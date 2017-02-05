– February 5, 2017

حراك لمعصوم والحكيم للقاء البارزاني في أربيل بهدف حل المشاكل العالقة

دولة القانون لـ (الزمان): نتمنى إنفصال

الأكراد ليدركوا خير العراق

بغداد – قصي منذر

ايد ائتلاف دولة القانون انفصال الاكراد عن العراق ، متهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاستفادة من احداث داعش، فيما تشهد اربيل زيارة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالتزامن مع زيارة رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم للقاء رئيس الاقليم مسعود البارزاني بهدف بحث المشاكل العالقة. وقال القيادي في دولة القانون النائب جاسم محمد جعفر لـ (الزمان) امس (نتمنى انفصال الاكراد وترك العراق ليدركوا الخير الذي قدمه لهم لاسيما انهم يدركون ان هناك دولا لها حدود مع كردستان لا تريد للاكراد الانفصال وتقرير المصير)، مضيفا ان (جميع الاكراد يشددون على انهم ضمن العراق الواحد لكن المستفيد الذي يرغب باعلان الدولة الكردية هو الحزب الديمقراطي الكردستاني) على حد قوله . واوضح جعفر ان (الديمقراطي الكردستاني يزايد وغير جاد في تقرير المصير وتشكيل الدولة) ، مؤكدا ان (الاكراد يعيشون في الوقت الحالي في عهد ذهبي لما اخذوه من نفط العراق)، داعيا (مستشار مجلس امن الاقليم مسرور البارزاني الى التحدث بصراحة وعدم الطعن بالخير المقدم لهم من نفط العراق)، متهما (الديمقراطي الكردستاني بالاستفادة من احداث داعش من خلال السيطرة على المناطق ضمن المادة 140 كون حديثهم واضحا بعدم التراجع عن المناطق التي حررتها قوات البيشمركة)على حد تعبيره. وتابع جعفر ان (التركمان سابقا يعانون من جرائم داعش في تلعفر والبشير وكذلك امرلي وكثيرا ما طالبنا من الحزب الديمقراطي مساعدتنا والوقوف معنا في محنتنا ولكن ما فعلوه هو اثارة المشاكل في تلعفر).

يدفعون الثمن

وكان مسرور البارزاني قد اعلن عن ان الاكراد يدفعون ثمن وجودهم في العراق نتيجة الحاقهم بالقوة . وعلق البارزاني بشأن قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب حظر دخول العراقيين الى امريكا قائلا امس ان (الاكراد يدفعون ثمن بقائهم في العراق لاسيما وانهم اصبحوا عراقيين بالقوة وعوقبوا على أساس ذلك) على حد تعبيره. موضحا ان (الاكراد يعاقبون على الرغم من انهم الطرف الذي اعطى اكبر عدد من الضحايا في الحرب ضد الارهاب)، لافتا الى ان (الاكراد يعدون من اقرب حلفاء امريكا لكن يدفعون ثمن بقائهم في العراق). وتابع البارزاني ان (قوات البيشمركة الوحيدة التي تحارب داعش في الخندق الى جانب الولايات المتحدة لذا لا يعقل ان يعاقب شعب او دولة بسبب اخطاء عدد من الاشخاص) . من جانبه أعلن عضو المكتب السياسي للحركة الاسلامية الكردستانية عبد الله ورتي أن وفدا مشتركا من الاحزاب السياسية والمكونات القومية في الاقليم سيزور بغداد للتفاوض رسمياً بشأن مسألة الاستقلال. وقال ورتي في تصريح امس ان (الاحزاب الكردستانية أبلغت وفد التحالف الوطني أن مسألة استقلال كردستان قضية ستراتيجية)، مبيناً أن (الاحزاب الكردستانية طالبت خلال اجتماع التحالف الوطني والاطراف السياسية الاخرى بدعم استقلال الاقليم) ، مشيراً الى أن (وفداً مشتركاً من الاحزاب السياسية والمكونات القومية في الاقليم سيزور بغداد خلال المدة المقبلة بمشروع موحد للتفاوض بشأن مسألة استقلال الاقليم بشكل رسمي). وكان سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني قد بحث مع وفد التحالف الوطني مسألة الانفصال . وقال ميراني في تصريح امس ان (اجتماعات التحالف الكردستاني توصلت الى اتفاق بتشكيل لجان سياسية وحكومية لاجراء المباحثات مع التحالف الوطني)، مبينا انه (تم بحث موضوع الاستقلال خلال الاجتماع)،لافتا الى (انها بداية جيدة وتحدثنا دون خجل عن مسألة الانفصال وحق تقرير المصير)، واضاف ان (التحالف الوطني استمع الينا بشكل جيد على عكس اللقاءات الماضية)، متابعا (سنحاول ضم حركة تغيير الى الوفد المشترك لاجراء المباحثات مع بغداد)، مشيرا الى ان (هذه المفاوضات بحاجة الى نفس طويل). وزار وفد التحالف الوطني برئاسة الحكيم قطعات البيشمركة في قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى. وقال بيان امس ان (وفد التحالف برئاسة الحكيم زار قطعات البيشمركة المتمركزة في قضاء مخمور). وكان الحكيم قد ناقش مع القوى والاحزاب الكردية في الاقليم التطوارات الامنية والسياسية. وقال بيان امس ان (الحكيم ناقش مع الاحزاب الكردية التطورات الأمنية والسياسية والانتصارات التي تحققها القوات الأمنية في قواطع العمليات ضمن معركة قادمون يا نينوى)، وشدد الحكيم على أن (مشروع التحالف الوطني المتمثل بالتسوية الوطنية هو المشروع الجامع والمطمئن لاطياف الشعب كافة). كما التقى الحكيم برئيس حكومة الاقليم نيجرفان البارزاني لبحث القضايا العالقة بين بغداد واربيل. وقال بيان امس ان (وفد التحالف الوطني برئاسة الحكيم بحث مع البارزاني في اربيل الامور العالقة بين بغداد والاقليم وكيفية حلها).وفي تطور لاحق وصل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى اربيل ليبحث مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني المستجدات السياسية والامنية والاقتصادية . وقال بيان امس ان (معصوم وصل الى اربيل ليبحث مع البارزاني اليوم الاثنين مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية وكذلك تعزيز الانتصارات في معركة تحرير الموصل), واضاف البيان (ان اللقاء سيناقش ايضا سبل تطوير العلاقات بين بغداد واربيل). (تفاصيل ص3)