطق الامور، من ضرورة ان تكون المدن المقدسة قدوة لغيرها في الدفع باتجاه تقديم المساعدة والحث على فعل الخير وكسب رضا الله. ولا شك في ان كسب رضا الباري متعدد الوجوه ومتنوع القبول طالما ان فعل الانسان يصب في المصلحة العامة ويحقق هدفاً كريماً ونبيلاً، من قبيل بناء مدرسة أو مستوصف او روضة اطفال أو مجمع تعاوني سكني.

اننا بحاجة الى ثقافة آخروية تنسجم مع احتياجات العصر ولا تتجاهل تطور الاحوال وتبدل الطبائع. فاذا كان الخير يكمن في بناء مسجد أو جامع، خلال حقبة من حقب التاريخ فانه يتوسع اليوم، ليشمل بناء صروح وملتقيات تستدعيها حاجات الناس ليواكبوا عصرهم. فالمدرسة حلت محل الجامع، في التعليم العصري، والمستوصف او المركز الصحي حل محل توابع المساجد في تقديم الخدمات العلاجية والطبية بدلا من الطب التقليدي ، وان التوجه لتبني تشييدها هو عين الصواب وقمة الثواب والأجر المبارك عند الله، لاسيما ونحن حصلنا من بركات المساجد والجوامع الكثير، وان اعدادها تزايدت الى درجة ان مدينة صغيرة في احدى المحافظات باتت تحمل وصف مدينة (التسعين جامعاً) ومدينة اخرى توصف بانها (موطن المنائر) . واجد نفسي ملزماً بالتمني على رجال الدين والمرجعيات وخطباء المنابر، ان يحثوا الناس على القيام بفضائل مبادرات بناء المدارس والمستوصفات، ولعل الحاجة اليها في المدن المحررة، هذه الايام، ماسة جداً، فنحن نريد مدرسة لاستقبال فلذات اكبادنا بدلاً من دوامهم في الكرفانات أو في مبان آيلة للسقوط او صفوف متهالكة رطبة، والحاجة ايضاً تتطلب وجود مراكز صحية ومستوصفات في المدن والقرى النائية، بدلاً من وجود مبان مشيدة على مساحات لا تستغل او تفتح ابوابها الا خلال اداء الفرائض الخمس. ومن باب التشجيع ادعو مجالس المحافظات الى تسمية هذه المبادرات الكريمة باسماء محسنيها، تحديداً، لتظل ذكرى طيبة لاسلافهم وعوائلهم.

وقبل ان أختتم أدعو الله ان يوفق الذين يأخذون بقول الامام علي عليه السلام (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا)، واستذكر بالمناسبة مبادرة الوجيه الحلي عبد الوهاب مرجان، الذي شيد مستشفى، في مدينته، ضمدت جراحاً واوقفت آلاماً وعززت الاحسان بأفضل منه. واعمل لدنياك كأنك تعيش ابدأً.