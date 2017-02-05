– February 5, 2017

الكويت تنفي فرض منع السفر والخارجية النيابية تطالب بموقف مناسب

الحديثي : الحكم ضد قرار حظر الهجرة خطوة في الإتجاه الصحيح

بغداد – صباح الخالدي

واشنطن- مرسي ابو طوق

عبر سعد الحديثي الناطق الإعلامي في مكتب رئيس الوزراء امس الأحد عن رضا الحكومة عن قرار محكمة استئناف أمريكية ضد حظر سفر كان فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفض الحكم طلبا عاجلا من وزارة العدل بإعادة العمل بالحظر الذي فرضه ترامب على المهاجرين الذي يمنع مواطني سبع دول من دخول الولايات المتحدة ويحظر مؤقتا استقبال اللاجئين.وقال الحديثي لرويترز (إنها خطوة بالاتجاه الصحيح للانتهاء من المشاكل التي نتجت عن هذا القرار).ووضع الحظر قيودا على دخول العراقيين ومواطني ست دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين. ونفت الكويت تقريرا إعلاميا قال إنها فرضت حظر سفر على رعايا عدة دول أغلب سكانها من المسلمين وهو تقرير أشاد به ترامب على فيسبوك.

وأشاد ترامب على صفحته الرسمية الخميس الماضي بالتقرير الذي نشر على موقع البوابة الإخباري الأردني وزعم أن الكويت اتخذت قرارا مماثلا لقرار ترامب بفرض حظر مؤقت على المسافرين من عدة دول.

وكان التقرير زعم أن الكويت لن تسمح للسوريين والعراقيين والإيرانيين والباكستانيين والأفغان بدخول البلاد ما دام الحظر ساريا.

لكن وزارة الخارجية الكويتية نفت هذا التقرير الذي نشرته مواقع إخبارية داعمة لترامب بينها برايتبارت وإنفو وورز وسبوتنيك.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الكويتية قوله (يوم الجمعة أوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السيد سامي الحمد بأن وزارة الخارجية تنفي مثل هذه الأخبار جملة وتفصيلا)، مؤكدا أن (هذه الجنسيات المشار إليها لديها جاليات كبيرة تقيم في دولة الكويت وتتمتع بكامل حقوقها). وأضاف أن (مواطني هذه الدول يزورون الكويت بشكل منتظم). وكان الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في مطلع الأسبوع الماضي بحظر دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن الأراضي الأمريكية لمدة 90 يوما أثار فوضى واحتجاجات في المطارات.

وأدان ممثلون من هذه الدول ومن دول مجاورة هذا القرار إلا أن ترامب قال على حسابه على تويتر إن هذه الخطوة تحظى بدعم في المنطقة.

وكتب (من المثير للاهتمام أن دولا معينة بالشرق الأوسط تتفق مع الحظر. يعلمون إنه إذا سُمح لأفراد معينين بالدخول فهذا هو الموت والدمار(.

وكانت الإمارات تعاملت مع الحظر بشكل محسوب إذ وصفه وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد بأنه شأن داخلي أمريكي ولا يستهدف المسلمين. من جانب اخر نفت السفارة الامريكية في بغداد المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام بشأن رفض ترامب استقبال رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقال بيان للسفارة امس ان (ما تناقلتها بعض وسائل الاعلام مؤخرا بشأن ابلاغ السفير الامريكي دوغلاس سيليمان العبادي بقرار ترامب بعدم استقباله هي اخبار خاطئة وعارية عن الصحة). واضاف ان (الجانبين ناقشا خلال اجتماعهما الذي عقد في وقت سابق الانجازات التي حققتها القوات الامنية في الموصل اضافة الى استمرار الدعم الامريكي للعراق في حربه ضد داعش). وأبدى العبادي خلال مكالمة هاتفية مع ترامب العام الماضي رغبة العراق بتوسيع آفاق العلاقة مع واشنطن فيما وجه ترامب دعوة للعبادي لزيارة الولايات المتحدة ولقائه قريبا ووعد بتقديم دعم قوي وراسخ للعراق. على صعيد متصل اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية انها ستطلب من الحكومة التعامل بالمثل مع الجانب الامريكي ردا على قرار حظر دخول مواطني بعض الدول ومنها العراق الى الولايات المتحدة

. وقالت عضو اللجنة حنان الفتلاوي في تصريح امس انه (وفي الوقت الذي نحرص على العلاقات الجيدة والمتوازنة مع جميع الدول الداعمة للعراق في حربه ضد الارهاب ونثمن اي تعاون مع العراق في حربه ضد داعش لكن اللجنة ترفض قرار ترامب بحجب تأشيرة الدخول لمجموعة من الدول وشمول العراق بهذا المنع) ، مشيرة الى ان (منع منح التأشيرة يعد اساءة للعراق واجحافا بحق العراقيين وتجاوزا للاعراف الدولية وحقوق الانسان)، موضحة انه (لا يعقل ان يشمل العراق بالمنع وهو المحارب الاول للارهاب والذي تحمل المخاطر وقدم شهداء وتضحيات من اجل حرب يقوم بها بالنيابة عن جميع دول العالم) .

ودعت الفتلاوي (الحكومة الى التعامل بالمثل مع الجانب الامريكي وحسب السياقات الدبلوماسية والبروتوكولية). من جانبه قال عضو اللجنة احمد الجبوري ان (اللجنة تطلب من الحكومة ووزارة الخارجية اتخاذ الموقف المناسب الذي يحترم ويعزز كرامة العراقيين خاصة وانه اليوم خط المواجهة الاول ضد داعش).