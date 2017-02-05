– February 5, 2017

العمل التطوعي وأهميته المجتمعية

منى حيدر الطائي

يعد العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء وتنمية المجتمع، ونشر التماسك الاجتماعي بين المواطنين، وهو ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح عند المجموعات البشرية. ولقد أصبح العمل الاجتماعي التطوعي في المجتمعات العربية مؤهلاً في الوقت الحاضر أكثر منه في أي وقت مضى، لأنه الدعامة الأساسية للمشاركة الأهلية التي تتطلبها أي جهود تنموية توجه إلى الإنسان ومن أجل الإنسان، وخاصة أن هذا العمل لا يشكل في جوهرة ظاهرة جديدة طارئة على المجتمعات العربية التي عرفته في وقت مبكر وذلك من خلال أشكال وأنماط اجتماعية عديدة اقتضتها ظروف ومتطلبات الحياة اليومية البسيطة في الماضي، وفرضتها معاناةمواجهة قسوة البيئة الطبيعية آنذاك، فكان التكاتف والتكافل الاجتماعي الذي دعت إليه قيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ورسخته القيم العربية الأصيلة، والذي أصبح إطاراً اجتماعياً يتشكل من خلاله نسيج من الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية. ومن جانب آخر فلقد أدت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومتطلبات الحياة المعاصرة الحديثة وما تفرضه من تنظيم وتخطيط وأساليب عمل مبتكرة إلى تحول العمل الاجتماعي التطوعي من صيغته وأنماطه التقليدية السابقة إلى تنظيم حديث من خلال العديد من الجمعيات والهيئات والمؤسسات الاجتماعية الحديثة، كما أدى ذلك إلى تحول في وظائف ومهام ومجالات ذلك

العمل حتى يتناسب ويستجيب لاحتياجات خدمة وتنمية المجتمع وظروفه المستجدة.

عمل خيري

ولقد حظيت الجمعيات والمؤسسات الخيرية بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها ، وأصبح للعمل الخيري التطوعي مكانته في خطط التنمية من منطلق أن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها بما يتوافر له من مناخ إيجابي يساعد على نمو الفرد ويمكنه من أداء ما يتطلع إليه من طموحات.ويمثل الشباب حجر أساس لدفع العمل التطوعي في البلد، لذا فإن معرفة مدى رغبة الشباب في المشاركة في الأعمال التطوعية والعوامل الاجتماعية والثقافية التي تدفعهم للمشاركة، والمعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك، ، أمر تزداد أهميته يوماً بعد يوم في وقتنا الحاضر، ويكتسب كل يوم أرضية جديدة على بساط البحث الاجتماعي والتنموي.ولا تزال الجهود التطوعية في العراق والعالم العربي بشكل عام دون المستوى المطلوب، وتشير الأدبيات إلى أن مستوى العمل التطوعي ما يزال محدوداً ويغلب عليه تركيزه في المجالات الرعوية والاجتماعية وتقديم الخدمات للفقراء والمساكين، وتشير الأدبيات أيضاً إلى قلة مشاركة الشباب في العمل الاجتماعي التطوعي في العراق تُعرف المشاركة التطوعية بأنها ” ذلك الجهد الذي يبذله الإنسان لمجتمعه بلا مقابل، وبدافع منه، مستهدفاً المشاركة في تحمل المسؤوليات في المجتمع ومؤسساته من أجل الإسهام في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تحقيق الخطط الطموحة التي يسعى إليها المجتمع ومؤسساته. فهو جهد إنساني يقوم به فرد وجماعة ومجتمع لديهم خبرات ومهارات ورؤى، بشأن موضوع أو مشكلة خاصة بالمجتمع أو المؤسسة، ولا ينتظر من ورائه مقابل مادياً ، فالعمل التطوعي يحقق لمن يقوم به إشباعاً نفسياً، أو اجتماعياً ، أو دينيا ويتصف التطوع بأنه عمل تلقائي، إلا أنه يجب أن يمارس بشكل منظم لتفعيل نتائجه. ويأتي مفهوم التطوع في اللغة العربية بمعنى الزيادة في العمل والتطوع ركيزة أساسية للمشاركة فهو يعني إسهام المواطن في تحمل مسؤولياته الاجتماعية، وإبداء الراي، والاشتراك في التنفيذ دون مقابل، وهو غالباً لا يتطلب إعداداً مسبقاً ، ولكنه يقوم على المهارة والخبرة السابقة لدى الفرد، ولكن هذا لا يمنع من التدريب على الأعمال التي يشارك فيها المتطوع. تعتبر المشاركة التطوعية مبدأً أساسياً في الحياة الاجتماعية، لأن حياةالإنسان في المجتمع تعني مشاركته لافراد الجماعة التي ينتمي إليها وتعاونه معهم، فالمشــــــــــــــاركة لها دور كبير في عملية التنــــــــــمية الاجتماعية.

