– February 6, 2017

كفاءة عراقية ترفض الحضور مستمعةً وأكاديمي لـ (الزمان): ملتقى الإعلام الإقتصادي وسيلة لتغطية أعمال مشبوهة

بغداد- شيماء عادل

انتقد اكاديميان مختصان في الاعلام تنظيم رابطة المصارف العراقية الخاصة نشاطاً اقتصادياً تحت مسمى ملتقى الاعلام الاقتصادي، مؤكدين ان مؤسسات اعلامية رصينة ينبغي ان تنظم مثل هذا المؤتمر لكي يخرج بنتائج مثمرة تؤدي الى تطور حركة الاعلام.

مشيرين الى ان غياب دور المنظمات الاعلامية والصحفية المهنية وراء قيام منظمات دخيلة مثل هذه النشاطات. وفيما رأى التدريسي في جامعة بغداد محمد رضا مبارك تنظيم هذا الملتقى (وسيلة للتغطية والتستر على الاعمال المشبوهة ) ، أكدت استاذة الاعلام في الجامعة نفسها سهام الشجيري رفضها حضور الملتقى بعد تلقيها دعوة بهذا الصدد من الرابطة، لكونها ترفض ان تكون مستمعة في مجال مختصة به لمحاضرين عرب في ظل تجاهل وجود الكفاءات العراقية.

وقال مبارك لـ(الزمان) امس انه كان يفترض بهذه (الرابطة كان يفترض بها ان تقوم بالتعاون مع مؤسسات اعلامية لتنظيم اجتماع او ملتقى خاص لمناقشة موضوع الاعلام الاقتصادي اضافة الى ان عمل المصارف مختص بالحسابات المصرفية وبالتالي فهي جهة غير معنية بمناقشة هكذا موضوع كونها تفتقر الى الدراية والخبرة بمجال الاعلام )، مضيفا ان (رابطة المصارف قامت بتهميش المؤسسات الاعلامية الرصينة ودورها في البحث عن الاسباب والحلول عن المشاكل التي يعاني منها البلد لان الاعلام هو الصلة الوحيدة الرابطة بين الحكومة والشعب وبالتالي فأن تنظيم رابطة المصارف لملتقى يختص بمناقشة موضوع الاعلام الاقتصادي هو تطاول على عمل المؤسسات الصحفية والاعلامية واستغفال لدورها وان تنظيم مثل هذا الملتقى يفتقر الى الخبرة والدراية بمجال الاعلام ). واصفا (تنظيم هذه الجهة للملتقى بأنه وسيلة للتغطية والتستر على اعمالها المشبوهة وليس الهدف منه هو مناقشة موضوع الاعلام الاقتصادي ودوره في المجتمع ). من جانبها، قالت الشجيري لـ(الزمان) امس ان (دعوة هذه الرابطة للأشخاص لحضور ملتقى الاعلام الاقتصادي الذي قامت بتنظيمه كانت وفق دائرة معارفها والاصدقاء المقربين منها وقد جاءوا مستمعين لآراء المحاضرين اللذين كانا من خارج البلد احدهما مصري والاخر لبناني وبالفعلت تلقيت دعوة للحضور مستمعة في الملتقى ولكنني رفضت لان البلد فيه الكثير من الكفاءات وهم الاكثر علما بموضوع الاعلام الاقتصادي فلماذا نستمع لمحاضرين من خارج البلد بموضوع يخص الشأن الداخلي العراقي اضافة الى انني لدي كتابان بشأن الاعلام الاقتصادي واقتصاديات الاعلام وارفض ان اكون مستمعة لمحاضرين من خارج البلد )، مضيفة ان (رابطة المصارف لم تقم بدعوة اي مؤسسة اعلامية وصحفية للمشاركة في الملتقى الاعلام الاقتصادي على الرغم من اهمية هذا الموضوع بالنسبة لتلك المؤسسات كونها من صلب عملها وهي المعنية بهذا الامر ولكن يبدو ان الرابطة كان هدفها من تنظيم الملتقى ليس صالح المجتمع او تحديد المشاكل التي يعاني منها الاعلام الاقتصادي وانما لغايات تخص مصالحها الذاتية ).

ولفتت الشجيري الى انه (كان من المفترض برابطة المصارف ان تنظم هذا الملتقى لمناقشة الاعلام الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الاعلامية الرصينة وان تناقش الموضوع بجدية وان تدعو للملتقى اعلاميين وشخصيات صحفية بارزة بدلا من الاعتماد على محاضرين من خارج البلد ودعوة اشخاص بهدف ملء الكراسي في قاعة الملتقى)، مشددة على (ضرورة ابراز دور الصحف الرصينة لتقديم مقترحات في كيفية ابراز المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد والحلول المناسبة لها للنهوض بواقع بلدنا الاقتصادي). وكانت الرابطة الخاصة قد نظمت اجتماعات ملتقى الاعلام الاقتصادي بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ومستشار السياسية المالية في رئاسة الوزراء مظهر محمد صالح وتضمنت فقرات الملتقى جلستين الاولى كانت بعنوان الاعلام الاقتصادي بين نظرة شاملة ورؤية طموحة اما الجلسة الثانية فكانت بعنوان الاعلام الاقتصادي يساهم في صناعة القرارات الاقتصادية وشملت فقراتها السياسة العامة والاعلام الاقتصادي وافاق العلاقة بين السياسة العامة والاعلام الاقتصادي والدور الفاعل للاعلام في نشر الثقافة والمفاهيم الاقتصادية الشفافية . وقال المحاضر المصري محمد العجمي المسؤول عن صفحة المصارف في جريدة الوفد المصرية ان (الاعلام بحاجة الى تفاصيل دقيقة من اجل التجاوب مع الحركة الاقتصادية والمالية ). واضاف خلال الملتقى ان (الاقتصاد بحاجة الى اعلام وصحافة تنقل بدقة الحركة الاقتصادية والمالية وبتجرد واخلاقية).