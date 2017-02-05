– February 5, 2017

نينوى تضم ألفي مقاتل من العشائر العربية إلى البيشمركة

الأطلسي يبدأ تدريبات في العراق

على تفكيك المتفجّرات

دهوك – سامر الياس سعيد

بروكسل – أ ف ب

اعلن حلف شمال الاطلسي امس الاحد، بدء برنامج في الاراضي العراقية لتدريب قوات الامن على تعطيل العبوات المتفجرة التي يستخدمها تنظيم داعش.واضاف الحلف في بيان، ان (نحو 30 جندياً يشاركون في الدورة الاولى التي تستمر خمسة أسابيع)، موضحاً ان بلدانه (قدمت معدات حماية للجنود في اطار تدريبهم).وذكر الحلف الاطلسي ان (هذا البرنامج الجديد، سيجرى “بالتوازي مع تدريبات يقوم بها الحلف الاطلسي في العراق على صعيد التعاون المدني العسكري)، مذكراً بأن (بلدان الاطلسي وافقت خلال قمة وارسو في تموز الماضي على نقل تدريبات تجري في الاردن حالياً الى العراق).واعلن الامين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بيان، ان (هذا النوع من البرامج يسهم في تعزيز قدرة العراق على محاربة تنظيم داعش وضمان سلامة البلاد).واضاف ان (افضل سلاح متوافر لدينا من اجل مكافحة الارهاب هو تدريب القوات المحلية)، عادا (جيشاً عراقياً يتسم بمزيد من القوة والفعالية يعني عراقاً ينعم بمزيد من الامان وشرق اوسط اكثر استقراراً).ويتضمن دور الاطلسي في المنطقة، منذ تشرين الأول الماضي، دعماً تقدمه طائراته الايواكس للمراقبة الى التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش.وتعد هذه الطائرات المزودة برادارات قوية بين التجهيزات النادرة الموضوعة مباشرة في تصرف الحلف فيما تمتلك دوله القسم الاكبر من المعدات العسكرية. ويمكن ايضاً تحويل هذه الطائرات الى مراكز قيادة لتنسيق عمليات القصف والعمليات الجوية الاخرى. الى ذلك اعلنت قيادة عمليات عشائر محافظة نينوى عن اكمال عمليات تدريب وتأهيل الفي مقاتل من ابناء العشائر العربية تمهيدا لضمهم الى اللواء الخاص التابع للبيشمركة، تتلخص مهامه بحماية مناطق غرب دجلة ومنع الفتن الطائفية فيها.

وقال الناطق الرسمي بأسم حشد عشائر نينوى مزاحم الحويد بيان امس ان أن ( مقاتلين من ابناء العشائر العربية في زمار وربيعة والعياضية وقسم من قضاء سنجار، يتلقون تدريبات في معسكر خنس في قضاء شيخان اوشكت على الانتهاء خلال الايام المقبلة). واضاف ان (مقاتلي العشائر العربية سيقومون بحماية مناطقهم ومنع زرع الفتن الطائفية الى جانب الانضمام الى قوات البيشمركة في خطوط التماس الممتدة من اسكي الموصل الى حدود سنجار)، واوضح الحويد أن (لواء غرب دجلة يتشكل من أبناء العشائر العربية ضمن وزارة البيشمركة ويتلقى رواتب عناصره منها،وهو واحد من لواءين تشكلا حديثا أحدهما للعرب ويضم الفي مقاتل الى جانب لواء آخر للكراد بنفس العدد سيتم تسليحهم ونقلهم الى معسكر آخر بعد اكتمال التدريبات).

وبحث وزير الدفاع عرفان الحيالي مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي سير معركة استعادة الموصل .وقال بيان امس ان (المالكي استعراض مع الحيالي سير العمليات العسكرية في قواطع العمليات والتقدم الكبير الذي تحرزه القوات المسلحة والحشد الشعبي ضمن عملية قادمون يا نينوى)، واضاف ان (المالكي اكد أهمية الدور الذي تلعبه القوات المسلحة بمختلف صنوفها القتالية وأسلحتها الساندة على صعيد مقارعة قوى الإرهاب، فضلاً عن تقديمها الدعم والإسناد لتشكيلات الحشد الشعبي، مجدداً مساندته ودعمه للوزارة والمؤسسة الأمنية بشكل عام)، حسب البيان واوضح البيان أن (الحيالي اكد استعداده لبذل كل الجهود من اجل استكمال عملية بناء قوات الجيش وتأهيلها بما يضمن الارتقاء بأدائها القتالي في مواجهة الإعداء ).