ويقصد بالمشاركة التطوعية ” العملية التي من خلالها يلعب الفرد دوراً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعه ويكون لديه الفرصة لأن يشارك في وضع الأهداف وأفضل الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه الأهداف لذلك المجتمع″ والمشاركة التطوعية هي هدف ووسيلة في نفس الوقت ، إنها هدف لأن الحياة الاجتماعية السليمة ترتكز على اشتراك المواطنين في مسئوليات التفكير.

مجالات مشاركة

والعمل من أجل مجتمعاتهم، وهي وسيلة لأنه عن طريق مجالات المشاركة يتذوق الناس أهميتها ويمارسون طرقها وأساليبها وتتأصل فيهم عاداتها ومسالكها، وتصبح جزء من ثقافتهم وسلوكهم ومن هنا فإن غياب المشاركة التطوعية في المجتمع يؤدي إلي إصابة مختلف الأبنية المجتمعية القائمة بالوهن وضعف الاستعداد للتضحية ، ووهن الولاء الاجتماعي وفتور الهمم في المساهمة بالجهد المادي والمعنوي ، وباختصار اهتراء القيم المجتمعية والتي لا يمكن الاستغناء عنها لإنجاح التنمية الذاتية.

ويعد ” روسو” رائد المنظرين لفكرة المشاركة التطوعية ، ويقوم فكره في هذا الخصوص على المشاركة الفردية من جانب كل مواطن في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمصالحه وبقية أ فراد المجتمع، ويرى أن فاعلية المشاركة التطوعية تتطلب تحقيق قدر من المساواة الاجتماعية بين المواطنين بحيث لا تظهر الفوارق التي تشوب تحقيق المساواة الاجتماعية، ويهتم ” روسو” بالوظيفة التعليمية للمشاركة ودورها في تنمية التصرفات المسئولة للفرد. فمن خلال عملية المشاركة يدرك الفرد أن المصالح العامة والمصالح الخاصة جميعها مصالح متكاملة وليست متعارضة ، وأن عليه أن يأخذ في الاعتبار المسائل الأكثر اتساعاً من مصالحه الخاصة وعالمه الخاصويذهب ” نيلز اندرسون” إلى أنه من غير الممكن أن نتحدث عن تخطيط سليم للتنمية في وقت يكون فيه أفراد المجتمع في موقف سلبي، يتمكنون من الحديث عن السلبيات بينما يعجزون عن الحديث عن اراء إيجابية بناءة، ومن هذا المنطلق فإنه تقع على الجماعات والتنظيمات دوراً كبيراً في العمل على إشعار الناس بأن التخطيط نابع منهم، وأن دورهم في تنمية المجتمع أمر مسلم به، وأن ما يتضمنه التخطيط يجب أن يحوز على رضاهم ،ومن هذا المنطلق فلا بد من تضافر الجهود لاستقطاب المتطوعين وذلك بزيادة معرفة المواطنين بأهمية العمل التطوعي ودوره في خدمة المجتمع ، ودعم وترسيخ مفهوم التطوع لدى الأجيال الناشئة عن طريق البرامج التي تسهم من خلالها المدارس والمؤسسات التربوية على نشر هذه القيمة الإيجابية لعملية التطوع، وأن تضم هذه البرامج الد راسية للمؤسسات التعليمية المختلفة بعض المقررات الدراسية وخصوصاً من تخصصات العلوم الاجتماعية التي تركز على مفاهيم العمل الاجتماعي التطوعي وأهميته ودوره التنموي، ويقترن ذلك ببعض البرامج التطبيقية، مما يثبت هذه القيمة في نفوس الشباب مثل حملات تنظيف محيط المدرسة أو العناية بالأشجار أو خدمة البيئة، وأيضاً مطالبة وسائل الإعلام المختلفة بدور أكثر تأثيراً في تعريف أفراد المجتمع بماهية العمل التطوعي ومدى حاجة المجتمع إليه وتبصيرهم بأهميته ودوره في عملية التنمية، وكذلك إبراز دور العاملين في هذا المجال بطريقة تكسبهم الاحترام الذاتي واحترام الآخرين.